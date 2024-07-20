https://sarabic.ae/20240720/سلاح-البحرية-الإسرائيلي-يرفع-درجة-التأهب-في-منطقة-إيلات-عقب-الهجوم-على-ميناء-الحديدة-اليمني-1090976518.html

سلاح البحرية الإسرائيلي يرفع درجة التأهب في منطقة إيلات عقب الهجوم على ميناء الحديدة اليمني

سلاح البحرية الإسرائيلي يرفع درجة التأهب في منطقة إيلات عقب الهجوم على ميناء الحديدة اليمني

سبوتنيك عربي

رفع سلاح البحرية الإسرائيلي درجة التأهب في منطقة إيلات جنوبي البلاد عقب الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة اليمني، اليوم السبت. 20.07.2024, سبوتنيك عربي

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وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن سلاح البحرية الإسرائيلي قد رفع من درجة التأهب في محيط مدينة إيلات الواقعة جنوبي البلاد عقب الهجوم على ميناء الحديدة.وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أكد أن "المقاتلات الإسرائيلية شنّت غارات استهدفت أهداف لنظام الحوثي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن". وادعى أفيخاي أن "الغارات جاءت ردًّا على مئات الهجمات ضد دولة إسرائيل طيلة الأشهر الأخيرة".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أنه "منذ بداية الحرب على قطاع غزة، اختارت إسرائيل عدم الرد على هجمات الحوثيين الذين أطلقوا نحو 200 طائرة مسيرة وصاروخ كروز باتجاهها إيلات وضد تحرك السفن نحو الموانئ في إسرائيل".ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن مصادر أمنية إسرائيلية بعد هجوم جماعة "أنصار الله" اليمنية بطائرة دون طيار، أمس الجمعة، على مدينة تل أبيب، ومقتل وإصابة 9 إسرائيليين، أنه "يجب تغيير المعادلة والرد".وفي السياق نفسه، أوضحت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم السبت، أن قوات أمريكية وبريطانية شنت سلسلة غارات على مدينة الحديدة، وبينت أن الغارات على اليمن استهدفت منشآت تكرير النفط في ميناء الحديدة، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى جراء ذلك، كما قال إن الغارة الإسرائيلية على ميناء الحديدة جاءت ردا على استهداف الحوثي تل أبيب.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أكدت، مساء أمس الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس القيام بعمليات عسكرية هجومية على الأراضي اليمنية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن استهداف طائرة دون طيار يمنية لمدينة تل أبيب ومقتل وإصابة 9 إسرائيليينفيما هز انفجار ضخم مبنى في شارع بن يهودا في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، وفقاً لما أفادت به الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها إن "العديد من ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات قد وصلوا إلى موقع الحادث ويتعاملون مع الوضع"، دون تقديم تفاصيل إضافية.وألقى المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" يحيى السريع، البيان وجاء فيه: "بعون الله تعالى تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، وتم تنفيذ العملية بطائرة مسيرة جديدة اسمها "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو وحققت أهدافها بنجاح".

https://sarabic.ae/20240720/بعد-الاستهداف-الإسرائيلي-لليمن-مصر-تطالب-بضبط-النفس-والتهدئة-وإنهاء-الحرب-على-غزة-1090975371.html

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غزة, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل