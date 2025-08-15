نائب أردني سابق: قمة ألاسكا لقاء "إطفاء الحرائق" وستكون كفيلة بإنهاء الكثير من الملفات

عربي
السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لديها موقف مدروس ومعد جيدا لمحادثات بوتين وترامب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250815/نائب-أردني-سابق-قمة-ألاسكا-لقاء-إطفاء-الحرائق-وستكون-كفيلة-بإنهاء-الكثير-من-الملفات--1103770178.html
نائب أردني سابق: قمة ألاسكا لقاء "إطفاء الحرائق" وستكون كفيلة بإنهاء الكثير من الملفات
نائب أردني سابق: قمة ألاسكا لقاء "إطفاء الحرائق" وستكون كفيلة بإنهاء الكثير من الملفات
سبوتنيك عربي
وصف الوزير والنائب الأردني السابق الدكتور حازم قشوع لقاء القمة في "ألاسكا" بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بـ"لقاء إطفاء الحرائق"،... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T17:01+0000
2025-08-15T17:01+0000
قمة ألاسكا
العالم
فلاديمير بوتين
ترامب
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102760/50/1027605020_0:196:2500:1602_1920x0_80_0_0_73d97b41d47e6690f100a9c36ef7aace.jpg
قشوع، أكد خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "القصة ليست قصة مفاوضات لأنها جرت وانتهى الموضوع"، معتبرا أن "القصة ليست متعلقة بروسيا وأوكرانيا بل هي حرب ما بين الناتو والاتحاد الروسي على الأراضي الأوكرانية بأسلحة وإمداد من الناتو"، لافتا إلى أن "لا علاقة لزيلنسكي بما يحصل في هذه القمة لا من قريب ولا من بعيد فهو فقط يستضيف الحرب الدائرة على أراضيه".وأعرب قشوع عن "تفاؤله بنجاح هذه القمة"، مشيرا إلى أن "موافقة الطرفين على عدم انعقادها على أرض محادية يعني ذلك تبادلا للزيارات ما بين بوتين ترامب، حيث سيعقد الاجتماع الآخر في موسكو"، مشددا على ان "هذه القمة هي التي ستكفل إنهاء الكثير من الملفات".وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.ساعات على بداية قمة ألاسكا... وهذه تشكلية الوفدين الروسي والأمريكي
https://sarabic.ae/20250815/ساعات-على-بداية-قمة-ألاسكا-وهذه-تشكلية-الوفدين-الروسي-والأمريكي-1103767515.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102760/50/1027605020_53:0:2449:1797_1920x0_80_0_0_6c2533b99c602136990e67d6965100a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قمة ألاسكا, العالم, فلاديمير بوتين, ترامب, حصري, تقارير سبوتنيك
قمة ألاسكا, العالم, فلاديمير بوتين, ترامب, حصري, تقارير سبوتنيك

نائب أردني سابق: قمة ألاسكا لقاء "إطفاء الحرائق" وستكون كفيلة بإنهاء الكثير من الملفات

17:01 GMT 15.08.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثهما في قمة "إبيك" في الفيتنام
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثهما في قمة إبيك في الفيتنام - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
وصف الوزير والنائب الأردني السابق الدكتور حازم قشوع لقاء القمة في "ألاسكا" بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بـ"لقاء إطفاء الحرائق"، متوقعا أن "يبحث فيه الرئيسان الصراع في أوكرانيا وملفات الشرق الأوسط إضافة الى العلاقات الصينية الأمريكية التي يمكن للرئيس بوتين أن يقوم بتسييرها عبر القمة التي ستحصل في أيلول القادم".
قشوع، أكد خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "القصة ليست قصة مفاوضات لأنها جرت وانتهى الموضوع"، معتبرا أن "القصة ليست متعلقة بروسيا وأوكرانيا بل هي حرب ما بين الناتو والاتحاد الروسي على الأراضي الأوكرانية بأسلحة وإمداد من الناتو"، لافتا إلى أن "لا علاقة لزيلنسكي بما يحصل في هذه القمة لا من قريب ولا من بعيد فهو فقط يستضيف الحرب الدائرة على أراضيه".

وعن محاولات الغرب تضييق إطار الحوار، قال قشوع: "الذي يحاول أن يأجج القصة هو طبعا الدول السبع غير موجودة على الطاولة"، مؤكدا أنه "لو لم يكن هناك توافقات على جدول الأعمال لما كانت انعقدت هذه القمة"، مضيفا: "هذه قمة قطبية تم الإعداد لها طويلا".

ألاسكا قبل لقاء رئيسي روسيا والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
ساعات على بداية قمة ألاسكا... وهذه تشكلية الوفدين الروسي والأمريكي
16:14 GMT
وأعرب قشوع عن "تفاؤله بنجاح هذه القمة"، مشيرا إلى أن "موافقة الطرفين على عدم انعقادها على أرض محادية يعني ذلك تبادلا للزيارات ما بين بوتين ترامب، حيث سيعقد الاجتماع الآخر في موسكو"، مشددا على ان "هذه القمة هي التي ستكفل إنهاء الكثير من الملفات".
وستبدأ القمة اليوم حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في أنكوريج في ولاية ألاسكا، وستعقد القمة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية. سيبدأ اللقاء وجهًا لوجه، ثم بمشاركة الوفود، ثم تستأنف المفاوضات على مائدة إفطار عمل.

وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن القمة ستعقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب، وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتجاوران بعضهما بعضا، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر الوفد الروسي مضيق بيرينغ جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".

وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع تسوية الأزمة الأوكرانية، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التعاون بين موسكو وواشنطن. وسيناقش الزعيمان مهام ضمان السلام والأمن، وقضايا الأجندة الدولية والإقليمية.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
ساعات على بداية قمة ألاسكا... وهذه تشكلية الوفدين الروسي والأمريكي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала