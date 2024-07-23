https://sarabic.ae/20240723/إيران-العدوان-الإسرائيلي-على-اليمن-انتهاك-للقوانين-الدولية-وتهديد-لأمن-المنطقة-1091042085.html

إيران: العدوان الإسرائيلي على اليمن انتهاك للقوانين الدولية وتهديد لأمن المنطقة

إيران: العدوان الإسرائيلي على اليمن انتهاك للقوانين الدولية وتهديد لأمن المنطقة

سبوتنيك عربي

صرحت إيران بأن "العدوان" الإسرائيلي الأخير على اليمن، الذي استهدف عمدا البنية التحتية المدنية والحيوية، ينتهك بشكل صارخ القوانين الإنسانية الدولية والمبادئ... 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T06:38+0000

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وقال سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن "المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لم يتمكنا من إجبار إسرائيل على إنهاء أعمالها العدوانية وهجماتها الإرهابية ضد شعوب ودول المنطقة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأدان إيرواني بشدة "العدوان المستمر للكيان الإسرائيلي على سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية والبلدان الأخرى في المنطقة"، مؤكدا الحاجة الملحة إلى "اتخاذ مجلس الأمن إجراء سريعا وحاسما لمحاسبة هذا الكيان".وشنت مقاتلات إسرائيلية، السبت الماضي، سلسلة غارات جوية على صهاريج لتخزين الوقود في ميناء الحديدة، وخزانات للمازوت في محطة توليد الكهرباء في منطقة الكثيب في مدينة الحديدة.وتوعدت "أنصار الله" بالرد على الغارات الإسرائيلية، بقصف أهداف حيوية في إسرائيل، معلنةً تل أبيب منطقة غير آمنة، مؤكدةً "إعداد العدة لحرب طويلة مع إسرائيل حتى وقف عملياتها العسكرية وحصارها عن الشعب الفلسطيني".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

https://sarabic.ae/20240722/أنصار-الله-الرد-على-هجمات-إسرائيل-لن-يتأخر-والأيام-المقبلة-ستحمل-مفاجآت-1091033738.html

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