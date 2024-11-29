https://sarabic.ae/20241129/هل-ألغت-الصين-تأشيرة-الدخول-للمغاربة-بعد-زيارة-شي-جين-بينغ-إلى-الرباط؟-1095338838.html
هل ألغت الصين تأشيرة الدخول للمغاربة بعد زيارة شي جين بينغ إلى الرباط؟
هل ألغت الصين تأشيرة الدخول للمغاربة بعد زيارة شي جين بينغ إلى الرباط؟
سبوتنيك عربي
انتشرت عبر مواقع التواصل في الآونة الأخيرة، أنباء بشأن إلغاء الصين تأشيرة الدخول لأراضيها للمغاربة، وذلك بعد الزيارة القصيرة التي أجراها الرئيس الصيني، شي جين... 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T18:23+0000
2024-11-29T18:23+0000
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وأفادت تقارير بأن الرئيس الصيني قرر إعفاء المغاربة من تأشيرة الدخول إلى بكين، بدءا من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فضلا عن تمديد فترة الإقامة المسموح بها من 15 يوم إلى 30 يوما، وذلك بعد لقاء جمعه مع ولي العهد المغربي، الأمير الحسن بن محمد.إلا أن وزارة الخارجية الصينية لم تعلن عن أي قرار بإعفاء حاملي جوازات السفر المغربية من التأشيرة، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وكانت الصين كشفت، الشهر الجاري، عن سياسة إعفاء جديدة، شملت 9 دول إضافية، لم تكن المغرب من بينها.يشار إلى أن المغرب أعلن في مايو/ أيار 2016، عن إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول إلى أراضيه، مع تسهيل بكين إجراءات الحصول عليها.
https://sarabic.ae/20240929/هل-يرد-المغرب-على-الجزائر-بفرض-تأشيرة-دخول-1093244686.html
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أخبار المغرب اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
هل ألغت الصين تأشيرة الدخول للمغاربة بعد زيارة شي جين بينغ إلى الرباط؟
انتشرت عبر مواقع التواصل في الآونة الأخيرة، أنباء بشأن إلغاء الصين تأشيرة الدخول لأراضيها للمغاربة، وذلك بعد الزيارة القصيرة التي أجراها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى الرباط، الأسبوع الماضي.
وأفادت تقارير بأن الرئيس الصيني قرر إعفاء المغاربة من تأشيرة الدخول إلى بكين، بدءا من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فضلا عن تمديد فترة الإقامة المسموح بها من 15 يوم إلى 30 يوما، وذلك بعد لقاء جمعه مع ولي العهد المغربي، الأمير الحسن بن محمد.
إلا أن وزارة الخارجية الصينية لم تعلن عن أي قرار بإعفاء حاملي جوازات السفر المغربية من التأشيرة، وفقا لصحيفة
"هسبريس" المغربية.
وكانت الصين كشفت، الشهر الجاري، عن سياسة إعفاء جديدة، شملت 9 دول إضافية
، لم تكن المغرب من بينها.
يشار إلى أن المغرب أعلن في مايو/ أيار 2016، عن إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول إلى أراضيه، مع تسهيل بكين إجراءات الحصول عليها.