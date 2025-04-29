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الأردن يصدر قرارا جديدا يتعلق بدخول ومغادرة السوريين
الأردن يصدر قرارا جديدا يتعلق بدخول ومغادرة السوريين
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة الداخلية الأردنية قرارات جديدة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T13:26+0000
2025-04-29T13:26+0000
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وبين الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، أن "القرارات الجديدة تهدف إلى المواءمة بين الناحية ‏الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد ‏الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري الشقيق".ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المجالي قوله: "بموجب القرارات، تم ‏السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية، والطلبة ‏السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول ‏الى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون ‏تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة، ويتم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب ‏بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد".وأضاف: "يستثنى من ذلك الطلبة السوريون الموجودون في ‏الأراضي السورية والحاصلون على القبولات من الجامعات الأردنية ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة".‏وبحسب المجالي، "يستثنى من ذلك المواطنون السوريين الموجودون ‏في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم إضافتهم ‏لسجلات تجارية أردنية فيتوجب الأمر والحالة هذه الحصول على ‏الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات ‏المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات ‏الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية ‏برأس مال يزيد على (50) ألف دينار".و"يستثنى من ذلك المواطنون السوريون الموجودون في الأراضي ‏السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد".‏وأوضح المجالي أنه "بالإضافة إلى تلك الفئات فقد تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي ‏المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع ‏أمنية تحول دون ذلك".
https://sarabic.ae/20250424/الأردن-يعلن-إحباط-محاولة-تسلل-وتهريب-بواسطة-طائرة-مسيرة-من-الأراضي-السورية-1099840645.html
https://sarabic.ae/20250203/الأردن-يؤكد-رفضه-جميع-أشكال-العنف-والإرهاب-التي-تسعى-لزعزعة-الأمن-والاستقرار-في-سوريا-1097445380.html
https://sarabic.ae/20250424/وزير-أردني-سابق-لـسبوتنيك-مرحلة-تكسير-عظام-بدأت-بين-الحكومة-والإخوان-1099865909.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي

الأردن يصدر قرارا جديدا يتعلق بدخول ومغادرة السوريين

13:26 GMT 29.04.2025
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الانتقال إلى بنك الصورمعبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا
معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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أصدرت وزارة الداخلية الأردنية قرارات جديدة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة.
وبين الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، أن "القرارات الجديدة تهدف إلى المواءمة بين الناحية ‏الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد ‏الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري الشقيق".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المجالي قوله: "بموجب القرارات، تم ‏السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية، والطلبة ‏السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول ‏الى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون ‏تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة، ويتم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب ‏بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد".
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وأضاف: "يستثنى من ذلك الطلبة السوريون الموجودون في ‏الأراضي السورية والحاصلون على القبولات من الجامعات الأردنية ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة".‏

وتابع: "كما تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية ‏وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا ‏دون الحصول على موافقة مسبقة على أن يكون بحوزتهم رخص مهن ‏أردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد".

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وبحسب المجالي، "يستثنى من ذلك المواطنون السوريين الموجودون ‏في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم إضافتهم ‏لسجلات تجارية أردنية فيتوجب الأمر والحالة هذه الحصول على ‏الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات ‏المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات ‏الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية ‏برأس مال يزيد على (50) ألف دينار".

‏وأضاف: "السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ‏‏(أراضٍ أو أبنية) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون ‏الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد على ‏‏(50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي ‏والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم ‏البلاد".

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و"يستثنى من ذلك المواطنون السوريون الموجودون في الأراضي ‏السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد".‏
وأوضح المجالي أنه "بالإضافة إلى تلك الفئات فقد تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي ‏المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع ‏أمنية تحول دون ذلك".
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