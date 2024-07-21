https://sarabic.ae/20240721/أنصار-الله-المواجهة-مع-إسرائيل-ستكون-مفتوحة-وبلا-حدود-ولن-نلتزم-بأي-قواعد-اشتباك-1090988899.html

"أنصار الله": المواجهة مع إسرائيل ستكون مفتوحة وبلا حدود ولن نلتزم بأي قواعد اشتباك

"أنصار الله": المواجهة مع إسرائيل ستكون مفتوحة وبلا حدود ولن نلتزم بأي قواعد اشتباك

سبوتنيك عربي

أكد محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، إن فتح معركة مع الشعب اليمني لن يكون سهلا، لافتًا إلى أن الجماعة تعتزم استهداف... 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T12:41+0000

2024-07-21T12:41+0000

2024-07-21T12:41+0000

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وقال عبد السلام في تصريحات متلفزة، إن "المواجهة مع العدو الصهيوني ستكون مفتوحة وبلا حدود ولن نلتزم بأي قواعد اشتباك".وتابع: "العدوان الإسرائيلي يحاول توسيع الصراع وتجاوز قواعد الاشتباك"، مضيفا: "لا نخشى أي تصعيد".وأوضح أن "طبيعة الرد على العدوان الصهيوني تحددها طبيعة المعركة وظروفها"، مشيرًا إلى أن الجماعة "جاهزة وقادرة على تحمل كل التبعات".كانت "أنصار الله" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل وإصابة 90 شخصاً إثر غارات إسرائيلية استهدفت منشآت حيوية في محافظة الحديدة غربي اليمن.وأمس السبت، شنت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.وتوعدت "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

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طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار