قطر تعلن بدء تفعيل "هدية أمريكية" لم تحصل عليها أي دولة عربية
© Photo / Unsplash/ Matthew Yamamotoعلم قطر
علم قطر
© Photo / Unsplash/ Matthew Yamamoto
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بدأت قطر رسميا، اليوم الجمعة، في تفعيل ميزة مقدمة من الولايات المتحدة، والتي لم تنلها أي دولة عربية أخرى.
وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، عن إطلاق النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (ESTA) بالتعاون مع وزارة الأمن القومي وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
ويتيح هذا النظام لمواطني قطر السفر إلى أمريكا دون الحاجة إلى تأشيرة، ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP)، والذي يسمح لمواطني الدولتين بالسفر المتبادل لمدة تصل إلى 90 يوما دون تأشيرة.
بدء العمل رسميا ببرنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية غدا#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/oUuFz7TGQ5— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 21, 2024
تفاصيل البرنامج وشروطه
• يمكن للقطريين التقديم على تصريح سفر إلكتروني عبر الموقع الرسمي أو تطبيقات الهواتف الذكية.
• التصريح صالح لمدة عامين، بشرط ألا تتجاوز مدة الإقامة 90 يومًا لكل زيارة.
• يتطلب البرنامج جواز سفر قطري ساري المفعول وتصريح سفر إلكتروني صالح، بما يشمل الأطفال.
إجراءات التقديم
أوضحت الوزارة أنه يجب ملء نموذج التقديم قبل 72 ساعة من موعد السفر، مع استيفاء جميع متطلبات وثائق السفر وبيانات الاتصال.
يبدأ العمل غداً الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2024، ببرنامج النظام الإلكتروني لتصاريح السفر (ESTA). يتيح هذا النظام لمواطني دولة قطر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وذلك في إطار برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP)، الذي يُمكّن مواطني البلدين من السفر… pic.twitter.com/Uke8CNuC7R— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 21, 2024
إنجاز غير مسبوق
تُعد قطر أول دولة عربية تنضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، ما يفتح الباب أمام مواطنيها للسفر إلى الولايات المتحدة بسهولة لأغراض السياحة، العلاج، زيارة الأقارب، أو المشاركة في الفعاليات الثقافية والعلمية والمهنية.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أن قرار إعفاء قطر من التأشيرة الأمريكية، جاء بعد مشاورات بين وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، ووزير الخارجية الأمريكي، وأنتوني بلينكن.
وأشار البيان إلى أن كلا المسؤولين ذكرا أن قطر باعتبارها "شريكا استثنائيا" لواشنطن، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز العلاقات الثنائية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إدراج قطر في برنامج الإعفاء من التأشيرة يعد خطوة رئيسية في تعميق الشراكة بين قطر وواشنطن، مضيفا أن "البرنامج سيجعل السفر بين البلدين أكثر أمانا وراحة".
15 أكتوبر, 20:36 GMT
ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فقد "كانت قطر شريكا استثنائيا لأمريكا، مع نمو العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في السنوات الأخيرة
ومن الجدير بالذكر أن غالبية المستفيدين من الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، هم من الدول الأوروبية وشرق آسيا الغنية.
وفي العام الماضي، تم إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية في أعقاب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.
ويوجد حاليا 42 دولة في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، مما يسمح لمواطنيها بالسفر إلى أمريكا دون تأشيرة.