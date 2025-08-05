مكتب رئيس الوزراء الأردني يعلن موعد التعديل الوزاري الجديد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
حقوقي لبناني يوضح أسباب تأخر العدالة في انفجار مرفأ بيروت
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:28 GMT
17 د
On air
10:45 GMT
15 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250805/مكتب-رئيس-الوزراء-الأردني-يعلن-موعد-التعديل-الوزاري-الجديد-1103392031.html
مكتب رئيس الوزراء الأردني يعلن موعد التعديل الوزاري الجديد
مكتب رئيس الوزراء الأردني يعلن موعد التعديل الوزاري الجديد
سبوتنيك عربي
تستعد الحكومة الأردنية الحالية لتعديل وزاري جديد من المقرر أن يتم كشف تفاصيله غدا الأربعاء، حسبما ذكر مكتب رئيس الحكومة. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T10:47+0000
2025-08-05T10:47+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار الأردن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102398496_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_2dc89924480095f7de1a4693aa3f843d.jpg
وأعلن مكتب رئيس الوزراء جعفر حسان، أن التعديل الوزاري المقبل "سيكون واسعا بحيث يشمل ثلث التشكيلة الوزارية الحالية"، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.وشدد مكتب رئيس الوزراء الأردني على أن "هدف التعديل المنتظر هو تعزيز القدرات الإدارية للحكومة الحالية بقدرات جديدة تواصل البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في مختلف المجالات".وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد كلف جعفر حسان، بتشكيل حكومة جديدة، في سبتمبر/ أيلول من العام المضي، خلفا لحكومة بشر الخصاونة، التي قَبِل استقالتها.
https://sarabic.ae/20240915/العاهل-الأردني-يكلف-جعفر-حسان-بتشكيل-حكومة-جديدة-خلفا-لحكومة-بشر-الخصاونة-1092736497.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102398496_141:0:1369:921_1920x0_80_0_0_3a54b319d1e26f2a16fd9f52ba1a7598.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار

مكتب رئيس الوزراء الأردني يعلن موعد التعديل الوزاري الجديد

10:47 GMT 05.08.2025
© AP Photo / Kamran Jebreiliمسقط، سلطنة عمان
مسقط، سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
تستعد الحكومة الأردنية الحالية لتعديل وزاري جديد من المقرر أن يتم كشف تفاصيله غدا الأربعاء، حسبما ذكر مكتب رئيس الحكومة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء جعفر حسان، أن التعديل الوزاري المقبل "سيكون واسعا بحيث يشمل ثلث التشكيلة الوزارية الحالية"، حسبما ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
العاهل الأردني يكلف جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة بشر الخصاونة
15 سبتمبر 2024, 12:45 GMT
وشدد مكتب رئيس الوزراء الأردني على أن "هدف التعديل المنتظر هو تعزيز القدرات الإدارية للحكومة الحالية بقدرات جديدة تواصل البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في مختلف المجالات".

كما لفت إلى أن "التعديل الجديد يسمح للحكومة مواكبة السرعة، التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي في ضوء مساع حكومية لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد كلف جعفر حسان، بتشكيل حكومة جديدة، في سبتمبر/ أيلول من العام المضي، خلفا لحكومة بشر الخصاونة، التي قَبِل استقالتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала