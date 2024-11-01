https://sarabic.ae/20241101/الصين-تمنح-9-دول-جديدة-الإعفاء-من-التأشيرة-لدخول-أراضيها-1094400373.html

الصين تمنح 9 دول جديدة الإعفاء من التأشيرة لدخول أراضيها

الصين تمنح 9 دول جديدة الإعفاء من التأشيرة لدخول أراضيها

سبوتنيك عربي

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها قررت منح معاملة الإعفاء من التأشيرة لتسع دول أخرى، من أجل تشجيع السفر عبر الحدود بشكل أكبر. 01.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-01T15:27+0000

2024-11-01T15:27+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، إن "الصين ستمدد سياسة الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية من الدول التالية: سلوفاكيا، والنرويج، وفنلندا، والدنمارك، وأيسلندا، وأندورا، وموناكو، وليختنشتاين، وكوريا الجنوبية، على أساس تجريبي".ووفقا للين، فإنه في الفترة من 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، سيتم إعفاء حاملي جوازات السفر العادية من هذه الدول التسع من تأشيرات الدخول إلى الصين، وفي إمكانهم البقاء لمدة لا تزيد عن 15 يوما، لأغراض العمل والسياحة، والزيارات العائلية والعبور (الترانزيت)".وتهدف خطة الصين السريعة في الإعفاء من التأشيرة، هو التوسع في إلى تعزيز السياحة على أرضها.وبعد إضافة النرويج إلى قائمة الدول المعفاة من التأشيرة في الصين، في وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، تم إدراج 4 دول أوروبية أخرى، هي قبرص واليونان والبرتغال وسلوفينيا.وفي شهر يوليو/ تموز 2024، مُنح السياح من بولندا وأستراليا ونيوزيلندا أيضا، دخولا غير مقيد إلى الصين حتى نهاية عام 2025.

https://sarabic.ae/20240624/الصين-تعتمد-السعودية-وجهة-سياحية-رسمية-بداية-من-الأول-من-يوليو-1090117519.html

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