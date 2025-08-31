عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
ماسك يتوقع انقراض أوروبا لأسباب ديمغرافية
ماسك يتوقع انقراض أوروبا لأسباب ديمغرافية
تابعنا عبر
صرح رجل الأعمال الأمريكي، الملياردير إيلون ماسك، بأن أوروبا ستنقرض إذا لم يعد معدل المواليد إلى مستوى الإحلال على الأقل.
وكتب ماسك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إذا لم يعد معدل المواليد إلى مستوى الإحلال على الأقل، فستنقرض أوروبا".
وسبق أن لفت ماسك الانتباه مرارا وتكرارا إلى موضوع الديموغرافيا.
كلاب من فصيلة هاسكي تجر الزلاجات على طرق سياحية في سيبيريا في متنزه الشفق القطبي السياحي في منطقة مورمانسك الروسية، 30 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
مجتمع
الكلاب بديلا... دراسة تكشف عن سبب عزوف الغرب عن الإنجاب
27 مايو, 06:27 GMT
27 مايو, 06:27 GMT
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، توقع رجل الأعمال أن تختفي أوروبا، بما فيها ألمانيا، تماما بسبب انخفاض معدلات المواليد، قائلاً إن الدول الأوروبية في "ورطة كبيرة".
وتعاني القارة العجوز من عجز في نسبة المواليد في العقود الأخيرة، ما أدى إلى نقص اليد العاملة بسبب تدني نسبة الشباب في الهرم السكاني.
دراسة صادمة تؤكد أكبر مخاوف إيلون ماسك بشأن الحياة في أمريكا
