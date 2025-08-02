السلطات الأردنية تقرر حل شركة إعلامية تابعة لجماعة الإخوان المحظورة
© AP Photo / Markus Schreiberملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AP Photo / Markus Schreiber
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صرح مصدر أردني مسؤول بأن الجهات المختصة في الأردن تواصل إجراءاتها القانونية بحق جمعيات وشركات يُشتبه في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن شركة متخصصة في أمن المعلومات، مرتبطة بالجماعة المحظورة، قد خالفت القانون بعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي لها، إلى جانب ارتكابها مخالفات أخرى، مما دفع المراقب العام للشركات إلى إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
وفي سياق متصل، خاطبت دائرة مراقبة الشركات وكيل قضايا الدولة للبدء بإجراءات التصفية الإجبارية لشركة "دار السبيل للصحافة والتوزيع"، نظرا لتكبدها خسائر تجاوزت ضعف رأسمالها، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وتخلفها عن تسديد كامل رأسمالها، وعدم تقديم ميزانياتها السنوية.
وكانت النيابة العامة الأردنية قد بدأت، الأسبوع الماضي، باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وكانت النيابة العامة الأردنية قد بدأت، الأسبوع الماضي، باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن "عددا من الأشخاص تقدموا إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ".
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال"، موضحا أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".
وأكد المصدر أن "كل متستر على أملاك جماعة الإخوان سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي".
وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، في أبريل/ نيسان الماضي، "حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جمعية غير مشروعة وحظر كافة نشاطاتها".
وقال وزير الداخلية، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه "ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية".
وقال وزير الداخلية، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي، إنه "ثبت قيام عناصر جماعة الإخوان المسلمين المنحلة حكما، بالقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية".
وأكد الفراية "مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة، المنقولة وغير المقنولة وإغلاق مكاتب ومقار جماعة الإخوان المنحلة"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من يثبت تعامله مع جماعة الإخوان المنحلة.
وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات، التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وأضافت الوكالة، أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".