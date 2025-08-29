عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
زيلينسكي: أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالقوة
أقر فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا لن تتمكن من استعادة السيطرة على الأراضي بالوسائل العسكرية.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "ندرك أن أوكرانيا لن تتمكن من استعادة جميع الأراضي بقوة السلاح اليوم".
وطلب زيلينسكي من برلمانات الدول الأوروبية والكونغرس الأمريكي دعم الضمانات الأمنية غير الموجودة.

وقال : "نريد ضمانات أمنية من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مدعومة من البرلمانات والكونغرس على التوالي. نريد ضمانات أمنية ملزمة قانونًا، لا نريد مذكرة بودابست، ولا نريد اتفاقيات مينسك، نريد وثيقة جادة".

وقبل اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في ألاسكا، أعلن زيلينسكي أنه لن يقدم تنازلات إقليمية، وفي كلمة ألقاها خلال فعالية بمناسبة يوم العلم في 23 أغسطس/آب، قال إن أوكرانيا "لن تتنازل عن الأراضي"، لكنه لم يحدد ما إذا كان مستعدًا للتنازل عنها بأي طريقة أخرى، على سبيل المثال، مقابل أي شيء، مع أنه استبعد سابقًا أي خيارات للتنازل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثات ضيقة النطاق في ألاسكا. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
روسيا: الحوار بين بوتين وترامب يغير العالم
26 أغسطس, 17:19 GMT
ناقش الرئيسان الروسي والأمريكي سبل حل النزاع الأوكراني خلال اجتماع عُقد في ألاسكا في 15 أغسطس، وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا حرص روسيا على التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
بدوره، أشار ترامب إلى أنه وبوتين اتفقا على "العديد من النقاط" بشأن القضية الأوكرانية، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا.

وبعد لقاء ترامب مع بوتين، عقد ترامب اجتماعًا في واشنطن مع زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي، وأعلن بعده أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ترغب في نشر قوات في أوكرانيا. وأضاف أنه لن يكون هناك أي وجود لقوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت الوزارة قد وصفت سابقا التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة عسكرية من دول الحلف في أوكرانيا، بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.
بوتين: لقائي مع ترامب في ألاسكا كان غنيا وصريحا
بوتين: علماء الطاقة النووية الروس أنشأوا درعا نوويا قويا للبلاد
