دراسة تكشف مفاجأة عن مكتشف أمريكا كريستوفر كولومبوس بعد تحليل حمضه النووي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
08:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:35 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:03 GMT
20 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:24 GMT
30 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
12:53 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
أولويتنا الآن هي هزيمة إسرائيل عسكريا، وتل أبيب تصنف غزة "ساحة قتال ثانوية"
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
08:04 GMT
29 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
11:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241013/دراسة-تكشف-مفاجأة-عن-مكتشف-أمريكا-كريستوفر-كولومبوس-بعد-تحليل-حمضه-النووي-1093703008.html
دراسة تكشف مفاجأة عن مكتشف أمريكا كريستوفر كولومبوس بعد تحليل حمضه النووي
دراسة تكشف مفاجأة عن مكتشف أمريكا كريستوفر كولومبوس بعد تحليل حمضه النووي
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة إسبانية عن مفاجأة بشأن مكتشف الولايات المتحدة في القرن الـ15، كريستوفر كولومبوس، وذلك بعد استخدام تحليل الحمض النووي لمعالجة لغز دام قرون. 13.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-13T10:27+0000
2024-10-13T10:27+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093702839_0:0:1060:597_1920x0_80_0_0_ce9932c0b3afad2db3b1b333fdfa3c10.jpg
وتزعم الدراسة الآن، أن كولومبوس تبيّن أنه كان إسباني، ومن يهود سفارديم من أوروبا الغربية.وتوضح صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن كلمة "سفارديم" مشتقة من كلمة "سفاراد"، أو "إسبانيا" باللغة العبرية.وجاء اكتشاف العلماء، من خلال فيلم وثائقي تلفزيوني إسباني، عُرض لأول مرة عبر هيئة الإذاعة الوطنية الإسبانية "RTVE"، يوم أمس السبت، والذي أكد أن كولومبوس كان يهوديا ومن إسبانيا.وتم عرض الوثائقي "Columbus DNA: His True Origin" (الحمض النووي لكولومبوس: أصوله الحقيقية)، احتفالا بيوم إسبانيا الوطني، وكذلك إحياء لذكرى وصول كريستوفر كولومبوس إلى العالم الجديد.وفي الفيلم، اختبر الباحثون بقيادة خبير الطب الشرعي، ميغيل لورينتي، عينات صغيرة من بقايا مدفونة في كاتدرائية إشبيلية، والتي طالما وصفتها السلطات هناك بأنها المثوى الأخير لكولومبوس، على الرغم من وجود ادعاءات متنافسة، وقارن الفريق العلمي هذه العينات ببقايا أقارب وأحفاد معروفين.ولطالما تجادلت الدول حول أصول ومكان الراحة الأخير لكريستوفر كولومبوس ، الشخصية المثيرة للانقسام، التي قادت البعثات التي موّلتها إسبانيا من عام 1490 فصاعدا، مما فتح الطريق أمام الغزو الأوروبي للأمريكيتين.وشكك العديد من المؤرخين في النظرية التقليدية، القائلة بأن كريستوفر كولومبوس كان من جنوة في شمال غرب إيطاليا، فيما تراوحت نظريات أخرى بين كونه يهوديا إسبانيا، أو يونانيا، أو باسكيا، أو برتغاليا.وفي يوم الخميس الماضي، أكد لورينتي، في إحاطة للصحفيين، النظريات السابقة التي تفيد بأن البقايا في إشبيلية تنتمي إلى المستكشف الشهير.وقال: "اليوم أصبح من الممكن التحقق من ذلك باستخدام تقنيات جديدة، بحيث تم تأكيد النظرية الجزئية السابقة، بأن بقايا إشبيلية تنتمي إلى كريستوفر كولومبوس بشكل قاطع".وأضاف ميغيل لورينتي أن البحث عن جنسية كريستوفر كولومبوس كان معقدا بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك الكمية الكبيرة من البيانات، ولكن "النتيجة موثوقة تماما تقريبا"، وفق قوله.وتوفي كريستوفر كولومبوس عن عمر يناهز 55 عاما، في مدينة بلد الوليد الإسبانية الشمالية الغربية في عام 1506، لكنه رغب في أن يدفن في جزيرة هيسبانيولا، التي تتقاسمها اليوم جمهورية الدومينيكان وهايتي.ونُقلت رفاته إلى هناك في عام 1542، ثم نُقلت إلى كوبا في عام 1795، ثم إلى إشبيلية في عام 1898، كما كان يُعتقد لفترة طويلة في إسبانيا.وفي عام 1877، عثر العمال على نعش من الرصاص مدفونا خلف المذبح في كاتدرائية في سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، وكان يحتوي على مجموعة من شظايا العظام، التي تقول البلاد إنها تنتمي إلى كولومبوس.وقال لورينتي إن كلا الادعاءين قد يكون صحيحا، لأن كلتا مجموعتي العظام غير مكتملتين.
https://sarabic.ae/20240619/الحمض-النووي-المأخوذ-من-شعر-بيتهوفن-يكشف-عن-مفاجأة-بعد-حوالي-200-عام-1089980563.html
https://sarabic.ae/20240707/فرنسا-تحظر-تصدير-مسدسين-يخصان-نابليون-بونابرت-قبيل-طرحهما-في-مزاد-1090559585.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093702839_116:0:1060:708_1920x0_80_0_0_012ccdc2c38445ab8504a7c063f0e9f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

دراسة تكشف مفاجأة عن مكتشف أمريكا كريستوفر كولومبوس بعد تحليل حمضه النووي

10:27 GMT 13.10.2024
© Photo / Unsplash/ Kevin Olsonتمثال لمكتشف الأمريكتين، كريستوفر كولومبوس
تمثال لمكتشف الأمريكتين، كريستوفر كولومبوس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2024
© Photo / Unsplash/ Kevin Olson
تابعنا عبر
كشفت دراسة إسبانية عن مفاجأة بشأن مكتشف الولايات المتحدة في القرن الـ15، كريستوفر كولومبوس، وذلك بعد استخدام تحليل الحمض النووي لمعالجة لغز دام قرون.
وتزعم الدراسة الآن، أن كولومبوس تبيّن أنه كان إسباني، ومن يهود سفارديم من أوروبا الغربية.
وتوضح صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن كلمة "سفارديم" مشتقة من كلمة "سفاراد"، أو "إسبانيا" باللغة العبرية.
وجاء اكتشاف العلماء، من خلال فيلم وثائقي تلفزيوني إسباني، عُرض لأول مرة عبر هيئة الإذاعة الوطنية الإسبانية "RTVE"، يوم أمس السبت، والذي أكد أن كولومبوس كان يهوديا ومن إسبانيا.
وتم عرض الوثائقي "Columbus DNA: His True Origin" (الحمض النووي لكولومبوس: أصوله الحقيقية)، احتفالا بيوم إسبانيا الوطني، وكذلك إحياء لذكرى وصول كريستوفر كولومبوس إلى العالم الجديد.
وفي الفيلم، اختبر الباحثون بقيادة خبير الطب الشرعي، ميغيل لورينتي، عينات صغيرة من بقايا مدفونة في كاتدرائية إشبيلية، والتي طالما وصفتها السلطات هناك بأنها المثوى الأخير لكولومبوس، على الرغم من وجود ادعاءات متنافسة، وقارن الفريق العلمي هذه العينات ببقايا أقارب وأحفاد معروفين.
ولطالما تجادلت الدول حول أصول ومكان الراحة الأخير لكريستوفر كولومبوس ، الشخصية المثيرة للانقسام، التي قادت البعثات التي موّلتها إسبانيا من عام 1490 فصاعدا، مما فتح الطريق أمام الغزو الأوروبي للأمريكيتين.
وشكك العديد من المؤرخين في النظرية التقليدية، القائلة بأن كريستوفر كولومبوس كان من جنوة في شمال غرب إيطاليا، فيما تراوحت نظريات أخرى بين كونه يهوديا إسبانيا، أو يونانيا، أو باسكيا، أو برتغاليا.
لوحة فنيّة رَسمها جوزيف كارل ستيلر عام 1820 للموسيقار لودفيج فان بيتهوفن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
مجتمع
الحمض النووي المأخوذ من شعر بيتهوفن يكشف عن مفاجأة بعد حوالي 200 عام
19 يونيو, 08:15 GMT
وفي يوم الخميس الماضي، أكد لورينتي، في إحاطة للصحفيين، النظريات السابقة التي تفيد بأن البقايا في إشبيلية تنتمي إلى المستكشف الشهير.
وقال: "اليوم أصبح من الممكن التحقق من ذلك باستخدام تقنيات جديدة، بحيث تم تأكيد النظرية الجزئية السابقة، بأن بقايا إشبيلية تنتمي إلى كريستوفر كولومبوس بشكل قاطع".
وأضاف ميغيل لورينتي أن البحث عن جنسية كريستوفر كولومبوس كان معقدا بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك الكمية الكبيرة من البيانات، ولكن "النتيجة موثوقة تماما تقريبا"، وفق قوله.
مسدسان ضمن ملكية امبراطور فرنسا الراحل، نابليون بونابرت، طرحهما للبيع في مزاد، 18 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
مجتمع
فرنسا تحظر تصدير مسدسين يخصان نابليون بونابرت قبيل طرحهما في مزاد
7 يوليو, 07:04 GMT
وتوفي كريستوفر كولومبوس عن عمر يناهز 55 عاما، في مدينة بلد الوليد الإسبانية الشمالية الغربية في عام 1506، لكنه رغب في أن يدفن في جزيرة هيسبانيولا، التي تتقاسمها اليوم جمهورية الدومينيكان وهايتي.
ونُقلت رفاته إلى هناك في عام 1542، ثم نُقلت إلى كوبا في عام 1795، ثم إلى إشبيلية في عام 1898، كما كان يُعتقد لفترة طويلة في إسبانيا.
وفي عام 1877، عثر العمال على نعش من الرصاص مدفونا خلف المذبح في كاتدرائية في سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، وكان يحتوي على مجموعة من شظايا العظام، التي تقول البلاد إنها تنتمي إلى كولومبوس.
وقال لورينتي إن كلا الادعاءين قد يكون صحيحا، لأن كلتا مجموعتي العظام غير مكتملتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:41 GMTЛюди собираются на месте убийства лидера Хезболлы Хасана Насраллы в южном пригороде Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала