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نائب أردني: "حظر الإخوان" لن يؤثر على الحياة السياسية في الأردن وهناك ارتياح للقرار في الشارع
نائب أردني: "حظر الإخوان" لن يؤثر على الحياة السياسية في الأردن وهناك ارتياح للقرار في الشارع
سبوتنيك عربي
قال البرلماني الأردني زهير الخشمان، إن "الشارع الأردني شعر بارتياح كبير لقرار حظر جماعة الإخوان، مؤكدا أن القرار سيفتح المجال أمام الأحزاب السياسية الأردنية... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T12:14+0000
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وأضاف الخشمان، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن الشارع الأردني يرى أن هذا الإجراء كان من المفترض أن يتم منذ فترة، لأن مشاركة الإخوان الصارخة والواضحة بعملياتٍ إرهابية كانت من شأنها أن تعرض استقرار وأمن الأردن للخطر وهذا أمر مرفوض.وأكد أن نواب البرلمان الأردني ثمّنوا هذا القرار ويقفون مع الحكومة صفاً واحداً من أجل تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن كل شخص يثبت تورطه مع جماعة الإخوان المحظورة يجب أن تتم مساءلته قانونيا.وأوضح أن "جماعة الإخوان المحظورة لم تمثل في البرلمان الأردني"، لافتًا إلى أن جبهة العمل الإسلامي هي التي تمثل في البرلمان وهي من المفترض أنها كانت الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة، وبالتالي وجب إثبات العلاقة بين الجماعة وبين حزب جبهة العمل الإسلامي وإذا تبين وجود علاقة وثيقة بالتأكيد سيتأثر حزب جبهة العمل الإسلامي بهذا القرار".وأضاف أن "جبهة العمل الإسلامي أمام منعطف مهم وهو فك الارتباط الكامل والكلي مع هذه الجماعة المنحلة والمحظورة وإعلان تبرئهم منها وممارسة دورهم كحزب أردني مرخص وفق الأحكام والقانون"، مشيرا إلى "أن الأهم أن يتم تبرئتهم من قبل القضاء، ولكن في كل الحالات هذا لن يحدث بل العكس ما سيحدث هو تجميد عضوية هؤلاء وحل هذا الحزب"، بحسب قوله.وشدد على أن البرلمان الأردني يقف على مسافة واحدة من جميع نوابه، وبالتالي سيكون التعامل مع أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي طبيعي جداً وضمن إطار القانون، حتى يصدر أمر قضائي وحكومي لبيان مدى ارتباطهم بجماعة الإخوان المنحلة والمحظورة.وأشار الخشمان أن الحياة السياسية بالأردن لن تتأثر بهذا القرار، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيعطي مساحة للأحزاب السياسية الأردنية أن تقوم بعملها، في ظل وجود حكومة جادة وبرلمان قوي.وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، أمس الأربعاء، "حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها".وقال وزير الداخلية مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه "ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية".وأضاف وزير الداخلية الأردني أن "عناصر من جماعة الإخوان عملت بالظلام وقامت بأنشطة مزعزعة لأمن الأردن"، مشيرًا إلى "ما تم كشفه من أسلحة و متفجرات لا يمكن القبول به".وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
https://sarabic.ae/20250422/رئيس-الوزراء-الأردني-وحدتنا-الوطنية-خط-أحمر-وكل-من-يحاول-المساس-بها-هو-خصم-لنا-1099789006.html
https://sarabic.ae/20250423/رئيسة-لجنة-الشؤون-الخارجية-بالبرلمان-الأردني-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-قرار-حظر-جماعة-الإخوان-المسلمين-1099833861.html
https://sarabic.ae/20250424/الأردن-يعلن-إحباط-محاولة-تسلل-وتهريب-بواسطة-طائرة-مسيرة-من-الأراضي-السورية-1099840645.html
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أخبار الأردن, أحداث الأردن, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أحداث الأردن, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

نائب أردني: "حظر الإخوان" لن يؤثر على الحياة السياسية في الأردن وهناك ارتياح للقرار في الشارع

12:14 GMT 24.04.2025 (تم التحديث: 13:17 GMT 24.04.2025)
© Sputnik . Mohammad Hannonعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Mohammad Hannon
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حصري
قال البرلماني الأردني زهير الخشمان، إن "الشارع الأردني شعر بارتياح كبير لقرار حظر جماعة الإخوان، مؤكدا أن القرار سيفتح المجال أمام الأحزاب السياسية الأردنية لممارسة عملها، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الحياة السياسية في الأردن.
وأضاف الخشمان، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن الشارع الأردني يرى أن هذا الإجراء كان من المفترض أن يتم منذ فترة، لأن مشاركة الإخوان الصارخة والواضحة بعملياتٍ إرهابية كانت من شأنها أن تعرض استقرار وأمن الأردن للخطر وهذا أمر مرفوض.
وأكد أن نواب البرلمان الأردني ثمّنوا هذا القرار ويقفون مع الحكومة صفاً واحداً من أجل تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن كل شخص يثبت تورطه مع جماعة الإخوان المحظورة يجب أن تتم مساءلته قانونيا.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
رئيس الوزراء الأردني: وحدتنا الوطنية خط أحمر وكل من يحاول المساس بها هو خصم لنا
22 أبريل, 09:42 GMT
وأوضح أن "جماعة الإخوان المحظورة لم تمثل في البرلمان الأردني"، لافتًا إلى أن جبهة العمل الإسلامي هي التي تمثل في البرلمان وهي من المفترض أنها كانت الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة، وبالتالي وجب إثبات العلاقة بين الجماعة وبين حزب جبهة العمل الإسلامي وإذا تبين وجود علاقة وثيقة بالتأكيد سيتأثر حزب جبهة العمل الإسلامي بهذا القرار".
وأضاف أن "جبهة العمل الإسلامي أمام منعطف مهم وهو فك الارتباط الكامل والكلي مع هذه الجماعة المنحلة والمحظورة وإعلان تبرئهم منها وممارسة دورهم كحزب أردني مرخص وفق الأحكام والقانون"، مشيرا إلى "أن الأهم أن يتم تبرئتهم من قبل القضاء، ولكن في كل الحالات هذا لن يحدث بل العكس ما سيحدث هو تجميد عضوية هؤلاء وحل هذا الحزب"، بحسب قوله.
وشدد على أن البرلمان الأردني يقف على مسافة واحدة من جميع نوابه، وبالتالي سيكون التعامل مع أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي طبيعي جداً وضمن إطار القانون، حتى يصدر أمر قضائي وحكومي لبيان مدى ارتباطهم بجماعة الإخوان المنحلة والمحظورة.
وأشار الخشمان أن الحياة السياسية بالأردن لن تتأثر بهذا القرار، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيعطي مساحة للأحزاب السياسية الأردنية أن تقوم بعملها، في ظل وجود حكومة جادة وبرلمان قوي.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأردني تتحدث لـ"سبوتنيك" عن قرار حظر جماعة "الإخوان المسلمين"
أمس, 18:27 GMT
وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، أمس الأربعاء، "حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها".
وقال وزير الداخلية مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه "ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية".

وأكد الفراية "مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة، المنقولة وغير المقنولة وإغلاق مكاتب ومقار جماعة الإخوان المنحلة"، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يثبت تعامله مع جماعة الإخوان المنحلة.

وأضاف وزير الداخلية الأردني أن "عناصر من جماعة الإخوان عملت بالظلام وقامت بأنشطة مزعزعة لأمن الأردن"، مشيرًا إلى "ما تم كشفه من أسلحة و متفجرات لا يمكن القبول به".
وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب بواسطة طائرة مسيرة من الأراضي السورية
07:39 GMT
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
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