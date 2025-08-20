https://sarabic.ae/20250820/لافروف-موسكو-تترقب-زيارة-العاهل-الأردني-إلى-روسيا-للمشاركة-في-المنتدى-الروسي-العربي--عاجل--1103948671.html

لافروف: موسكو تترقب زيارة العاهل الأردني إلى روسيا للمشاركة في المنتدى الروسي العربي

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "نتوقع أن يتمكن جلالة ملك الأردن من المشاركة في القمة الروسية العربية الأولى في أكتوبر، وهذا سيوفر فرصة إضافية للتواصل مع الرئيس بوتين".وأوضح لافروف أن روسيا تؤيد البدء في المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الخطوة الأهم هي التغلب على الأزمة الإنسانية.وأشار لافروف إلى أن "المفاوضات يجب أن تتناول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية، خلافا لقرار الأمم المتحدة التي يتم تخريبها من قبل الغرب".وأضاف الصفدي: "نحن نثمن موقف روسيا الداعي إلى التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإلى إدخال المساعدات إلى غزة، وبالنسبة لنا فنحن مستمرون في الجهود من أجل وقف هذا العدوان".وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، عقب محادثات أجراها الجانبان في العاصمة الروسية موسكو.وقال الصفدي، بعد اجتماعه مع لافروف، قبيل المحادثات: "تواصلنا مستمر وعلاقتنا تطور وتنمو، بفضل قادتنا الذين أسسوا الروابط التي يتم بناؤها، وأطلقو المبادرات".ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شهر مايو/ أيار القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.وتابع: "في هذا الصدد، أود أن أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول".وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..لافروف: ضمانات أوكرانيا الأمنية يجب أن تقدم على أساس متساو بمشاركة دول مثل الصين وأمريكاالأردن يوافق على الإلغاء المتبادل لتأشيرات الدخول مع روسيا

