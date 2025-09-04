عربي
https://sarabic.ae/20250904/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-النخبة-السياسية-في-ألمانيا-تشعر-بالقلق-إزاء-طموحات-ميرتس-الانتقامية-1104485080.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: النخبة السياسية في ألمانيا تشعر بالقلق إزاء طموحات ميرتس الانتقامية
الاستخبارات الخارجية الروسية: النخبة السياسية في ألمانيا تشعر بالقلق إزاء طموحات ميرتس الانتقامية
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن رغبة المستشار الألماني ميرتس الانتقامية الجامحة تُثير قلقًا متزايدًا لدى النخبة السياسية الألمانية. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T06:51+0000
2025-09-04T06:51+0000
روسيا
العالم
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/05/1100180591_0:20:3289:1870_1920x0_80_0_0_1d1e50e68db125e70d71aa66875b0937.jpg
وقال جهاز الاستخبارات في بيان: "رغبة ميرتس الجامحة في الانتقام تُثير قلقًا متزايدًا لدى النخبة السياسية الألمانية. حتى شركاء المستشار في الائتلاف الحاكم لم ينسوا أن جميع الاشتباكات العسكرية بين ألمانيا وروسيا في الماضي انتهت بشكل سيء بالنسبة للألمان".وأوضح الاستخبارات الخارجية الروسية أن العديد من الخبراء الأوروبيين يشعرون بالحيرة إزاء الخطاب المناهض لروسيا الذي يتبناه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في سياق تقدم الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن حل الأزمة في أوكرانيا .وأضافت: "يجب الاعتراف بأن المستشار يأخذ في الاعتبار مخاطر تورط ألمانيا المباشر في العمليات العسكرية ضد روسيا. وفي هذا الصدد، أصدر توجيهاته بإخفاء تورط برلين في توريد هذه الأسلحة إلى كييف قدر الإمكان".وبحسب البيان فإنه، يتم إزالة العلامات المصنعية من مكونات الصواريخ واستبدال الأجزاء الفردية.وأضاف جهاز الاستخبارات "ومع ذلك، لا يمكن لميرتس أن يهرب من حقيقة أن طائرات توروس سوف يقودها أفراد عسكريون ألمان يتم إرسالهم إلى أوكرانيا".ميرتس: ألمانيا أنقذت الناتو من الانهيار عبر زيادة ديونها الدفاعيةالكرملين: روسيا والصين وكوريا الديمقراطية تتعاون لصالحها وليس ضد أحد
أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن رغبة المستشار الألماني ميرتس الانتقامية الجامحة تُثير قلقًا متزايدًا لدى النخبة السياسية الألمانية.
وقال جهاز الاستخبارات في بيان: "رغبة ميرتس الجامحة في الانتقام تُثير قلقًا متزايدًا لدى النخبة السياسية الألمانية. حتى شركاء المستشار في الائتلاف الحاكم لم ينسوا أن جميع الاشتباكات العسكرية بين ألمانيا وروسيا في الماضي انتهت بشكل سيء بالنسبة للألمان".
وأوضح الاستخبارات الخارجية الروسية أن العديد من الخبراء الأوروبيين يشعرون بالحيرة إزاء الخطاب المناهض لروسيا الذي يتبناه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في سياق تقدم الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن حل الأزمة في أوكرانيا .
وأضافت: "يجب الاعتراف بأن المستشار يأخذ في الاعتبار مخاطر تورط ألمانيا المباشر في العمليات العسكرية ضد روسيا. وفي هذا الصدد، أصدر توجيهاته بإخفاء تورط برلين في توريد هذه الأسلحة إلى كييف قدر الإمكان".
المستشار الألماني، فريدريتش ميرتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
تقارير: قادة أوروبيون سيجتمعون في باريس 4 سبتمبر لبحث التسوية في أوكرانيا
1 سبتمبر, 01:43 GMT
وبحسب البيان فإنه، يتم إزالة العلامات المصنعية من مكونات الصواريخ واستبدال الأجزاء الفردية.
وأضاف جهاز الاستخبارات "ومع ذلك، لا يمكن لميرتس أن يهرب من حقيقة أن طائرات توروس سوف يقودها أفراد عسكريون ألمان يتم إرسالهم إلى أوكرانيا".
ميرتس: ألمانيا أنقذت الناتو من الانهيار عبر زيادة ديونها الدفاعية
الكرملين: روسيا والصين وكوريا الديمقراطية تتعاون لصالحها وليس ضد أحد
