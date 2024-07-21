https://sarabic.ae/20240721/المتحدث-العسكري-لـأنصار-الله-استهدفنا-أهدافا-مهمة-في-إيلات-بعدد-من-الصواريخ-الباليستية-1090980482.html

المتحدث العسكري لـ"أنصار الله": استهدفنا أهدافا مهمة في إيلات بعدد من الصواريخ الباليستية

المتحدث العسكري لـ"أنصار الله": استهدفنا أهدافا مهمة في إيلات بعدد من الصواريخ الباليستية

سبوتنيك عربي

قال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، إن الجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا مهمة في أم الرشراش (إيلات) بعدد من... 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T06:10+0000

2024-07-21T06:10+0000

2024-07-21T06:30+0000

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وأكد سريع في بيان متلفز، اليوم الأحد، على حق "أنصار الله" الكامل في الدفاع عن اليمن ضد العدوان الأمريكي البريطاني والعدوان الإسرائيلي.وأضاف: "الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا قادم لا محالة وسيكون كبيرا وعظيما".وأفاد بأن قوات الجماعة استهدفت سفينة "بومبا" الأمريكية في البحر الأحمر بصواريخ باليستية ومسيّرات وأصابت السفينة مباشرة.وتابع: "عملياتنا البحرية ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل وإصابة 90 شخصاً إثر غارات إسرائيلية استهدفت منشآت حيوية في محافظة الحديدة غربي اليمن.وأمس السبت، شنت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.وتوعدت "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

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https://sarabic.ae/20240721/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-من-اليمن-قبل-دخوله-البلاد-1090978624.html

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أنصار الله, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار