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سوق عربية مشتركة.. مشروع طموح يبدأ بـ 3 دول ويمتد لـ 22 دولة
سوق عربية مشتركة.. مشروع طموح يبدأ بـ 3 دول ويمتد لـ 22 دولة
سبوتنيك عربي
استضافت العاصمة الأردنية عمّان، على مدار يومي 27 و28 أبريل/ نيسان الحالي، الاجتماع الرابع للمشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي، الذي ينعقد تحت... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
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وناقش الاجتماع قضية الربط الكهربائي بين عدد من الدول العربية، كخطوة أساسية نحو إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، حسب منصة "الطاقة".وشاركت في الاجتماعات الأردن ومصر والسعودية، وركزت النقاشات على الجوانب الفنية لتأسيس المشروع التجريبي، تمهيدا لانضمام دول عربية أخرى إلى مراحل لاحقة من المشروع، الذي يهدف إلى تحقيق تطلعات الطاقة في المنطقة.أهداف السوق العربية المشتركةيعد المشروع نواة لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء تعتمد أسسا تجارية واقتصادية، لتوفير إمدادات كهرباء بجودة عالية وتكلفة منخفضة.كما يدعم التحول نحو الطاقة المتجددة ويقلل الانبعاثات الكربونية ويعزز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية من خلال ربط الشبكات الوطنية وتسهيل تجارة الطاقة إقليميا.ويهدف المشروع إلى ربط أنظمة الطاقة في 22 دولة عربية بحلول عام 2038، مما يعزز أمن الطاقة ويوفر مليارات الدولارات عبر تقليص الحاجة لمحطات توليد جديدة.كما يستند إلى الروابط الحالية بين مصر والأردن، ومشروع الربط بين مصر والسعودية المتوقع تشغيله نهاية 2025.
https://sarabic.ae/20250129/الربط-الكهربائي-بين-سوريا-والأردن-تحديد-المشكلة-وموعد-التنفيذ---1097260922.html
https://sarabic.ae/20220112/وزير-الكهرباء-المصري-مشروع-الربط-الكهربائي-بين-مصر-والسعودية-يمكن-أن-يكون-الأكبر-بالمنطقة-1055933594.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, السعودية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, السعودية

سوق عربية مشتركة.. مشروع طموح يبدأ بـ 3 دول ويمتد لـ 22 دولة

17:28 GMT 28.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorأبراج كهرباء
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
استضافت العاصمة الأردنية عمّان، على مدار يومي 27 و28 أبريل/ نيسان الحالي، الاجتماع الرابع للمشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي، الذي ينعقد تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وناقش الاجتماع قضية الربط الكهربائي بين عدد من الدول العربية، كخطوة أساسية نحو إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، حسب منصة "الطاقة".
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
الربط الكهربائي بين سوريا والأردن... تحديد المشكلة وموعد التنفيذ
29 يناير, 07:32 GMT
وشاركت في الاجتماعات الأردن ومصر والسعودية، وركزت النقاشات على الجوانب الفنية لتأسيس المشروع التجريبي، تمهيدا لانضمام دول عربية أخرى إلى مراحل لاحقة من المشروع، الذي يهدف إلى تحقيق تطلعات الطاقة في المنطقة.

أهداف السوق العربية المشتركة

يعد المشروع نواة لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء تعتمد أسسا تجارية واقتصادية، لتوفير إمدادات كهرباء بجودة عالية وتكلفة منخفضة.
كما يدعم التحول نحو الطاقة المتجددة ويقلل الانبعاثات الكربونية ويعزز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية من خلال ربط الشبكات الوطنية وتسهيل تجارة الطاقة إقليميا.
خط الكهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
وزير الكهرباء المصري: مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يمكن أن يكون الأكبر بالمنطقة
12 يناير 2022, 18:25 GMT
ويهدف المشروع إلى ربط أنظمة الطاقة في 22 دولة عربية بحلول عام 2038، مما يعزز أمن الطاقة ويوفر مليارات الدولارات عبر تقليص الحاجة لمحطات توليد جديدة.
كما يستند إلى الروابط الحالية بين مصر والأردن، ومشروع الربط بين مصر والسعودية المتوقع تشغيله نهاية 2025.
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