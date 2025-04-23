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رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأردني تتحدث لـ"سبوتنيك" عن قرار حظر جماعة "الإخوان المسلمين"
رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأردني تتحدث لـ"سبوتنيك" عن قرار حظر جماعة "الإخوان المسلمين"
سبوتنيك عربي
قالت النائبة دينا البشير، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأردني، إن قرار المملكة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وغلق مكاتبها ومصادرة ممتلكاتها،... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T18:27+0000
2025-04-23T18:27+0000
أخبار الأردن
جماعة الإخوان المسلمين
البرلمان الأردني
العالم العربي
حصري
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وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن تنفيذ القرار بشكل حازم يأتي في خضم الدور الرقابي من قبل الحكومة على أي مؤسسات وتنظيمات أو جهات غير مرخصة وتعمل بشكل غير قانوني، لا سيما أن القرار تزامن مع الخلية الإرهابية التي تم ضبطها الأسبوع الماضي، وبعد أن تحدث المتهمين عن وجود ارتباط بينهم وبين جماعة الإخوان.وتابعت: "جاء القرار تنفيذا لسياسة الدولة بأن يكون هناك حزم في موضوع التنظيمات، وحزم أكثر في موضوع تراخيص المؤسسات والجهات التي تعمل في الأردن، حيث جاءت القرارات حاسمة بإغلاق أي مكاتب لجماعة الإخوان في الأردن، والمساءلة القانونية لأي جهة ترتبط بالجماعة، ومصادرة أي ممتلكات يملكها الإخوان في الأردن".وأوضحت أن الأردن دولة مؤسسات، ولها الحكم على شأنها وسياساتها الداخلية، وأي شخص يعبث بأمن واستقرار الأردن سوف يتم محاسبته إذا ثبت تورطه بهذه العمليات.وعن كون القرار قانونيًا أو سياسيًا، ترى البشير أنه يحمل الطابعين السياسي والقانوني، حيث كانت جماعة الإخوان تعمل بدون تراخيص، وبعد الأحداث الأخيرة، جاء قرار تنفيذ حكم المحكمة السابق، بالتالي اجتمعت الإرادة السياسية مع المسببات القانونية والتشريعية.وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء، "حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها".وقال وزير الداخلية مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه "ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية".وأكد الفراية، "مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة، المنقولة وغير المنقولة وإغلاق مكاتب ومقار جماعة الإخوان المنحلة"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يثبت تعامله مع جماعة الإخوان المنحلة.وأضاف وزير الداخلية الأردني أن "عناصر من جماعة الإخوان عملت بالظلام وقامت بأنشطة مزعزعة لأمن الأردن"، مشيرا إلى "ما تم كشفه من أسلحة ومتفجرات لا يمكن القبول به".في هذه الأثناء، أعلنت الشرطة الأردنية، "تنفيذ القرار القضائي بمصادرة مكاتب جماعة الإخوان المنحلة في جميع أنحاء البلاد".وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
https://sarabic.ae/20250423/الأردن-يعلن-حل-جماعة-الإخوان-المسلمين-واعتبارها-جمعية-غير-مشروعة-وحظر-كافة-نشاطاتها-1099820897.html
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أخبار الأردن, جماعة الإخوان المسلمين, البرلمان الأردني, العالم العربي, حصري
أخبار الأردن, جماعة الإخوان المسلمين, البرلمان الأردني, العالم العربي, حصري

رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأردني تتحدث لـ"سبوتنيك" عن قرار حظر جماعة "الإخوان المسلمين"

18:27 GMT 23.04.2025
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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قالت النائبة دينا البشير، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأردني، إن قرار المملكة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وغلق مكاتبها ومصادرة ممتلكاتها، جاء تطبيقا للقانون، وتنفيذا لقرار سابق صدر عن المحاكم الأردنية باعتبار الجماعة منحلة.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن تنفيذ القرار بشكل حازم يأتي في خضم الدور الرقابي من قبل الحكومة على أي مؤسسات وتنظيمات أو جهات غير مرخصة وتعمل بشكل غير قانوني، لا سيما أن القرار تزامن مع الخلية الإرهابية التي تم ضبطها الأسبوع الماضي، وبعد أن تحدث المتهمين عن وجود ارتباط بينهم وبين جماعة الإخوان.
وتابعت: "جاء القرار تنفيذا لسياسة الدولة بأن يكون هناك حزم في موضوع التنظيمات، وحزم أكثر في موضوع تراخيص المؤسسات والجهات التي تعمل في الأردن، حيث جاءت القرارات حاسمة بإغلاق أي مكاتب لجماعة الإخوان في الأردن، والمساءلة القانونية لأي جهة ترتبط بالجماعة، ومصادرة أي ممتلكات يملكها الإخوان في الأردن".
وأوضحت أن الأردن دولة مؤسسات، ولها الحكم على شأنها وسياساتها الداخلية، وأي شخص يعبث بأمن واستقرار الأردن سوف يتم محاسبته إذا ثبت تورطه بهذه العمليات.
وعن كون القرار قانونيًا أو سياسيًا، ترى البشير أنه يحمل الطابعين السياسي والقانوني، حيث كانت جماعة الإخوان تعمل بدون تراخيص، وبعد الأحداث الأخيرة، جاء قرار تنفيذ حكم المحكمة السابق، بالتالي اجتمعت الإرادة السياسية مع المسببات القانونية والتشريعية.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
الأردن يعلن حل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها
12:24 GMT
وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء، "حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها".
وقال وزير الداخلية مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه "ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية".
وأكد الفراية، "مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة، المنقولة وغير المنقولة وإغلاق مكاتب ومقار جماعة الإخوان المنحلة"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يثبت تعامله مع جماعة الإخوان المنحلة.
وأضاف وزير الداخلية الأردني أن "عناصر من جماعة الإخوان عملت بالظلام وقامت بأنشطة مزعزعة لأمن الأردن"، مشيرا إلى "ما تم كشفه من أسلحة ومتفجرات لا يمكن القبول به".
في هذه الأثناء، أعلنت الشرطة الأردنية، "تنفيذ القرار القضائي بمصادرة مكاتب جماعة الإخوان المنحلة في جميع أنحاء البلاد".
وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
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