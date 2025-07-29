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سوريا والأردن يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني
سوريا والأردن يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني
سبوتنيك عربي
عقد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، اجتماعا مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، سامي سميرات، في العاصمة الأردنية عمان، لبحث سبل... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T16:10+0000
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وأكد هيكل أن الزيارة تهدف إلى الاستفادة من التجربة الأردنية المتقدمة في التقنية والريادة، واستكشاف فرص التعاون المشترك لتطوير هذه القطاعات في سوريا.وفي وقت سابق، أعلن وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، "إطلاق الجيل الخامس من الاتصالات بشكل تجريبي، وذلك خلال فعاليات مؤتمر "AI-SYRIA 2025"، الذي يعد الأول من نوعه في سوريا والمتخصص في الذكاء الاصطناعي".وأكدت الحكومة أن "هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تأمين خدمات اتصالات موثوقة وعالية الجودة، خاصة في المناطق التي عانت من دمار واسع خلال السنوات الماضية".السعودية تعلن عن استثمارات ضخمة في سورياالغاز الأذربيجاني يضخ إلى دمشق... الأردن يعزز من الجنوب
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
سوريا والأردن يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني
عقد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، اجتماعا مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، سامي سميرات، في العاصمة الأردنية عمان، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي، تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني.
وأكد هيكل أن الزيارة تهدف إلى الاستفادة من التجربة الأردنية المتقدمة في التقنية والريادة، واستكشاف فرص التعاون المشترك لتطوير هذه القطاعات في سوريا.
وفي السياق ذاته، أعرب الوزير الأردني، عبر منشور على منصة "إكس"، عن تطلعه لعقد اجتماعات مثمرة خلال الزيارة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التحول الرقمي والاتصالات.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، "إطلاق الجيل الخامس من الاتصالات بشكل تجريبي، وذلك خلال فعاليات مؤتمر "AI-SYRIA 2025"، الذي يعد الأول من نوعه في سوريا والمتخصص في الذكاء الاصطناعي".
وكانت أعلنت الحكومة السورية الجديدة، في وقت سابق، عن "خطط متسارعة لتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يشمل تحديث الشبكات وتوسيع التغطية في مختلف المحافظات".
وأكدت الحكومة أن "هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تأمين خدمات اتصالات موثوقة وعالية الجودة، خاصة في المناطق التي عانت من دمار واسع
خلال السنوات الماضية".