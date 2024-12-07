https://sarabic.ae/20241207/-بينها-دول-عربية-روسيا-توسع-قائمة-الدول-الأجنبية-التي-يمكن-لمواطنيها-الحصول-على-تأشيرة-إلكترونية-1095568986.html

بينها دولة عربية.. روسيا توسع قائمة الدول الأجنبية التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة إلكترونية

بينها دولة عربية.. روسيا توسع قائمة الدول الأجنبية التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة إلكترونية

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، توسيع قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها القدوم إلى روسيا بتأشيرة (فيزا) إلكترونية واحدة، وتضم القائمة الآن 64 دولة. 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T09:01+0000

2024-12-07T09:01+0000

2024-12-07T09:05+0000

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وجاء في بيان الموقع الرسمي للحكومة الروسية: "وقّع رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين، مرسوما بتوسيع قائمة الدول الأجنبية، التي يمكن لمواطنيها التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية واحدة لدخول روسيا".وأشارت الحكومة الروسية إلى أن "القائمة تضم الآن 64 دولة" من بينها من الدول العربية الكويت، سلطنة عمان، السعودية، البحرين.وبدأت آلية إصدار التأشيرات الإلكترونية في روسيا، في 1 أغسطس/ آب 2023، إذ يتم إصدار التأشيرات عبر بوابة وزارة الخارجية الروسية، للرحلات السياحية والتجارية والإنسانية ورحلات الضيوف. للحصول على التأشيرة الإلكترونية، لا تحتاج إلى دعوات أو حجز فندقي أو أي وثائق أخرى تؤكد غرض السفر، إذ لا يستغرق التسجيل أكثر من 4 أيام، ويحصل الأطفال دون سن السادسة على تأشيرة دخول مجانية.هل ألغت الصين تأشيرة الدخول للمغاربة بعد زيارة شي جين بينغ إلى الرباط؟

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