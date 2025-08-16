https://sarabic.ae/20250816/وزير-أردني-لـسبوتنيك-قمة-ألاسكا-سحبت-البساط-من-تحت-الدول-الأوروبية-1103805667.html

وزير أردني لـ"سبوتنيك": قمة ألاسكا سحبت البساط من تحت الدول الأوروبية

وزير أردني لـ"سبوتنيك": قمة ألاسكا سحبت البساط من تحت الدول الأوروبية

اعتبر وزير الداخلية الأردني السابق، سمير الحباشنة، أن قمة ألاسكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل منعطفا رئيسيا في خط سير... 16.08.2025, سبوتنيك عربي

وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أشار الوزير الحباشنة إلى أن النجاح الذي تحقق من شأنه أن يخفف من الاستقطاب ويسحب فتيل الحرب في المناطق الساخنة والقابلة للانفجار مثل ملف الصين وتايوان، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية والقضايا في الشرق الأوسط البالغة التعقيد.ووصف القمة بالمفصلية والمنتجة لجهة التمهيد للوصول إلى اتفاق سلام على صعيد الأزمة في أوكرانيا.وشدد الوزير الحباشنة على أن نجاح لقاء بوتين-ترامب سوف يعيد صنع القرارات الدولية بين القوتين الأعظم، مرجحا أن تدخل الصين على خط صنع القرارات أيضا.وأشار إلى أن انعقاد اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي سحب البساط من تحت الدول الأوروبية وكل من يريد تأجيج الصراع والعداء لروسيا عبر دعم أوكرانيا، لافتا إلى أن الجميع كان واهم منذ بدء الأزمة الأوكرانية إذا ظن أنه بإمكانه كسر روسيا وهزمها في هذا الصراع.ورأى الوزير الحباشنة أن: وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الكرملين، بانتهاء المحادثات بـ"الصيغة الضيقة"، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المحادثات بين الرئيسين بوتين وترامب في ألاسكا في "صيغة ضيقة" استمرت ساعتين و45 دقيقة.وشارك في المباحثات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف.وخلال الزيارة، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الحوار بين رئيسي روسيا وأمريكا قد نضج وكان من الضروري الانتقال إلى الحوار والابتعاد عن المواجهة، موضحا: "أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".وأضاف بوتين:وأضاف الرئيس الروسي: "الوضع الحالي في أوكرانيا مأساة وألم كبير لروسيا، ولدى روسيا والولايات المتحدة العديد من المجالات المثيرة للاهتمام للعمل المشترك، ونتوقع أن كييف لن تعيق التقدم المحرز في التسوية".

