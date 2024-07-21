https://sarabic.ae/20240721/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-من-اليمن-قبل-دخوله-البلاد-1090978624.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن قبل دخوله البلاد
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن قبل دخوله البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخ أرض-أرض قادمًا من اليمن وأنها أسقطته قبل وصوله إلى الأراضي الإسرائيلية. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T04:21+0000
2024-07-21T04:21+0000
2024-07-21T04:21+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، "قبل قليل، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ أرض-أرض شق طريقه نحو أراضي البلاد من اليمن بواسطة منظومة "حيتس3". وشنت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء بمنطقة الكثيب في مدينة الحديدة غرب اليمن، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".وتوعدت جماعة "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العُدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.وجاءت الغارات الجوية الإسرائيلية غداة إعلان "أنصار الله"، شن هجوم جوي على هدف وصفته بـ "المهم" في تل أبيب بطائرة مُسيرة جديدة اسمها "يافا"، قالت إنها "قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية وحققت أهدافها بنجاح"، متوعدةً بالتركيز على استهداف الجبهة الداخلية في إسرائيل والوصول إلى العمق، مؤكدةً امتلاك بنك للأهداف منها الأهداف العسكرية والأمنية "الحساسة".ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
https://sarabic.ae/20240721/أنصار-الله-تعلن-مقتل-3-وإصابة-87-شخصا-في-الغارات-الإسرائيلية-على-الحديدة-1090978085.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, اعتراض صاروخ, العالم, طوفان الأقصى
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, اعتراض صاروخ, العالم, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن قبل دخوله البلاد
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخ أرض-أرض قادمًا من اليمن وأنها أسقطته قبل وصوله إلى الأراضي الإسرائيلية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، "قبل قليل، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ أرض-أرض شق طريقه نحو أراضي البلاد من اليمن بواسطة منظومة "حيتس3".
وأضاف البيان أن "الصاروخ لم يخترق الأراضي الإسرائيلية، وتم تفعيل الإنذارات من إطلاق القذائف والصواريخ بسبب خشية سقوط شظايا الاعتراض".
وشنت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود
في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء بمنطقة الكثيب في مدينة الحديدة غرب اليمن، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية لـ "سبوتنيك".
وتوعدت جماعة "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العُدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.
وجاءت الغارات الجوية الإسرائيلية غداة إعلان "أنصار الله"، شن هجوم جوي على هدف وصفته بـ "المهم" في تل أبيب بطائرة مُسيرة جديدة اسمها "يافا"، قالت إنها "قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية وحققت أهدافها بنجاح"، متوعدةً بالتركيز على استهداف الجبهة الداخلية في إسرائيل والوصول إلى العمق، مؤكدةً امتلاك بنك للأهداف منها الأهداف العسكرية والأمنية "الحساسة".
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.