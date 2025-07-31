https://sarabic.ae/20250731/الأردن-يعين-سفيرا-فوق-العادة-لدى-سوريا-1103250472.html
الأردن يعين سفيرا فوق العادة لدى سوريا
الأردن يعين سفيرا فوق العادة لدى سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الأردن، اليوم الخميس، تعيين السفير، سفيان القضاة، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى سوريا. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T20:23+0000
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وصدرت الإرادة الملكية الأردنية السامية، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية القضاة لهذا المنصب، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وعلق القضاة عبر منصة "إكس"، على تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى سوريا: "أتشرف بأن أرفع إلى مقام مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، المعظم، حفظه الله واعز ملكه، أسمى آيات الشكر والولاء، على صدور الارادة الملكية السامية بتعيني سفيرا فوق العادة ومفوضا لمملكتنا الحبيبة لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. الله الموفق والمستعان".ويشغل سفيان القضاة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية.وشغل سابقا منصب سفير فوق العادة ومفوض للأردن في رومانيا (2019–2023)، وسفير غير مقيم في بلغاريا ومولدوفا، إضافة إلى مواقع دبلوماسية في واشنطن، والقاهرة، وبيروت، وقطر.ويحمل سفيان القضاة درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال (2023)، إلى جانب عدد من الدرجات والدورات العليا في الأمن والدبلوماسية من جامعات ومراكز دولية مرموقة.وحاز على أوسمة شرف من الأردن ورومانيا، وهو من مواليد 1969، ومتزوج وله 3 أبناء.
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الأردن يعين سفيرا فوق العادة لدى سوريا
أعلن الأردن، اليوم الخميس، تعيين السفير، سفيان القضاة، سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى سوريا.
وصدرت الإرادة الملكية الأردنية السامية، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية القضاة لهذا المنصب، وفقا لوكالة
أنباء "عمون" الأردنية.
وعلق القضاة عبر منصة "إكس"، على تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى سوريا: "أتشرف بأن أرفع إلى مقام مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، المعظم، حفظه الله واعز ملكه، أسمى آيات الشكر والولاء، على صدور الارادة الملكية السامية بتعيني سفيرا فوق العادة ومفوضا لمملكتنا الحبيبة لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. الله الموفق والمستعان".
ويشغل سفيان القضاة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية.
وشغل سابقا منصب سفير فوق العادة ومفوض للأردن في رومانيا (2019–2023)، وسفير غير مقيم في بلغاريا ومولدوفا، إضافة إلى مواقع دبلوماسية في واشنطن، والقاهرة، وبيروت، وقطر.
ويحمل سفيان القضاة درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال (2023)، إلى جانب عدد من الدرجات والدورات العليا في الأمن والدبلوماسية من جامعات ومراكز دولية مرموقة.
وحاز على أوسمة شرف من الأردن ورومانيا، وهو من مواليد 1969، ومتزوج وله 3 أبناء.