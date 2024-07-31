https://sarabic.ae/20240731/إيران-تفتح-تحقيقا-في-مقتل-رئيس-المكتب-السياسي-لحركة-حماس-في-طهران-1091268780.html
إيران تفتح تحقيقا في مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران
إيران تفتح تحقيقا في مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، يوم الأربعاء، أن إيران تحقق في أسباب مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وحارسه الشخصي في طهران، وأن نتائج التحقيق... 31.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-31T03:47+0000
2024-07-31T03:47+0000
2024-07-31T04:00+0000
إسماعيل هنية
إيران
أخبار إيران
حركة حماس
إسرائيل
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وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس الفلسطينية أن هنية قتل في هجوم إسرائيلي على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.وكان هنية قد وصل إلى طهران يوم الثلاثاء لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود پزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
https://sarabic.ae/20240731/حركة-حماس-إغتيال-إسماعيل-هنية-بطهران-1091268435.html
إيران
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إسماعيل هنية, إيران, أخبار إيران, حركة حماس, إسرائيل
إسماعيل هنية, إيران, أخبار إيران, حركة حماس, إسرائيل
إيران تفتح تحقيقا في مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران
03:47 GMT 31.07.2024 (تم التحديث: 04:00 GMT 31.07.2024)
أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، يوم الأربعاء، أن إيران تحقق في أسباب مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وحارسه الشخصي في طهران، وأن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها قريبًا، وفقًا لما ذكره الحرس الثوري الإيراني.
وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس الفلسطينية أن هنية قتل في هجوم إسرائيلي على مقر إقامته في طهران
بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.
وكان هنية قد وصل إلى طهران يوم الثلاثاء لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود پزشكيان، في البرلمان، وقد التقى بكل من الرئيس الجديد والمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.