الأردن يوقف أشخاصا في اجتماع مرتبط بجماعة "الإخوان المسلمين"
وأفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن "الضابطة العدلية أحالت الموقوفين إلى القضاء"، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تراقب الاجتماع الذي يُعدّ مخالفا للقانون.وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية رصدت، منذ صدور قرار حظر الجماعة في عام 2025، محاولات للتحايل على الحظر من خلال عقد لقاءات في منازل كوادر الجماعة تحت ستار "مناسبات اجتماعية". وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، "حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها". وأكد الفراية "مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة، المنقولة وغير المنقولة وإغلاق مكاتب ومقار جماعة الإخوان المنحلة"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يثبت تعامله مع جماعة الإخوان المنحلة.وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021". وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، أمس الاثنين، عددا من الأشخاص في مدينة إربد شمالي البلاد، إثر ضبطهم خلال اجتماع غير قانوني منسق داخل منزل أحد الأفراد، لبحث أمور تتعلق بجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في البلاد.
وأفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن "الضابطة العدلية أحالت الموقوفين إلى القضاء"، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تراقب الاجتماع الذي يُعدّ مخالفا للقانون.
وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية
رصدت، منذ صدور قرار حظر الجماعة في عام 2025، محاولات للتحايل على الحظر من خلال عقد لقاءات في منازل كوادر الجماعة تحت ستار "مناسبات اجتماعية".
وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، "حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها".
وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه "ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية".
وأكد الفراية "مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة، المنقولة وغير المنقولة وإغلاق مكاتب ومقار جماعة الإخوان المنحلة"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يثبت تعامله مع جماعة الإخوان المنحلة.
وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن "دائرة المخابرات العامة
ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".