https://sarabic.ae/20250831/ماسك-يتوقع-انقراض-أوروبا-لأسباب-ديمغرافية-1104333056.html
ماسك يتوقع انقراض أوروبا لأسباب ديمغرافية
ماسك يتوقع انقراض أوروبا لأسباب ديمغرافية
سبوتنيك عربي
صرح رجل الأعمال الأمريكي، الملياردير إيلون ماسك، بأن أوروبا ستنقرض إذا لم يعد معدل المواليد إلى مستوى الإحلال على الأقل. 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T07:15+0000
2025-08-31T07:15+0000
2025-08-31T07:15+0000
مجتمع
إيلون ماسك
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099196815_0:5:1033:586_1920x0_80_0_0_1af6212cfc221d6687f1143c2066cde1.jpg
وكتب ماسك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إذا لم يعد معدل المواليد إلى مستوى الإحلال على الأقل، فستنقرض أوروبا".وسبق أن لفت ماسك الانتباه مرارا وتكرارا إلى موضوع الديموغرافيا.وتعاني القارة العجوز من عجز في نسبة المواليد في العقود الأخيرة، ما أدى إلى نقص اليد العاملة بسبب تدني نسبة الشباب في الهرم السكاني.دراسة صادمة تؤكد أكبر مخاوف إيلون ماسك بشأن الحياة في أمريكا
https://sarabic.ae/20250527/الكلاب-بديلا-دراسة-تكشف-عن-سبب-عزوف-الغرب-عن-الإنجاب-1101001240.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099196815_36:0:1033:748_1920x0_80_0_0_99050d734362668dc2e9805670733e7c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيلون ماسك, أخبار الاتحاد الأوروبي
إيلون ماسك, أخبار الاتحاد الأوروبي
ماسك يتوقع انقراض أوروبا لأسباب ديمغرافية
صرح رجل الأعمال الأمريكي، الملياردير إيلون ماسك، بأن أوروبا ستنقرض إذا لم يعد معدل المواليد إلى مستوى الإحلال على الأقل.
وكتب ماسك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إذا لم يعد معدل المواليد إلى مستوى الإحلال على الأقل، فستنقرض أوروبا".
وسبق أن لفت ماسك الانتباه مرارا وتكرارا إلى موضوع الديموغرافيا.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، توقع رجل الأعمال أن تختفي أوروبا، بما فيها ألمانيا، تماما بسبب انخفاض معدلات المواليد، قائلاً إن الدول الأوروبية في "ورطة كبيرة".
وتعاني القارة العجوز من عجز في نسبة المواليد في العقود الأخيرة، ما أدى إلى نقص اليد العاملة بسبب تدني نسبة الشباب في الهرم السكاني.