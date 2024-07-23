إيران: العدوان الإسرائيلي على اليمن انتهاك للقوانين الدولية وتهديد لأمن المنطقة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان... أبرز التحديات والمصاعب التي تواجهها الشعوب لنيل الحرية والحقوق
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20240723/إيران-العدوان-الإسرائيلي-على-اليمن-انتهاك-للقوانين-الدولية-وتهديد-لأمن-المنطقة-1091042085.html
إيران: العدوان الإسرائيلي على اليمن انتهاك للقوانين الدولية وتهديد لأمن المنطقة
إيران: العدوان الإسرائيلي على اليمن انتهاك للقوانين الدولية وتهديد لأمن المنطقة
سبوتنيك عربي
صرحت إيران بأن "العدوان" الإسرائيلي الأخير على اليمن، الذي استهدف عمدا البنية التحتية المدنية والحيوية، ينتهك بشكل صارخ القوانين الإنسانية الدولية والمبادئ... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T06:38+0000
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وقال سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن "المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لم يتمكنا من إجبار إسرائيل على إنهاء أعمالها العدوانية وهجماتها الإرهابية ضد شعوب ودول المنطقة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأدان إيرواني بشدة "العدوان المستمر للكيان الإسرائيلي على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية والبلدان الأخرى في المنطقة"، مؤكدا الحاجة الملحة إلى "اتخاذ مجلس الأمن إجراء سريعا وحاسما لمحاسبة هذا الكيان".وشنت مقاتلات إسرائيلية، السبت الماضي، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.وتوعدت "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً "إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240722/أنصار-الله-الرد-على-هجمات-إسرائيل-لن-يتأخر-والأيام-المقبلة-ستحمل-مفاجآت-1091033738.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, أخبار سوريا اليوم, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار اليمن الأن, أخبار سوريا اليوم, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

إيران: العدوان الإسرائيلي على اليمن انتهاك للقوانين الدولية وتهديد لأمن المنطقة

06:38 GMT 23.07.2024
© AFP 2023 / YUKI IWAMURAمبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني
مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© AFP 2023 / YUKI IWAMURA
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صرحت إيران بأن "العدوان" الإسرائيلي الأخير على اليمن، الذي استهدف عمدا البنية التحتية المدنية والحيوية، ينتهك بشكل صارخ القوانين الإنسانية الدولية والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ويعتبر تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين.
وقال سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن "المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لم يتمكنا من إجبار إسرائيل على إنهاء أعمالها العدوانية وهجماتها الإرهابية ضد شعوب ودول المنطقة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأدان إيرواني بشدة "العدوان المستمر للكيان الإسرائيلي على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية والبلدان الأخرى في المنطقة"، مؤكدا الحاجة الملحة إلى "اتخاذ مجلس الأمن إجراء سريعا وحاسما لمحاسبة هذا الكيان".
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
"أنصار الله": الرد على هجمات إسرائيل لن يتأخر والأيام المقبلة ستحمل مفاجآت
أمس, 17:09 GMT
وشنت مقاتلات إسرائيلية، السبت الماضي، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.
وتوعدت "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً "إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
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