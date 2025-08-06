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https://sarabic.ae/20250806/خروج-10-وزراء-الأردن-يجري-تعديلا-وزاريا-لرفع-وتيرة-الأداء-الحكومي-1103445926.html
خروج 10 وزراء... الأردن يجري تعديلا وزاريا لرفع وتيرة الأداء الحكومي
خروج 10 وزراء... الأردن يجري تعديلا وزاريا لرفع وتيرة الأداء الحكومي
سبوتنيك عربي
أجرى رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم الأربعاء، التعديل الوزاري الأول على حكومته، والذي شمل خروج 10 وزراء من الفريق الحكومي. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T14:29+0000
2025-08-06T14:29+0000
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واعتبرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا التغيير خطوة تهدف إلى رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما تم إنجازه من قبل، وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي.وأكدت أن التعديل تضمن مغادرة كل من وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير الصحة فراس الهواري، ووزير دولة أحمد علي العويدي.وشمل التعديل أيضا، خروج كل من وزيرة النقل وسام التهتموني، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ووزيرة السياحة لينا عنّابن كما خرج من التشكيلة الحكومية الأردنية، وزير دولة لتطوير القطاع العام خير الله أبو صعيليك، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله نوفان العدوان، ووزير الشباب يزن الشديفات.وضمت القائمة الوزارية الجديدة:
https://sarabic.ae/20230926/العاهل-الأردني-يوافق-على-تعديل-وزاري-سابع-على-حكومة-الخصاونة-شمل-8-وزارات-1081415715.html
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أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار

خروج 10 وزراء... الأردن يجري تعديلا وزاريا لرفع وتيرة الأداء الحكومي

14:29 GMT 06.08.2025
© Photo / Jordan News Agencyالحكومة الأردنية الجديدة
الحكومة الأردنية الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Photo / Jordan News Agency
تابعنا عبر
أجرى رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم الأربعاء، التعديل الوزاري الأول على حكومته، والذي شمل خروج 10 وزراء من الفريق الحكومي.
واعتبرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا التغيير خطوة تهدف إلى رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما تم إنجازه من قبل، وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكدت أن التعديل تضمن مغادرة كل من وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير الصحة فراس الهواري، ووزير دولة أحمد علي العويدي.
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
العاهل الأردني يوافق على تعديل وزاري سابع على حكومة الخصاونة شمل 8 وزارات
26 سبتمبر 2023, 12:24 GMT
وشمل التعديل أيضا، خروج كل من وزيرة النقل وسام التهتموني، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ووزيرة السياحة لينا عنّابن كما خرج من التشكيلة الحكومية الأردنية، وزير دولة لتطوير القطاع العام خير الله أبو صعيليك، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله نوفان العدوان، ووزير الشباب يزن الشديفات.
وضمت القائمة الوزارية الجديدة:
نضال مرضي عبد ﷲ القطامين وزيرا للنقل.
بدرية المعتز عبد الكريم البلبيسي وزير دولة لتطوير القطاع العام.
عبد اللطيف أحمد سليمان النجداوي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
رائد سامي عفاش العدوان وزيرا للشباب.
إبراهيم محفوظ عطﷲ البدور وزيرا للصحة.
صائب عبد الحليم مفلح الخريسات وزيرا للزراعة.
عماد نعيم سليم الحجازين وزيرا للسياحة والآثار.
طارق علي إبراهيم أبو غزالة وزيرا للاستثمار.
أيمن عبدﷲ أحمد سليمان وزيرا للبيئة.
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