الصفدي في اجتماع مع لافروف: نثمن دور روسيا التاريخي المدافع عن حقوق الفلسطينيين
يجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة الروسية موسكو. 20.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال الصفدي خلال الاجتماع، مخاطبا لافروف: "تواصلنا مستمر وعلاقتنا تطور وتنمو، بفضل قادتنا الذين أسسوا الروابط التي يتم بناؤها، وأطلقو المبادرات".وأضاف: "أتطلع للاتفاقيات (بين البلدين)، التي تعكس علاقاتنا الجيدة، وزيادة التجارة والأعمال".وأردف الصفدي: "هذه الحكومة الإسرائيلية، لا تقتل الفلسطينيين فحسب، بل تقتل الأمن في المنطقة، ورأينا ما حصل في لبنان وسوريا، بسبب نتنياهو".كانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي سيتوجه إلى روسيا في زيارة عمل. وقالت الوزارة في بيان لها: "سيجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 20 أغسطس/آب، محادثات مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل". وأضاف البيان: "ومن المقرر مناقشة المجالات الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية الأردنية الودية التقليدية".وأوضحت وزارة الخارجية أن الطرفين سيناقشان أيضا التعاون التجاري والثقافي، وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على ضرورة حل الأزمات في الشرق الأوسط بالطرق السياسية والدبلوماسية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.وقال الشوابكة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "موافقة مجلس الوزراء الأردني، على اتفاقية مع روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، هي تتويج للعلاقة التاريخية التي تربط البلدين، وعلى رأسها العلاقات المميزة التي تجمع بين جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين".
09:14 GMT 20.08.2025 (تم التحديث: 10:14 GMT 20.08.2025)
وقال الصفدي خلال الاجتماع، مخاطبا لافروف: "تواصلنا مستمر وعلاقتنا تطور وتنمو، بفضل قادتنا الذين أسسوا الروابط التي يتم بناؤها، وأطلقو المبادرات".
وأضاف: "أتطلع للاتفاقيات (بين البلدين)، التي تعكس علاقاتنا الجيدة، وزيادة التجارة والأعمال".
وأضاف الصفدي: أتطلع لمناقشة القضايا الإقليمية معكم، بما في ذلك ما يحدث في غزة، من جرائم وجوع وواقع غير إنساني خلقته إسرائيل في غزة.
وأردف الصفدي: "هذه الحكومة الإسرائيلية، لا تقتل الفلسطينيين فحسب، بل تقتل الأمن في المنطقة، ورأينا ما حصل في لبنان وسوريا، بسبب نتنياهو".
ندعم مطالبتكم بالتوصل إلى حل، وإيقاف الحرب، ونثمن مواقف روسيا التاريخية، الداعمة للفلسطينيين، وحرياتهم واستقلالهم، ومبدأ حل الدوليتن، والتوصل للسلام هو الطريق الوحيد للاستقرار في المنطقة.
كانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي سيتوجه إلى روسيا في زيارة عمل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "سيجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 20 أغسطس/آب، محادثات مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل".
وأضاف البيان: "ومن المقرر مناقشة المجالات الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية الأردنية الودية التقليدية".
وأوضحت وزارة الخارجية أن الطرفين سيناقشان أيضا التعاون التجاري والثقافي، وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على ضرورة حل الأزمات في الشرق الأوسط بالطرق السياسية والدبلوماسية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وبدوره، كشف السفير الأردني لدى روسيا، خالد الشوابكة، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، سيزور العاصمة الروسية موسكو، الأربعاء المقبل، يلتقي خلالها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ويبحثان توقيع الاتفاقية لإعفاء المواطنين من التأشيرة المتبادلة.
وقال الشوابكة في حديث لإذاعة "سبوتنيك
": "موافقة مجلس الوزراء الأردني، على اتفاقية مع روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، هي تتويج للعلاقة التاريخية التي تربط البلدين، وعلى رأسها العلاقات المميزة التي تجمع بين جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين".