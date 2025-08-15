https://sarabic.ae/20250815/نائب-أردني-سابق-قمة-ألاسكا-لقاء-إطفاء-الحرائق-وستكون-كفيلة-بإنهاء-الكثير-من-الملفات--1103770178.html
نائب أردني سابق: قمة ألاسكا لقاء "إطفاء الحرائق" وستكون كفيلة بإنهاء الكثير من الملفات
قشوع، أكد خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "القصة ليست قصة مفاوضات لأنها جرت وانتهى الموضوع"، معتبرا أن "القصة ليست متعلقة بروسيا وأوكرانيا بل هي حرب ما بين الناتو والاتحاد الروسي على الأراضي الأوكرانية بأسلحة وإمداد من الناتو"، لافتا إلى أن "لا علاقة لزيلنسكي بما يحصل في هذه القمة لا من قريب ولا من بعيد فهو فقط يستضيف الحرب الدائرة على أراضيه".وأعرب قشوع عن "تفاؤله بنجاح هذه القمة"، مشيرا إلى أن "موافقة الطرفين على عدم انعقادها على أرض محادية يعني ذلك تبادلا للزيارات ما بين بوتين ترامب، حيث سيعقد الاجتماع الآخر في موسكو"، مشددا على ان "هذه القمة هي التي ستكفل إنهاء الكثير من الملفات".وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.ساعات على بداية قمة ألاسكا... وهذه تشكلية الوفدين الروسي والأمريكي
وصف الوزير والنائب الأردني السابق الدكتور حازم قشوع لقاء القمة في "ألاسكا" بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بـ"لقاء إطفاء الحرائق"، متوقعا أن "يبحث فيه الرئيسان الصراع في أوكرانيا وملفات الشرق الأوسط إضافة الى العلاقات الصينية الأمريكية التي يمكن للرئيس بوتين أن يقوم بتسييرها عبر القمة التي ستحصل في أيلول القادم".
قشوع، أكد خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "القصة ليست قصة مفاوضات لأنها جرت وانتهى الموضوع"، معتبرا أن "القصة ليست متعلقة بروسيا وأوكرانيا بل هي حرب ما بين الناتو والاتحاد الروسي على الأراضي الأوكرانية بأسلحة وإمداد من الناتو"، لافتا إلى أن "لا علاقة لزيلنسكي بما يحصل في هذه القمة لا من قريب ولا من بعيد فهو فقط يستضيف الحرب الدائرة على أراضيه".
وعن محاولات الغرب تضييق إطار الحوار، قال قشوع: "الذي يحاول أن يأجج القصة هو طبعا الدول السبع غير موجودة على الطاولة"، مؤكدا أنه "لو لم يكن هناك توافقات على جدول الأعمال لما كانت انعقدت هذه القمة"، مضيفا: "هذه قمة قطبية تم الإعداد لها طويلا".
وأعرب قشوع عن "تفاؤله بنجاح هذه القمة"، مشيرا إلى أن "موافقة الطرفين على عدم انعقادها على أرض محادية يعني ذلك تبادلا للزيارات ما بين بوتين ترامب، حيث سيعقد الاجتماع الآخر في موسكو"، مشددا على ان "هذه القمة هي التي ستكفل إنهاء الكثير من الملفات".
وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي،
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة
"إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف،
وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.