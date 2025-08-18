https://sarabic.ae/20250818/السفير-الأردني-لدى-روسيا-لـسبوتنيك-الصفدي-يزور-موسكو-الأربعاء-المقبل-1103892650.html

السفير الأردني لدى روسيا لـ"سبوتنيك": الصفدي يزور موسكو الأربعاء المقبل

كشف السفير الأردني لدى روسيا، خالد الشوابكة، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، سيزور العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء المقبل

وقال الشوابكة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "موافقة مجلس الوزراء الأردني، على اتفاقية مع روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، هي تتويج للعلاقة التاريخية التي تربط البلدين، وعلى رأسها العلاقات المميزة التي تجمع بين جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين".وحول تأثير إلغاء متطلبات التأشيرة على السياحة والعلاقات التجارية والتبادل الثقافي بين البلدين، أكد الشوابكة أن ذلك "سيفتح المجال أمام مواطني البلدين من كل الاتجاهات للمقاصد السياحية"، مشيرا إلى وجود "أماكن سياحية ودينية كثيرة في الأردن، تستقطب اهتمام المواطن الروسي".وحول الخطوات التالية التي قد تتبع هذه الاتفاقية لتعميق التعاون بين الأردن وروسيا في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية، أشار السفير الأردني لدى روسيا، إلى "زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، واستمرار المشاورات مع موسكو حول المسائل المتعلقة بالمنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية، وسوريا واليمن ولبنان، بالإضافة للتنسيق الدائم في المحافل الدولية، كالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي".وتسمح الاتفاقية لمواطني البلدين بالإقامة في أي منهما دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يوما إبان كل زيارة، شريطة ألا يكون غرض زيارتهم الإقامة الدائمة أو الدراسة أو ممارسة أنشطة تتطلب تصريح عمل. كما يجب ألا يتجاوز إجمالي مدة الإقامة 90 يومًا خلال السنة.ويحصل الروس حاليا على تأشيرة عند وصولهم إلى الأردن، وتبلغ تكلفتها نحو 60 دولارا أمريكيا، ويمكن للمواطنين الأردنيين التقدم بطلب للحصول على تأشيرات سياحية إلكترونية لدخول روسيا الاتحادية.

