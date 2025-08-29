https://sarabic.ae/20250829/زيلينسكي-أوكرانيا-لن-تكون-قادرة-على-استعادة-الأراضي-بالقوة-1104278174.html

زيلينسكي: أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالقوة

زيلينسكي: أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالقوة

سبوتنيك عربي

أقر فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأن أوكرانيا لن تتمكن من استعادة السيطرة على الأراضي بالوسائل العسكرية. 29.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-29T13:43+0000

2025-08-29T13:43+0000

2025-08-29T13:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "ندرك أن أوكرانيا لن تتمكن من استعادة جميع الأراضي بقوة السلاح اليوم".وطلب زيلينسكي من برلمانات الدول الأوروبية والكونغرس الأمريكي دعم الضمانات الأمنية غير الموجودة.وقبل اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في ألاسكا، أعلن زيلينسكي أنه لن يقدم تنازلات إقليمية، وفي كلمة ألقاها خلال فعالية بمناسبة يوم العلم في 23 أغسطس/آب، قال إن أوكرانيا "لن تتنازل عن الأراضي"، لكنه لم يحدد ما إذا كان مستعدًا للتنازل عنها بأي طريقة أخرى، على سبيل المثال، مقابل أي شيء، مع أنه استبعد سابقًا أي خيارات للتنازل.ناقش الرئيسان الروسي والأمريكي سبل حل النزاع الأوكراني خلال اجتماع عُقد في ألاسكا في 15 أغسطس، وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا حرص روسيا على التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.بدوره، أشار ترامب إلى أنه وبوتين اتفقا على "العديد من النقاط" بشأن القضية الأوكرانية، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا.من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات من دول أعضاء في حلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت الوزارة قد وصفت سابقا التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة عسكرية من دول الحلف في أوكرانيا، بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.بوتين: لقائي مع ترامب في ألاسكا كان غنيا وصريحابوتين: علماء الطاقة النووية الروس أنشأوا درعا نوويا قويا للبلاد

https://sarabic.ae/20250826/روسيا-الحوار-بين-بوتين-وترامب-يغير-العالم-1104164923.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا