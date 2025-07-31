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الأردن يعين سفيرا فوق العادة لدى سوريا
الأردن يعين سفيرا فوق العادة لدى سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الأردن، اليوم الخميس، تعيين السفير، سفيان القضاة، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى سوريا. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T20:23+0000
2025-07-31T20:23+0000
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وصدرت الإرادة الملكية الأردنية السامية، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية القضاة لهذا المنصب، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وعلق القضاة عبر منصة "إكس"، على تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى سوريا: "أتشرف بأن أرفع إلى مقام مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، المعظم، حفظه الله واعز ملكه، أسمى آيات الشكر والولاء، على صدور الارادة الملكية السامية بتعيني سفيرا فوق العادة ومفوضا لمملكتنا الحبيبة لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. الله الموفق والمستعان".ويشغل سفيان القضاة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية.وشغل سابقا منصب سفير فوق العادة ومفوض للأردن في رومانيا (2019–2023)، وسفير غير مقيم في بلغاريا ومولدوفا، إضافة إلى مواقع دبلوماسية في واشنطن، والقاهرة، وبيروت، وقطر.ويحمل سفيان القضاة درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال (2023)، إلى جانب عدد من الدرجات والدورات العليا في الأمن والدبلوماسية من جامعات ومراكز دولية مرموقة.وحاز على أوسمة شرف من الأردن ورومانيا، وهو من مواليد 1969، ومتزوج وله 3 أبناء.
https://sarabic.ae/20250729/سوريا-والأردن-يبحثان-تعزيز-التعاون-في-التحول-الرقمي-والأمن-السيبراني-1103167727.html
https://sarabic.ae/20250525/الأردن-يقرر-السماح-لمواطنيه-بالسفر-برا-إلى-سوريا-دون-موافقة-مسبقة-1100953675.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الأردن يعين سفيرا فوق العادة لدى سوريا

20:23 GMT 31.07.2025
© AP Photo / Raad Adaylehالعاصمة الأردنية عمان
العاصمة الأردنية عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Raad Adayleh
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أعلن الأردن، اليوم الخميس، تعيين السفير، سفيان القضاة، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى سوريا.
وصدرت الإرادة الملكية الأردنية السامية، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية القضاة لهذا المنصب، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.
وعلق القضاة عبر منصة "إكس"، على تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى سوريا: "أتشرف بأن أرفع إلى مقام مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، المعظم، حفظه الله واعز ملكه، أسمى آيات الشكر والولاء، على صدور الارادة الملكية السامية بتعيني سفيرا فوق العادة ومفوضا لمملكتنا الحبيبة لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. الله الموفق والمستعان".
ويشغل سفيان القضاة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية.
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وشغل سابقا منصب سفير فوق العادة ومفوض للأردن في رومانيا (2019–2023)، وسفير غير مقيم في بلغاريا ومولدوفا، إضافة إلى مواقع دبلوماسية في واشنطن، والقاهرة، وبيروت، وقطر.
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ويحمل سفيان القضاة درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال (2023)، إلى جانب عدد من الدرجات والدورات العليا في الأمن والدبلوماسية من جامعات ومراكز دولية مرموقة.
وحاز على أوسمة شرف من الأردن ورومانيا، وهو من مواليد 1969، ومتزوج وله 3 أبناء.
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