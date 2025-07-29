سوريا والأردن يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني

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بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
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البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
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10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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لقاء سبوتنيك
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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سوريا والأردن يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني
سوريا والأردن يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني
سبوتنيك عربي
عقد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، اجتماعا مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، سامي سميرات، في العاصمة الأردنية عمان، لبحث سبل... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T16:10+0000
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وأكد هيكل أن الزيارة تهدف إلى الاستفادة من التجربة الأردنية المتقدمة في التقنية والريادة، واستكشاف فرص التعاون المشترك لتطوير هذه القطاعات في سوريا.وفي وقت سابق، أعلن وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، "إطلاق الجيل الخامس من الاتصالات بشكل تجريبي، وذلك خلال فعاليات مؤتمر "AI-SYRIA 2025"، الذي يعد الأول من نوعه في سوريا والمتخصص في الذكاء الاصطناعي".وأكدت الحكومة أن "هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تأمين خدمات اتصالات موثوقة وعالية الجودة، خاصة في المناطق التي عانت من دمار واسع خلال السنوات الماضية".السعودية تعلن عن استثمارات ضخمة في سورياالغاز الأذربيجاني يضخ إلى دمشق... الأردن يعزز من الجنوب
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

سوريا والأردن يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني

16:10 GMT 29.07.2025
© Getty Images / Chesnotالتحول الرقمي
التحول الرقمي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Getty Images / Chesnot
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عقد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، عبد السلام هيكل، اجتماعا مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، سامي سميرات، في العاصمة الأردنية عمان، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي، تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني.
وأكد هيكل أن الزيارة تهدف إلى الاستفادة من التجربة الأردنية المتقدمة في التقنية والريادة، واستكشاف فرص التعاون المشترك لتطوير هذه القطاعات في سوريا.

وفي السياق ذاته، أعرب الوزير الأردني، عبر منشور على منصة "إكس"، عن تطلعه لعقد اجتماعات مثمرة خلال الزيارة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التحول الرقمي والاتصالات.

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27 يوليو, 12:04 GMT
وفي وقت سابق، أعلن وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، "إطلاق الجيل الخامس من الاتصالات بشكل تجريبي، وذلك خلال فعاليات مؤتمر "AI-SYRIA 2025"، الذي يعد الأول من نوعه في سوريا والمتخصص في الذكاء الاصطناعي".

وكانت أعلنت الحكومة السورية الجديدة، في وقت سابق، عن "خطط متسارعة لتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يشمل تحديث الشبكات وتوسيع التغطية في مختلف المحافظات".

وأكدت الحكومة أن "هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تأمين خدمات اتصالات موثوقة وعالية الجودة، خاصة في المناطق التي عانت من دمار واسع خلال السنوات الماضية".
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