https://sarabic.ae/20250428/سوق-عربية-مشتركة-مشروع-طموح-يبدأ-بـ-3-دول-ويمتد-لـ-22-دولة-1099981014.html

سوق عربية مشتركة.. مشروع طموح يبدأ بـ 3 دول ويمتد لـ 22 دولة

سوق عربية مشتركة.. مشروع طموح يبدأ بـ 3 دول ويمتد لـ 22 دولة

سبوتنيك عربي

استضافت العاصمة الأردنية عمّان، على مدار يومي 27 و28 أبريل/ نيسان الحالي، الاجتماع الرابع للمشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي، الذي ينعقد تحت... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T17:28+0000

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وناقش الاجتماع قضية الربط الكهربائي بين عدد من الدول العربية، كخطوة أساسية نحو إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، حسب منصة "الطاقة".وشاركت في الاجتماعات الأردن ومصر والسعودية، وركزت النقاشات على الجوانب الفنية لتأسيس المشروع التجريبي، تمهيدا لانضمام دول عربية أخرى إلى مراحل لاحقة من المشروع، الذي يهدف إلى تحقيق تطلعات الطاقة في المنطقة.أهداف السوق العربية المشتركةيعد المشروع نواة لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء تعتمد أسسا تجارية واقتصادية، لتوفير إمدادات كهرباء بجودة عالية وتكلفة منخفضة.كما يدعم التحول نحو الطاقة المتجددة ويقلل الانبعاثات الكربونية ويعزز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية من خلال ربط الشبكات الوطنية وتسهيل تجارة الطاقة إقليميا.ويهدف المشروع إلى ربط أنظمة الطاقة في 22 دولة عربية بحلول عام 2038، مما يعزز أمن الطاقة ويوفر مليارات الدولارات عبر تقليص الحاجة لمحطات توليد جديدة.كما يستند إلى الروابط الحالية بين مصر والأردن، ومشروع الربط بين مصر والسعودية المتوقع تشغيله نهاية 2025.

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