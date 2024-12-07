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بينها دولة عربية.. روسيا توسع قائمة الدول الأجنبية التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة إلكترونية
بينها دولة عربية.. روسيا توسع قائمة الدول الأجنبية التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة إلكترونية
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، توسيع قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها القدوم إلى روسيا بتأشيرة (فيزا) إلكترونية واحدة، وتضم القائمة الآن 64 دولة. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T09:01+0000
2024-12-07T09:01+0000
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وجاء في بيان الموقع الرسمي للحكومة الروسية: "وقّع رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، مرسوما بتوسيع قائمة الدول الأجنبية، التي يمكن لمواطنيها التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية واحدة لدخول روسيا".وأشارت الحكومة الروسية إلى أن "القائمة تضم الآن 64 دولة" من بينها من الدول العربية الكويت، سلطنة عمان، السعودية، البحرين.وبدأت آلية إصدار التأشيرات الإلكترونية في روسيا، في 1 أغسطس/ آب 2023، إذ يتم إصدار التأشيرات عبر بوابة وزارة الخارجية الروسية، للرحلات السياحية والتجارية والإنسانية ورحلات الضيوف. للحصول على التأشيرة الإلكترونية، لا تحتاج إلى دعوات أو حجز فندقي أو أي وثائق أخرى تؤكد غرض السفر، إذ لا يستغرق التسجيل أكثر من 4 أيام، ويحصل الأطفال دون سن السادسة على تأشيرة دخول مجانية.هل ألغت الصين تأشيرة الدخول للمغاربة بعد زيارة شي جين بينغ إلى الرباط؟
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روسيا, العالم, العالم العربي
بينها دولة عربية.. روسيا توسع قائمة الدول الأجنبية التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة إلكترونية
09:01 GMT 07.12.2024 (تم التحديث: 09:05 GMT 07.12.2024)
أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، توسيع قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها القدوم إلى روسيا بتأشيرة (فيزا) إلكترونية واحدة، وتضم القائمة الآن 64 دولة.
وجاء في بيان الموقع الرسمي للحكومة الروسية: "وقّع رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، مرسوما بتوسيع قائمة الدول الأجنبية، التي يمكن لمواطنيها التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية واحدة لدخول روسيا".
وبحسب البيان، فإنه تم إضافة الأردن وبربادوس وبوتان وزيمبابوي وكينيا وبابوا غينيا الجديدة وسانت لوسيا وتونغا وترينيداد وتوباغو وتركمانستان وإسواتيني إلى القائمة. وتم استبعاد صربيا وأندورا، اللتين أُبرمت معهما اتفاقيات ثنائية بشأن السفر المتبادل للمواطنين دون تأشيرة، من القائمة.
وأشارت الحكومة الروسية إلى أن "القائمة تضم الآن 64 دولة" من بينها من الدول العربية الكويت، سلطنة عمان، السعودية، البحرين.
وبدأت آلية إصدار التأشيرات الإلكترونية في روسيا، في 1 أغسطس/ آب 2023، إذ يتم إصدار التأشيرات عبر بوابة وزارة الخارجية الروسية، للرحلات السياحية والتجارية والإنسانية ورحلات الضيوف. للحصول على التأشيرة الإلكترونية، لا تحتاج إلى دعوات أو حجز فندقي أو أي وثائق أخرى تؤكد غرض السفر، إذ لا يستغرق التسجيل أكثر من 4 أيام، ويحصل الأطفال دون سن السادسة على تأشيرة دخول مجانية.