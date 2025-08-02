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الأردن: حملة التحريض ضدنا شملت اعتداءات على سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج
الأردن: حملة التحريض ضدنا شملت اعتداءات على سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، "حملات التحريض على الأردن ودوره في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة". 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T20:01+0000
2025-08-02T20:01+0000
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وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن "مواقف الأردن التاريخية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وجهوده من أجل إنهاء العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان لن تطال منها حملات التشويه المُمنهَجة ومن يقف وراءها"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.وبيّن السفير القضاة، أن الوزارة "خاطبت وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها هذه الاعتداءات وسفراءها المعتمدين لدى المملكة"، مُطالِبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الكاملة لبعثات المملكة والعاملين فيها، تنفيذًا لالتزامات هذه الدول بموجب أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.وكان حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، قال الخميس الماضي، إن "الهجوم على مصر والأردن ليس عفويا بل جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي".وقال الشيخ إن "من يهاجم مصر والأردن اليوم، يتجاهل عمدًا دورهما في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفهما سدا منيعا ضد تهجير شعبنا ودعم صموده وثباته على ارض وطنه".وأشار إلى "الجهد السياسي المشترك مع الأشقاء والأصدقاء لوقف حرب الابادة والتجويع، وتوسيع دائرة الدول التي أبدت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين"، موجها "التحية لمصر والأردن قيادة وشعبا على مواقفهم الراسخة والثابتة والمنتصرة لحق شعبنا في الحرية والاستقلال". ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250731/مصر-هناك-محاولات-لإحداث-انقسام-عربي-حول-غزة-1103247893.html
https://sarabic.ae/20250802/الجيش-الأردني-يعلن-تنفيذ--5-إنزالات-جوية-في-قطاع-غزة-بمشاركة-عدد-من-الدول-1103304514.html
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أخبار الأردن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الأردن: حملة التحريض ضدنا شملت اعتداءات على سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج

20:01 GMT 02.08.2025
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© flickr.com / Isriya Paireepairit
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، "حملات التحريض على الأردن ودوره في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة".
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن "مواقف الأردن التاريخية الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وجهوده من أجل إنهاء العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان لن تطال منها حملات التشويه المُمنهَجة ومن يقف وراءها"، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.
وبيّن السفير القضاة، أن الوزارة "خاطبت وزارات خارجية الدول التي وقعت فيها هذه الاعتداءات وسفراءها المعتمدين لدى المملكة"، مُطالِبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الكاملة لبعثات المملكة والعاملين فيها، تنفيذًا لالتزامات هذه الدول بموجب أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
شاحنات تابعة للهلال الأحمر المصري تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية، في رفح، مصر، 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
مصر: هناك محاولات لإحداث انقسام عربي حول غزة
31 يوليو, 19:00 GMT
وكان حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، قال الخميس الماضي، إن "الهجوم على مصر والأردن ليس عفويا بل جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي".
وقال الشيخ إن "من يهاجم مصر والأردن اليوم، يتجاهل عمدًا دورهما في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفهما سدا منيعا ضد تهجير شعبنا ودعم صموده وثباته على ارض وطنه".
وأشار إلى "الجهد السياسي المشترك مع الأشقاء والأصدقاء لوقف حرب الابادة والتجويع، وتوسيع دائرة الدول التي أبدت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين"، موجها "التحية لمصر والأردن قيادة وشعبا على مواقفهم الراسخة والثابتة والمنتصرة لحق شعبنا في الحرية والاستقلال".
إسقاط مساعدات إنسانية جوا للفلسطينيين وسط قطاع غزة، 29 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
الجيش الأردني يعلن تنفيذ 5 إنزالات جوية في قطاع غزة بمشاركة عدد من الدول
14:35 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 60 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 145 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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