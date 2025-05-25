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عرب بوينت بودكاست
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الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
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أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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عرب بوينت بودكاست
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الكافيين بين المتعة والخطورة
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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الأردن يقرر السماح لمواطنيه بالسفر برا إلى سوريا دون موافقة مسبقة
الأردن يقرر السماح لمواطنيه بالسفر برا إلى سوريا دون موافقة مسبقة
سبوتنيك عربي
قررت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، السماح للأردنيين بالسفر برًا إلى سوريا عبر معبر "جابر" الحدودي، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، باستثناء الحالات التي... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T11:56+0000
2025-05-25T11:56+0000
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وأوضحت الوزارة أن "السفر سيكون باستخدام وسائل النقل العام فقط، وليس من خلال المركبات الخاصة"، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.ويأتي هذا القرار بعد أن كانت السلطات الأردنية، قد أغلقت معبر "جابر" الحدودي، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسبب الأوضاع الأمنية في الجنوب السوري، قبل أن تعلن في 23 مارس/ آذار 2025، عن إعادة تشغيله على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.وتتزامن إعادة تشغيل معبر جابر مع قرب عطلة عيد الأضحى، التي قد تشهد ارتفاعا في حركة المسافرين، وتهدف إلى تسهيل إجراءات العبور ونقل البضائع وتقليل فترات الانتظار.كما أشارت وزارة الداخلية الأردنية أن "القرار يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خاصة مع ازدياد حركة الشحن والمسافرين عبر المعبر، خلال الفترة الأخيرة".
https://sarabic.ae/20250429/الأردن-يصدر-قرارا-جديدا-يتعلق-بدخول-ومغادرة-السوريين-1100009550.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الأردن يقرر السماح لمواطنيه بالسفر برا إلى سوريا دون موافقة مسبقة

11:56 GMT 25.05.2025
© Sputnik . Firas Al-Ahmadاستئناف العمل رسميا في معبر "نصيب - جابر" السوري الأردني
استئناف العمل رسميا في معبر نصيب - جابر السوري الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
استئناف العمل رسميا في معبر "نصيب - جابر" السوري الأردني
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
قررت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، السماح للأردنيين بالسفر برًا إلى سوريا عبر معبر "جابر" الحدودي، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، باستثناء الحالات التي تتضمن موانع أمنية.
وأوضحت الوزارة أن "السفر سيكون باستخدام وسائل النقل العام فقط، وليس من خلال المركبات الخاصة"، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت السلطات الأردنية، قد أغلقت معبر "جابر" الحدودي، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسبب الأوضاع الأمنية في الجنوب السوري، قبل أن تعلن في 23 مارس/ آذار 2025، عن إعادة تشغيله على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
الأردن يصدر قرارا جديدا يتعلق بدخول ومغادرة السوريين
29 أبريل, 13:26 GMT
وتتزامن إعادة تشغيل معبر جابر مع قرب عطلة عيد الأضحى، التي قد تشهد ارتفاعا في حركة المسافرين، وتهدف إلى تسهيل إجراءات العبور ونقل البضائع وتقليل فترات الانتظار.
كما أشارت وزارة الداخلية الأردنية أن "القرار يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خاصة مع ازدياد حركة الشحن والمسافرين عبر المعبر، خلال الفترة الأخيرة".
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