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نائب الرئيس الفلسطيني: من يهاجم مصر والأردن يتجاهل عمدا وقوفهما سدا منيعا ضد تهجير شعبنا
نائب الرئيس الفلسطيني: من يهاجم مصر والأردن يتجاهل عمدا وقوفهما سدا منيعا ضد تهجير شعبنا
سبوتنيك عربي
قال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، اليوم الخميس، إن "الهجوم على مصر والأردن ليس عفويا بل جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي". 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T09:40+0000
2025-07-31T09:40+0000
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وقال الشيخ إن "من يهاجم مصر والأردن اليوم، يتجاهل عمدًا دورهما في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفهما سدا منيعا ضد تهجير شعبنا ودعم صموده وثباته على ارض وطنه".وأشار إلى "الجهد السياسي المشترك مع الأشقاء والأصدقاء لوقف حرب الابادة والتجويع، وتوسيع دائرة الدول التي أبدت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين"، موجها "التحية لمصر والأردن قيادة وشعبا على مواقفهم الراسخة والثابتة والمنتصرة لحق شعبنا في الحرية والاستقلال".وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد أكد أن "معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، وإسرائيل تغلق جانبه الفلسطيني"، موضحا أن "مصر تريد فتح المعابر البرية الخمسة لضمان دخول المساعدات لغزة".وقال عبد العاطي، في تصريحات تلفزيوينة، إن "مصر تجري اتصالات يومية مع أمريكا وقطر، لوقف النار في غزة فورا، وتضغط بكل قوة لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "العلاقات المصرية الأمريكية قوية وصلبة واستراتيجية".وأضاف أن "70% من المساعدات التي دخلت غزة سابقا كانت مصرية"، وأن "إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح"، معتبرا ما يحدث في غزة بأنه "يفوق الخيال".ولفت وزير الخارجية المصري إلى "وجود تغير جوهري في الرأي العام العالمي ضد انتهاكات إسرائيل".وأوضح عبد العاطي أن "اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، في سبتمبر (أيلول المقبل)، خطوة شجاعة"، مشيرا إلى أن "مصر تدرب المئات من الفلسطينيين لتولي الأمن في غزة".وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي، إن "موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية"، مشيرا إلى أن "جهود مصر تركزت، خلال الشهور الماضية، على إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا مأساوية".جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس".وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.وشدد السيسي على "حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن".ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250730/وزير-الخارجية-المصري-نجري-اتصالات-يومية-مع-أمريكا-وقطر-لوقف-النار-في-غزة-فورا-1103179588.html
https://sarabic.ae/20250730/رئيس-الوزراء-المصري-مصر-تكبدت-خسائر-كثيرة-منذ-بدء-الأزمة-في-قطاع-غزة-1103200029.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

نائب الرئيس الفلسطيني: من يهاجم مصر والأردن يتجاهل عمدا وقوفهما سدا منيعا ضد تهجير شعبنا

09:40 GMT 31.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaإسقاط مساعدات إنسانية جوا للفلسطينيين وسط قطاع غزة، 29 يوليو/ تموز 2025
إسقاط مساعدات إنسانية جوا للفلسطينيين وسط قطاع غزة، 29 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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قال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، اليوم الخميس، إن "الهجوم على مصر والأردن ليس عفويا بل جزء من محاولات خبيثة لإضعاف مواقفهما وضرب أي توازن عربي".
وقال الشيخ إن "من يهاجم مصر والأردن اليوم، يتجاهل عمدًا دورهما في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفهما سدا منيعا ضد تهجير شعبنا ودعم صموده وثباته على ارض وطنه".
وأشار إلى "الجهد السياسي المشترك مع الأشقاء والأصدقاء لوقف حرب الابادة والتجويع، وتوسيع دائرة الدول التي أبدت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين"، موجها "التحية لمصر والأردن قيادة وشعبا على مواقفهم الراسخة والثابتة والمنتصرة لحق شعبنا في الحرية والاستقلال".
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد أكد أن "معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، وإسرائيل تغلق جانبه الفلسطيني"، موضحا أن "مصر تريد فتح المعابر البرية الخمسة لضمان دخول المساعدات لغزة".
وقال عبد العاطي، في تصريحات تلفزيوينة، إن "مصر تجري اتصالات يومية مع أمريكا وقطر، لوقف النار في غزة فورا، وتضغط بكل قوة لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "العلاقات المصرية الأمريكية قوية وصلبة واستراتيجية".
وأضاف أن "70% من المساعدات التي دخلت غزة سابقا كانت مصرية"، وأن "إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح"، معتبرا ما يحدث في غزة بأنه "يفوق الخيال".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
‌‏وزير الخارجية المصري: نجري اتصالات يومية مع أمريكا وقطر لوقف النار في غزة فورا
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ولفت وزير الخارجية المصري إلى "وجود تغير جوهري في الرأي العام العالمي ضد انتهاكات إسرائيل".
وأوضح عبد العاطي أن "اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، في سبتمبر (أيلول المقبل)، خطوة شجاعة"، مشيرا إلى أن "مصر تدرب المئات من الفلسطينيين لتولي الأمن في غزة".
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي، إن "موقف مصر واضح بشأن رفض التهجير، الذي يحول دون إقامة دولة فلسطينية"، مشيرا إلى أن "جهود مصر تركزت، خلال الشهور الماضية، على إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يشهد أوضاعا مأساوية".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، حول تطورات الأوضاع في المنطقة، حسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على موقع "إكس".
وتتزامن كلمة السيسي مع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى معبر كرم أبوسالم تمهيدا لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة.
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
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أمس, 16:01 GMT
وشدد السيسي على "حرص مصر على المشاركة الإيجابية مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، حتى يمكن إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن".
ولفت الرئيس المصري إلى وجود حجم ضخم من شاحنات المساعدات المصرية، التي تستعد لدخول قطاع غزة، وأنه لا يوجد ما يعوق دخولها إلى القطاع، لكنه شدد على ضرورة أن يتم فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع.
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