السفير الأردني لدى روسيا لـ"سبوتنيك": الصفدي يزور موسكو الأربعاء المقبل
حصري
كشف السفير الأردني لدى روسيا، خالد الشوابكة، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، سيزور العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء المقبل، يلتقي خلالها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ويبحثان توقيع الاتفاقية لإعفاء المواطنين من التأشيرة المتبادلة.
وقال الشوابكة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "موافقة مجلس الوزراء الأردني، على اتفاقية مع روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، هي تتويج للعلاقة التاريخية التي تربط البلدين، وعلى رأسها العلاقات المميزة التي تجمع بين جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين".
وأشار إلى أنه تم "العمل على هذه إجراءات إلغاء تأشيرات الدخول، سواسية مع الجانب الروسي منذ 8 أشهر تقريبا، وقد تم تتويج هذه الإجراءات بموافقة مجلس الوزراء الروسي أولا على إعفاء المواطن الأردني من التأشيرة، ومن ثم موافقة مجلس الوزراء الأردني يوم أمس على إعفاء المواطن الروسي من التأشيرة".
وحول تأثير إلغاء متطلبات التأشيرة على السياحة والعلاقات التجارية والتبادل الثقافي بين البلدين، أكد الشوابكة أن ذلك "سيفتح المجال أمام مواطني البلدين من كل الاتجاهات للمقاصد السياحية"، مشيرا إلى وجود "أماكن سياحية ودينية كثيرة في الأردن، تستقطب اهتمام المواطن الروسي".
كما أشار الشوابكة إلى "تسيير رحلات جوية مباشرة ما بين موسكو وعمان، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي بدأت برحلتين أسبوعيا، لترتفع إلى ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة، منذ بداية أغسطس/ اَب الجاري"، وأضاف: "جميع الرحلات ممتلئة، هناك زخم كبير من أصدقائنا الروس بكل الاتجاهات".
15 أغسطس 2024, 05:00 GMT
وحول الخطوات التالية التي قد تتبع هذه الاتفاقية لتعميق التعاون بين الأردن وروسيا في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية، أشار السفير الأردني لدى روسيا، إلى "زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، واستمرار المشاورات مع موسكو حول المسائل المتعلقة بالمنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية، وسوريا واليمن ولبنان، بالإضافة للتنسيق الدائم في المحافل الدولية، كالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي".
وكان وافق مجلس الوزراء الأردني، أمس الأحد، على اتفاقية مع روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، وذلك في إطار تعزيز علاقات التّعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة لخدمة المصالح المشتركة لهما، بحسب وكالة "بترا".
وتسمح الاتفاقية لمواطني البلدين بالإقامة في أي منهما دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوما إبان كل زيارة، شريطة ألا يكون غرض زيارتهم الإقامة الدائمة أو الدراسة أو ممارسة أنشطة تتطلب تصريح عمل. كما يجب ألا يتجاوز إجمالي مدة الإقامة 90 يومًا خلال السنة.
ولن يحتاج السياح إلى الحصول على تأشيرة للسفر لمدة لا تزيد عن 30 يوما، وقد وقع على الاتفاقية أيضا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفقا لموقع "إنترفاكس" الروسي.
ويحصل الروس حاليا على تأشيرة عند وصولهم إلى الأردن، وتبلغ تكلفتها نحو 60 دولارا أمريكيا، ويمكن للمواطنين الأردنيين التقدم بطلب للحصول على تأشيرات سياحية إلكترونية لدخول روسيا الاتحادية.