https://sarabic.ae/20250424/وزير-أردني-سابق-لـسبوتنيك-مرحلة-تكسير-عظام-بدأت-بين-الحكومة-والإخوان-1099865909.html

وزير أردني سابق لـ"سبوتنيك": مرحلة تكسير عظام بدأت بين الحكومة والإخوان

وزير أردني سابق لـ"سبوتنيك": مرحلة تكسير عظام بدأت بين الحكومة والإخوان

سبوتنيك عربي

صرح الدكتور أمين المشاقبة، أستاذ العلوم السياسية والوزير الأردني السابق، بأن "قرار حل جماعة الإخوان في الأردن، يعني أن الأمور وصلت إلى مرحلة كسر العظام بين... 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T18:20+0000

2025-04-24T18:20+0000

2025-04-24T18:20+0000

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحكومة الأردنية أعطت العديد من الفرص للإخوان، حتى اكتشاف الخلايا الإرهابية ومحاولة تصنيعها للأسلحة والصواريخ داخل الأردن، بما يخالف القانون ويهدد الأمن والاستقرار في المملكة".وأكد أن "القضاء الأردني أصدر حكما باعتبار جماعة الإخوان منحلة عام 2020، لكن الحكومة تريثت قليلا حتى تم اكتشاف الخلية الإرهابية الأخيرة، ومن ثم اعتُبرت الجماعة غير مشروعة على الأرض الأردنية، ويمنع عملها السياسي وغير السياسي، وبالتالي الدولة تضع يدها على أموالها المنقولة وغير المنقولة تحت تصرف الأموال العامة".وتابع المشاقبة: "الآن، بناء على جداول المسجلين في الأحزاب بالهيئة المستقلة للانتخاب، اكتُشف وجود 3 عناصر داخل الخلية الإرهابية أعضاء بجبهة العمل الإسلامي، وهو الحزب السياسي الموجود والممثل في البرلمان بـ31 مقعدا، وبالتالي سيتم إجراء المقتضى القانوني بحق أعضاء الخلية الإرهابية بما فيها الأعضاء من جبهة العمل الإسلامي، وإذا تبين أن حزب جبهة العمل متورط سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده".ويرى الوزير الأردني السابق أن "أي حديث عن حل البرلمان وحل حزب جبهة العمل هو سابق لأوانه، حتى نرى نتائج التحقيقات مع أعضاء الخلية وارتباطها السياسي والقانوني، وهل كانت على علم بهذه الخلية المتعلقة بتصنيع الأسلحة على الأرض الأردنية أم لا".وقال: "بالنسبة لأعضاء البرلمان في حزب العمل الإسلامي، فإنه إذا وُجد أن أيا منهم متورط في القضية سيتم رفع الحصانة عنه وسيتم إحالته للقضاء الأردني".وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، أمس الأربعاء، "حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها".وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه "ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية".وأكد الفراية "مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة، المنقولة وغير المنقولة وإغلاق مكاتب ومقار جماعة الإخوان المنحلة"، مشيرًا إلى أنه "سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يثبت تعامله مع جماعة الإخوان المنحلة".وأضاف وزير الداخلية الأردني أن "عناصر من جماعة الإخوان عملت بالظلام وقامت بأنشطة مزعزعة لأمن الأردن"، مشيرًا إلى أن "ما تم كشفه من أسلحة ومتفجرات لا يمكن القبول به".وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".

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https://sarabic.ae/20250424/نائب-أردني-حظر-الإخوان-لن-يؤثر-على-الحياة-السياسية-في-الأردن-وهناك-ارتياح-للقرار-في-الشارع-1099853430.html

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