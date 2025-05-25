https://sarabic.ae/20250525/الأردن-يقرر-السماح-لمواطنيه-بالسفر-برا-إلى-سوريا-دون-موافقة-مسبقة-1100953675.html
الأردن يقرر السماح لمواطنيه بالسفر برا إلى سوريا دون موافقة مسبقة
الأردن يقرر السماح لمواطنيه بالسفر برا إلى سوريا دون موافقة مسبقة
سبوتنيك عربي
قررت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، السماح للأردنيين بالسفر برًا إلى سوريا عبر معبر "جابر" الحدودي، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، باستثناء الحالات التي... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T11:56+0000
2025-05-25T11:56+0000
2025-05-25T11:56+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/1d/1050291117_0:163:1280:883_1920x0_80_0_0_f03bdfa99dbcd9ed214295037cca67e4.jpg
وأوضحت الوزارة أن "السفر سيكون باستخدام وسائل النقل العام فقط، وليس من خلال المركبات الخاصة"، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.ويأتي هذا القرار بعد أن كانت السلطات الأردنية، قد أغلقت معبر "جابر" الحدودي، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسبب الأوضاع الأمنية في الجنوب السوري، قبل أن تعلن في 23 مارس/ آذار 2025، عن إعادة تشغيله على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.وتتزامن إعادة تشغيل معبر جابر مع قرب عطلة عيد الأضحى، التي قد تشهد ارتفاعا في حركة المسافرين، وتهدف إلى تسهيل إجراءات العبور ونقل البضائع وتقليل فترات الانتظار.كما أشارت وزارة الداخلية الأردنية أن "القرار يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خاصة مع ازدياد حركة الشحن والمسافرين عبر المعبر، خلال الفترة الأخيرة".
https://sarabic.ae/20250429/الأردن-يصدر-قرارا-جديدا-يتعلق-بدخول-ومغادرة-السوريين-1100009550.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/1d/1050291117_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5282814ca6d63a329b1538271c78531b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الأردن يقرر السماح لمواطنيه بالسفر برا إلى سوريا دون موافقة مسبقة
قررت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، السماح للأردنيين بالسفر برًا إلى سوريا عبر معبر "جابر" الحدودي، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، باستثناء الحالات التي تتضمن موانع أمنية.
وأوضحت الوزارة أن "السفر سيكون باستخدام وسائل النقل العام فقط، وليس من خلال المركبات الخاصة"، وفقا لوكالة
أنباء "عمون" الأردنية.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت السلطات الأردنية، قد أغلقت معبر "جابر" الحدودي، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسبب الأوضاع الأمنية في الجنوب السوري، قبل أن تعلن في 23 مارس/ آذار 2025، عن إعادة تشغيله على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتتزامن إعادة تشغيل معبر جابر مع قرب عطلة عيد الأضحى، التي قد تشهد ارتفاعا في حركة المسافرين، وتهدف إلى تسهيل إجراءات العبور ونقل البضائع وتقليل فترات الانتظار.
كما أشارت وزارة الداخلية الأردنية أن "القرار يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خاصة مع ازدياد حركة الشحن والمسافرين عبر المعبر، خلال الفترة الأخيرة".