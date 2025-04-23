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الأردن يعلن حل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها
الأردن يعلن حل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء، "حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها". 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T12:24+0000
2025-04-23T12:24+0000
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وقال وزير الداخلية مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه "ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية".وأكد الفراية، "مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة، المنقولة وغير المقنولة وإغلاق مكاتب ومقار جماعة الإخوان المنحلة"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يثبت تعامله مع جماعة الإخوان المنحلة.وأضاف وزير الداخلية الأردني أن "عناصر من جماعة الإخوان عملت بالظلام وقامت بأنشطة مزعزعة لأمن الأردن"، مشيرا إلى "ما تم كشفه من أسلحة و متفجرات لا يمكن القبول به".في هذه الأثناء، أعلنت الشرطة الأردنية، "تنفيذ القرار القضائئ بمصادرة مكاتب جماعة الإخوان ⁧المسلمين المنحلة في جميع أنحاء البلاد".وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
https://sarabic.ae/20250422/رئيس-الوزراء-الأردني-وحدتنا-الوطنية-خط-أحمر-وكل-من-يحاول-المساس-بها-هو-خصم-لنا-1099789006.html
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أخبار الأردن, أحداث الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أحداث الأردن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الأردن يعلن حل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها

12:24 GMT 23.04.2025
© Sputnik . Mohammad Hannonعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Sputnik . Mohammad Hannon
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أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء، "حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها".
وقال وزير الداخلية مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه "ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية".
وأكد الفراية، "مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة، المنقولة وغير المقنولة وإغلاق مكاتب ومقار جماعة الإخوان المنحلة"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يثبت تعامله مع جماعة الإخوان المنحلة.
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
رئيس الوزراء الأردني: وحدتنا الوطنية خط أحمر وكل من يحاول المساس بها هو خصم لنا
أمس, 09:42 GMT
وأضاف وزير الداخلية الأردني أن "عناصر من جماعة الإخوان عملت بالظلام وقامت بأنشطة مزعزعة لأمن الأردن"، مشيرا إلى "ما تم كشفه من أسلحة و متفجرات لا يمكن القبول به".
في هذه الأثناء، أعلنت الشرطة الأردنية، "تنفيذ القرار القضائئ بمصادرة مكاتب جماعة الإخوان ⁧المسلمين المنحلة في جميع أنحاء البلاد".
وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
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