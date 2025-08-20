الصفدي في اجتماع مع لافروف: نثمن دور روسيا التاريخي المدافع عن حقوق الفلسطينيين

https://sarabic.ae/20250820/لافروف-يجري-محادثات-مع-نظيره-الأردني--في-موسكو--عاجل---1103943872.html

يجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة الروسية موسكو. 20.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال الصفدي خلال الاجتماع، مخاطبا لافروف: "تواصلنا مستمر وعلاقتنا تطور وتنمو، بفضل قادتنا الذين أسسوا الروابط التي يتم بناؤها، وأطلقو المبادرات".وأضاف: "أتطلع للاتفاقيات (بين البلدين)، التي تعكس علاقاتنا الجيدة، وزيادة التجارة والأعمال".وأردف الصفدي: "هذه الحكومة الإسرائيلية، لا تقتل الفلسطينيين فحسب، بل تقتل الأمن في المنطقة، ورأينا ما حصل في لبنان وسوريا، بسبب نتنياهو".كانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي سيتوجه إلى روسيا في زيارة عمل. وقالت الوزارة في بيان لها: "سيجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 20 أغسطس/آب، محادثات مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل". وأضاف البيان: "ومن المقرر مناقشة المجالات الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية الأردنية الودية التقليدية".وأوضحت وزارة الخارجية أن الطرفين سيناقشان أيضا التعاون التجاري والثقافي، وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية، مع التركيز على ضرورة حل الأزمات في الشرق الأوسط بالطرق السياسية والدبلوماسية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.وقال الشوابكة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "موافقة مجلس الوزراء الأردني، على اتفاقية مع روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، هي تتويج للعلاقة التاريخية التي تربط البلدين، وعلى رأسها العلاقات المميزة التي تجمع بين جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين".‌‏برلماني أردني: عودة الخدمة العسكرية الإلزامية إجراء احترازي ضد رؤية التوسع الإسرائيلية

