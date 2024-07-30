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القوات الروسية تحرر بلدة لينينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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بزشكيان: ما قدمه اليمن في دعم الفلسطينيين مؤثر وجعل إسرائيل تحت الضغط
بزشكيان: ما قدمه اليمن في دعم الفلسطينيين مؤثر وجعل إسرائيل تحت الضغط
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن "ما قدمه اليمن في دعم الفلسطينيين مهم ومؤثر"، مؤكدا أنه جعل "الصهاينة" وداعميهم تحت الضغط. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T11:07+0000
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وحسب وكالة "تسنيم"، جاء ذلك خلال لقائه مع وفد لجماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء.وأكد أن "العلاقات والتعاون بين إيران واليمن ستستمر أقوى من السابق".من جانبه اعتبر محمد عبد السلام المتحدث باسم "أنصار الله" أن "العلاقات بين إيران واليمن واسعة وعميقة الجذور، لافتا إلى أن القواسم المشتركة بين إيران واليمن قد أدت إلى تشكيل علاقات مستقرة بين الجانبين".وأوضح أن "اليمن اتخذ موقفا مشرفا دفاعا عن الشعب الفلسطيني المظلوم ومصالح الأمة الإسلامية جمعاء، وقد غيرت هذه القضية نظرة الأعداء لليمن باعتبارها قوة مؤثرة في التطورات الإقليمية".كما أشار عبد السلام إلى أن "اليمن سيواصل التنسيق مع إيران في مختلف المجالات بهدف مواجهة التحديات المشتركة". وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.وفي الـ 20 من شهر يوليو/تموز الجاري، شنت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.وتوعدت "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20240721/أنصار-الله-المواجهة-مع-إسرائيل-ستكون-مفتوحة-وبلا-حدود-ولن-نلتزم-بأي-قواعد-اشتباك-1090988899.html
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طوفان الأقصى, إيران, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إيران, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

بزشكيان: ما قدمه اليمن في دعم الفلسطينيين مؤثر وجعل إسرائيل تحت الضغط

11:07 GMT 30.07.2024 (تم التحديث: 11:08 GMT 30.07.2024)
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن "ما قدمه اليمن في دعم الفلسطينيين مهم ومؤثر"، مؤكدا أنه جعل "الصهاينة" وداعميهم تحت الضغط.
وحسب وكالة "تسنيم"، جاء ذلك خلال لقائه مع وفد لجماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء.

وأضاف بزشكيان: "لقد كانت إجراءات اليمن في دعم الشعب الفلسطيني مهمة وفعالة للغاية، وقد شكلت ضغطا واضحا على الكيان الصهيوني وداعميه".

وأكد أن "العلاقات والتعاون بين إيران واليمن ستستمر أقوى من السابق".
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من جانبه اعتبر محمد عبد السلام المتحدث باسم "أنصار الله" أن "العلاقات بين إيران واليمن واسعة وعميقة الجذور، لافتا إلى أن القواسم المشتركة بين إيران واليمن قد أدت إلى تشكيل علاقات مستقرة بين الجانبين".
وأوضح أن "اليمن اتخذ موقفا مشرفا دفاعا عن الشعب الفلسطيني المظلوم ومصالح الأمة الإسلامية جمعاء، وقد غيرت هذه القضية نظرة الأعداء لليمن باعتبارها قوة مؤثرة في التطورات الإقليمية".
كما أشار عبد السلام إلى أن "اليمن سيواصل التنسيق مع إيران في مختلف المجالات بهدف مواجهة التحديات المشتركة".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
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وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
وفي الـ 20 من شهر يوليو/تموز الجاري، شنت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.
وتوعدت "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.
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