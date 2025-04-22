https://sarabic.ae/20250422/رئيس-الوزراء-الأردني-وحدتنا-الوطنية-خط-أحمر-وكل-من-يحاول-المساس-بها-هو-خصم-لنا-1099789006.html

رئيس الوزراء الأردني: وحدتنا الوطنية خط أحمر وكل من يحاول المساس بها هو خصم لنا

رئيس الوزراء الأردني: وحدتنا الوطنية خط أحمر وكل من يحاول المساس بها هو خصم لنا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، أن "الأردن دولة لا يُختبر صبرها". 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T09:42+0000

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وقال حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون، إنه "لا أحد يستقوي على الدولة بالاستعراض والشعبوية أو يجازف بسلامة شعبها لأي قضية كانت، فالوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.وأضاف: "وحدتنا الوطنية عنوان قوتنا، ولن نسمح لأحد المساس بها؛ فكلنا أردنيون، وانتماؤنا لهذا البلد بمقدار ما نقدِّم وننجز، وبمقدار أدائنا لواجباتنا تجاه وطننا، وإخلاصنا لقيادتنا الهاشمية الحكيمة".وجدد التأكيد، على أن "الوحدة الوطنية خط أحمر، وكل من يحاول المساس بها بغض النظر عن الظروف هو خصم للأردن والأردنيين"، مشددا على أن "‏وحدتنا الوطنية عنوان قوتنا، ولن نسمح لأحد المساس بها".وأردف حسان بقوله: "الأردن لن يكون يوماً إلا ميداناً للبناء والإنجاز، وسيبقى علمنا دائماً هو الأعلى، بعزم قيادتنا الهاشمية وإخلاص المؤمنين بهذا الوطن صاحب الرسالة الأنبل والمبادئ التي لا تتبدل".وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".

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