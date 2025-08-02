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القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولتي تسلل عبر الحدود وتقتل مسلحين
القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولتي تسلل عبر الحدود وتقتل مسلحين
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت فجر أمس الجمعة من إحباط محاولة تسلل مسلحين عبر الحدود بطريقة... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T12:51+0000
2025-08-02T12:51+0000
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ووفقا لبيان صادر عن المنطقة العسكرية الشرقية، ونقلته وكالة "عمون"، تم رصد المجموعة المسلحة وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين، بينما تراجع الباقون إلى العمق السوري.وفي سياق منفصل، أفادت المنطقة العسكرية الشمالية بإحباط محاولة تسلل أخرى على واجهتها الشمالية، حيث تم القبض على شخص حاول اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية، وتم تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للقوات المسلحة الأردنية لتعزيز الأمن الحدودي ومواجهة أي تهديدات قد تمس أمن البلاد.وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، أن الأردن لعب دورا كبيرا في احتواء الأزمة التي شهدتها محافظة السويداء السورية خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الأمور على الحدود تتجه نحو الاستقرار.وقال حسان في كلمة خلال جلسة لمجلس الوزراء الأردني: "الأردن يقف إلى جانب الأشقاء السوريين في تحقيق أهدافهم بكل وسائلنا الدبلوماسية، ويساعدهم في كل النواحي الأخرى سواء في الدفاع المدني أو الخبرات الفنية أو المساعدات الإنسانية أو بالتعاون في مجال الإدارة وغيرها".وتابع: "العلاقة مع الحكومة السورية ممتازة، وهناك تواصل وتعاون في جميع القطاعات والمجالات، وبدأنا مشاورات في غاية الإيجابية، وهناك تفاؤل كبير في المستقبل".وأكد أن مستقبل الأردن ومستقبل الجوار العربي واحد، مشيرًا إلى أن التداعيات الإقليمية "ليست سهلة فهناك تحولات جذرية حولنا واضحة للجميع".وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
https://sarabic.ae/20250731/الأردن-يعين-سفيرا-فوق-العادة-لدى-سوريا-1103250472.html
https://sarabic.ae/20250730/الأردن-والإمارات-يسقطان-16-طنا-من-الغذاء-وحليب-الأطفال-في--غزة-صور-1103198891.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولتي تسلل عبر الحدود وتقتل مسلحين

12:51 GMT 02.08.2025
© AP Photo / Raad Adaylehالجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية
الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Raad Adayleh
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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت فجر أمس الجمعة من إحباط محاولة تسلل مسلحين عبر الحدود بطريقة غير مشروعة.
ووفقا لبيان صادر عن المنطقة العسكرية الشرقية، ونقلته وكالة "عمون"، تم رصد المجموعة المسلحة وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين، بينما تراجع الباقون إلى العمق السوري.
وفي سياق منفصل، أفادت المنطقة العسكرية الشمالية بإحباط محاولة تسلل أخرى على واجهتها الشمالية، حيث تم القبض على شخص حاول اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية، وتم تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للقوات المسلحة الأردنية لتعزيز الأمن الحدودي ومواجهة أي تهديدات قد تمس أمن البلاد.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، أن الأردن لعب دورا كبيرا في احتواء الأزمة التي شهدتها محافظة السويداء السورية خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الأمور على الحدود تتجه نحو الاستقرار.
وقال حسان في كلمة خلال جلسة لمجلس الوزراء الأردني: "الأردن يقف إلى جانب الأشقاء السوريين في تحقيق أهدافهم بكل وسائلنا الدبلوماسية، ويساعدهم في كل النواحي الأخرى سواء في الدفاع المدني أو الخبرات الفنية أو المساعدات الإنسانية أو بالتعاون في مجال الإدارة وغيرها".
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وتابع: "العلاقة مع الحكومة السورية ممتازة، وهناك تواصل وتعاون في جميع القطاعات والمجالات، وبدأنا مشاورات في غاية الإيجابية، وهناك تفاؤل كبير في المستقبل".
وأكد أن مستقبل الأردن ومستقبل الجوار العربي واحد، مشيرًا إلى أن التداعيات الإقليمية "ليست سهلة فهناك تحولات جذرية حولنا واضحة للجميع".
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
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