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https://sarabic.ae/20250801/حركة-فتح-نرفض-بشدة-تطاول-حماس-على-الأردن-ومصر-ونثمن-مواقفهما-التاريخية-1103281647.html
حركة "فتح": نرفض بشدة تطاول "حماس" على الأردن ومصر ونثمن مواقفهما التاريخية
حركة "فتح": نرفض بشدة تطاول "حماس" على الأردن ومصر ونثمن مواقفهما التاريخية
سبوتنيك عربي
عبرت حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن رفضها الشديد لما وصفته بالتصريحات العدائية والتطاول السياسي والإعلامي الصادر عن بعض قيادات حركة "حماس" الفلسطينية... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T16:49+0000
2025-08-01T16:49+0000
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وأكدت أن "هذه التصريحات لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولا تخدم قضيته الوطنية، بل تسيء إلى علاقات فلسطين العربية وتُضعف الموقف القومي الموحد الداعم لنضال الشعب الفلسطيني المشروع".وشددت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام، على أن مصر والأردن كانتا دائما سندا حقيقيا للفلسطينيين في مختلف مراحل نضالهم، منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.ورأت "فتح" أن أي إساءة لمصر أو الأردن تخدم الأجندات الانقسامية والمشاريع الخارجية التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتفكيك وحدة الموقف العربي الداعم لفلسطين.وأكدت الحركة أنها تميّز جيدا بين الاختلاف السياسي الداخلي المشروع، وبين الإضرار بعلاقات فلسطين مع الدول العربية، التي تعتبر صمام أمان للقضية والمصير الوطني.وجددت "فتح" تقديرها الكبير للدور المتواصل الذي تقوم به جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، سواء في دعم وحدة الصف الفلسطيني أو رفع الحصار عن قطاع غزة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.كما وجهت التحية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة الملك عبد الله الثاني، على دورها التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعمها الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.ورفضت "فتح" ما اعتبرته ارتهانا من قبل تنظيم الإخوان لقوى خارجية تسعى لتشويه مواقف مصر والأردن، وإضعاف الحلفاء الأقرب جغرافيًا وسياسيًا للشعب الفلسطيني.ودعت إلى احترام وتقدير جهود الدول العربية التي دعمت فلسطين على الدوام، بما في ذلك السعودية ودول الخليج والمغرب العربي، مؤكدة أن هذا العمق الحضاري والقومي لا يمكن التفريط فيه أو السماح بزعزعة العلاقة به.وفي ختام بيانها، دعت حركة "فتح" جميع القوى الفلسطينية إلى تحكيم العقل والتوقف عن الخطاب التحريضي، والتمسك بالمسؤولية الوطنية الجامعة، مشددة على أن فلسطين بحاجة إلى وحدة حقيقية، لا إلى صراعات داخلية تُرضي الخصوم وتُضعف الموقف الوطني.
https://sarabic.ae/20250724/مصر-جهود-مكثفة-بين-كافة-الأطراف-عقب-استلام-رد-حماس-للتوصل-لهدنة-مؤقتة-في-قطاع-غزة-1102982283.html
https://sarabic.ae/20250414/إعلام-مصر-وقطر-سلمتا-حركة-حماس-مقترحا-إسرائيليا-وتنتظران-ردها-في-أقرب-فرصة-1099547143.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, مصر, أخبار الأردن
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, مصر, أخبار الأردن

حركة "فتح": نرفض بشدة تطاول "حماس" على الأردن ومصر ونثمن مواقفهما التاريخية

16:49 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Nasser Ishtayeh شعار حركة فتح
شعار حركة فتح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
تابعنا عبر
عبرت حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن رفضها الشديد لما وصفته بالتصريحات العدائية والتطاول السياسي والإعلامي الصادر عن بعض قيادات حركة "حماس" الفلسطينية تجاه كل من مصر والأردن.
وأكدت أن "هذه التصريحات لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولا تخدم قضيته الوطنية، بل تسيء إلى علاقات فلسطين العربية وتُضعف الموقف القومي الموحد الداعم لنضال الشعب الفلسطيني المشروع".
وشددت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام، على أن مصر والأردن كانتا دائما سندا حقيقيا للفلسطينيين في مختلف مراحل نضالهم، منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأشارت إلى أن "الدولتين الشقيقتين قدمتا تضحيات كبيرة واحتضنتا ملايين الفلسطينيين، ودافعتا عن حقوقهم في الحرية والاستقلال في جميع المحافل الدولية".

ورأت "فتح" أن أي إساءة لمصر أو الأردن تخدم الأجندات الانقسامية والمشاريع الخارجية التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتفكيك وحدة الموقف العربي الداعم لفلسطين.
وأكدت الحركة أنها تميّز جيدا بين الاختلاف السياسي الداخلي المشروع، وبين الإضرار بعلاقات فلسطين مع الدول العربية، التي تعتبر صمام أمان للقضية والمصير الوطني.
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وجددت "فتح" تقديرها الكبير للدور المتواصل الذي تقوم به جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، سواء في دعم وحدة الصف الفلسطيني أو رفع الحصار عن قطاع غزة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
كما وجهت التحية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة الملك عبد الله الثاني، على دورها التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعمها الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.
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ورفضت "فتح" ما اعتبرته ارتهانا من قبل تنظيم الإخوان لقوى خارجية تسعى لتشويه مواقف مصر والأردن، وإضعاف الحلفاء الأقرب جغرافيًا وسياسيًا للشعب الفلسطيني.
ودعت إلى احترام وتقدير جهود الدول العربية التي دعمت فلسطين على الدوام، بما في ذلك السعودية ودول الخليج والمغرب العربي، مؤكدة أن هذا العمق الحضاري والقومي لا يمكن التفريط فيه أو السماح بزعزعة العلاقة به.
وفي ختام بيانها، دعت حركة "فتح" جميع القوى الفلسطينية إلى تحكيم العقل والتوقف عن الخطاب التحريضي، والتمسك بالمسؤولية الوطنية الجامعة، مشددة على أن فلسطين بحاجة إلى وحدة حقيقية، لا إلى صراعات داخلية تُرضي الخصوم وتُضعف الموقف الوطني.
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