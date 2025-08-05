https://sarabic.ae/20250805/مكتب-رئيس-الوزراء-الأردني-يعلن-موعد-التعديل-الوزاري-الجديد-1103392031.html
مكتب رئيس الوزراء الأردني يعلن موعد التعديل الوزاري الجديد
مكتب رئيس الوزراء الأردني يعلن موعد التعديل الوزاري الجديد
سبوتنيك عربي
تستعد الحكومة الأردنية الحالية لتعديل وزاري جديد من المقرر أن يتم كشف تفاصيله غدا الأربعاء، حسبما ذكر مكتب رئيس الحكومة. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T10:47+0000
2025-08-05T10:47+0000
2025-08-05T10:47+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار الأردن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102398496_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_2dc89924480095f7de1a4693aa3f843d.jpg
وأعلن مكتب رئيس الوزراء جعفر حسان، أن التعديل الوزاري المقبل "سيكون واسعا بحيث يشمل ثلث التشكيلة الوزارية الحالية"، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.وشدد مكتب رئيس الوزراء الأردني على أن "هدف التعديل المنتظر هو تعزيز القدرات الإدارية للحكومة الحالية بقدرات جديدة تواصل البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في مختلف المجالات".وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد كلف جعفر حسان، بتشكيل حكومة جديدة، في سبتمبر/ أيلول من العام المضي، خلفا لحكومة بشر الخصاونة، التي قَبِل استقالتها.
https://sarabic.ae/20240915/العاهل-الأردني-يكلف-جعفر-حسان-بتشكيل-حكومة-جديدة-خلفا-لحكومة-بشر-الخصاونة-1092736497.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102398496_141:0:1369:921_1920x0_80_0_0_3a54b319d1e26f2a16fd9f52ba1a7598.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار
مكتب رئيس الوزراء الأردني يعلن موعد التعديل الوزاري الجديد
تستعد الحكومة الأردنية الحالية لتعديل وزاري جديد من المقرر أن يتم كشف تفاصيله غدا الأربعاء، حسبما ذكر مكتب رئيس الحكومة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء جعفر حسان، أن التعديل الوزاري المقبل "سيكون واسعا بحيث يشمل ثلث التشكيلة الوزارية الحالية"، حسبما ذكرت وكالة
"عمون" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
15 سبتمبر 2024, 12:45 GMT
وشدد مكتب رئيس الوزراء الأردني
على أن "هدف التعديل المنتظر هو تعزيز القدرات الإدارية للحكومة الحالية بقدرات جديدة تواصل البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في مختلف المجالات".
كما لفت إلى أن "التعديل الجديد يسمح للحكومة مواكبة السرعة، التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي في ضوء مساع حكومية لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني".
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد كلف جعفر حسان، بتشكيل حكومة
جديدة، في سبتمبر/ أيلول من العام المضي، خلفا لحكومة بشر الخصاونة، التي قَبِل استقالتها.