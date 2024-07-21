https://sarabic.ae/20240721/أنصار-الله-تعلن-مقتل-3-وإصابة-87-شخصا-في-الغارات-الإسرائيلية-على-الحديدة-1090978085.html

"أنصار الله" تعلن مقتل 3 وإصابة 87 شخصا في الغارات الإسرائيلية على الحديدة

"أنصار الله" تعلن مقتل 3 وإصابة 87 شخصا في الغارات الإسرائيلية على الحديدة

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة 90 شخصاً إثر غارات إسرائيلية استهدفت منشآت حيوية في مناطق سيطرة الجماعة بمحافظة الحديدة غرب اليمن. 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T03:26+0000

2024-07-21T03:26+0000

2024-07-21T03:26+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على الحديدة ارتفعت الى 3 شهداء و87 مصاباً".وتوعدت جماعة "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً إعداد العُدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني.وجاءت الغارات الجوية الإسرائيلية غداة إعلان "أنصار الله"، شن هجوم جوي على هدف وصفته بـ "المهم" في تل أبيب بطائرة مُسيرة جديدة اسمها "يافا"، قالت إنها "قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية وحققت أهدافها بنجاح"، متوعدةً بالتركيز على استهداف الجبهة الداخلية في إسرائيل والوصول إلى العمق، مؤكدةً امتلاك بنك للأهداف منها الأهداف العسكرية والأمنية "الحساسة".ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها جماعته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 170 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، مؤكداً السعي لتوسيع الهجمات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20240721/السعودية-تنفي-مشاركتها-في-استهداف-اليمن-وتؤكد-أنها-لن-تسمح-لأي-جهة-باختراق-أجوائها-1090977652.html

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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, غارات إسرائيلية