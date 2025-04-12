https://sarabic.ae/20250412/دراسة-صادمة-تؤكد-أكبر-مخاوف-إيلون-ماسك-بشأن-الحياة-في-أمريكا-1099486812.html

دراسة صادمة تؤكد أكبر مخاوف إيلون ماسك بشأن الحياة في أمريكا

دراسة صادمة تؤكد أكبر مخاوف إيلون ماسك بشأن الحياة في أمريكا

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة عن أدلة جديدة على أن الأمريكيين قد يتجهون نحو ما وصفه الملياردير، إيلون ماسك، بأنه "أكبر خطر على مستقبل الحضارة". 12.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-12T14:48+0000

2025-04-12T14:48+0000

2025-04-12T14:48+0000

مجتمع

علوم

منوعات

إيلون ماسك

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وأظهرت الدراسة الصادرة عن جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، أن "نسبة الأمريكيين الذين لا يرغبون في إنجاب أطفال تضاعفت من 14% عام 2002 إلى 29% في 2023، بينما انخفضت نسبة غير الآباء الذين يخططون للإنجاب من 79% إلى 59%".واعتمد الباحثون على بيانات المسح الوطني لنمو الأسرة، وشملت العينة 80 ألف بالغ دون سن 45 عاما، وأظهرت النتائج أن غالبية المشاركين الذين أفادوا برغبتهم في البقاء من دون أطفال من الإناث (51%).وحدد الباحثون في الدراسة الجديدة 6 فئات من البالغين غير الآباء، من بينهم من لا يريدون الإنجاب لأسباب اجتماعية أو اقتصادية، وآخرون مترددون في اتخاذ الخطوة، أو لم يحددوا موقفهم بعد، وكان الغالبية يعيشون في المدن ويعملون.تأتي نتائج الدراسة في ظل تحذيرات متكررة من إيلون ماسك، الذي يرى أن تراجع معدلات المواليد هو "الخطر الأكبر على الحضارة"، مشيرا إلى تبعات محتملة مثل نقص العمالة، وارتفاع الديون، وضغط على أنظمة المعاشات والرعاية الصحية.في المقابل، يرى بعض الخبراء أن "مخاوف ماسك مبالغ فيها، مؤكدين أن الانخفاض في معدلات الخصوبة مستمر منذ عقود في الدول المتقدمة، وغالبا ما يُعتبر تراجع الولادات بين المراهقين تطورا إيجابيا".وبحسب بيانات حديثة، فقد انخفض معدل الولادات في أمريكا إلى 54.5 لكل 1000 امرأة في سن الإنجاب عام 2023، وهو أدنى مستوى تاريخيا، مع أقل من 3.6 مليون ولادة، وقد يؤدي هذا الاتجاه، وفقا للخبراء، إلى "أزمة سكانية" بحلول عام 2050 تهدد استدامة الاقتصاد وأنظمة الدعم الاجتماعي، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

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علوم, منوعات, إيلون ماسك