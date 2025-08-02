https://sarabic.ae/20250802/الأردن-حملة-التحريض-ضدنا-شملت-اعتداءات-على-سفاراتنا-وبعثاتنا-الدبلوماسية-في-الخارج-1103310741.html

الأردن: حملة التحريض ضدنا شملت اعتداءات على سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج

الأردن: حملة التحريض ضدنا شملت اعتداءات على سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، "حملات التحريض على الأردن ودوره في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة". 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T20:01+0000

2025-08-02T20:01+0000

2025-08-02T20:01+0000

أخبار الأردن

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102078/87/1020788751_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e5b3d63636d5f72f643a995bb1a34ebc.jpg

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن "مواقف الأردن التاريخية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وجهوده من أجل إنهاء العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان لن تطال منها حملات التشويه المُمنهَجة ومن يقف وراءها"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.وبيّن السفير القضاة، أن الوزارة "خاطبت وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها هذه الاعتداءات وسفراءها المعتمدين لدى المملكة"، مُطالِبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الكاملة لبعثات المملكة والعاملين فيها، تنفيذًا لالتزامات هذه الدول بموجب أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.وكان حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، قال الخميس الماضي، إن "الهجوم على مصر والأردن ليس عفويا بل جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي".وقال الشيخ إن "من يهاجم مصر والأردن اليوم، يتجاهل عمدًا دورهما في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفهما سدا منيعا ضد تهجير شعبنا ودعم صموده وثباته على ارض وطنه".وأشار إلى "الجهد السياسي المشترك مع الأشقاء والأصدقاء لوقف حرب الابادة والتجويع، وتوسيع دائرة الدول التي أبدت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين"، موجها "التحية لمصر والأردن قيادة وشعبا على مواقفهم الراسخة والثابتة والمنتصرة لحق شعبنا في الحرية والاستقلال". ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250731/مصر-هناك-محاولات-لإحداث-انقسام-عربي-حول-غزة-1103247893.html

https://sarabic.ae/20250802/الجيش-الأردني-يعلن-تنفيذ--5-إنزالات-جوية-في-قطاع-غزة-بمشاركة-عدد-من-الدول-1103304514.html

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي