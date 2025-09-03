https://sarabic.ae/20250903/الكرملين-روسيا-والصين-وكوريا-الديمقراطية-تتعاون-لصالحها-وليس-ضد-أحد-1104459951.html

الكرملين: روسيا والصين وكوريا الديمقراطية تتعاون لصالحها وليس ضد أحد

الكرملين: روسيا والصين وكوريا الديمقراطية تتعاون لصالحها وليس ضد أحد

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية ليست موجهة ضد الآخرين، مشيرا إلى أن التعاون لمصالحها. 03.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-03T09:51+0000

2025-09-03T09:51+0000

2025-09-03T10:13+0000

روسيا

الصين

كوريا الشمالية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104445907_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_1d22dddc26db9ecb7854f45501c62a47.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "إن علاقات روسيا مع شركائها في الشرق، وخاصةً مع جمهورية الصين الشعبية، ودول أخرى، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتفاعل في إطار الصيغ المتعددة الأطراف مثل شنغهاي للتعاون، بريكس وغيرها ، تُدار لصالحها، وليس ضد أحد".وأكد بيسكوف أن الرئيس بوتين دعا كيم جونغ أون لزيارة موسكو مجددًا، موضحا أنه "سيتم الاتفاق على ذلك لاحقًا".وقال: "لا أحد يخطط لأي شيء، ولا أحد لديه الرغبة أو الوقت".وأشار إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أدلى بالعديد من التصريحات السيئة حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا يمكن أخذ رأيه في الاعتبار.وينهي بوتين زيارة تستمر أربعة أيام للصين، اليوم الأربعاء. وشارك رئيس الدولة في قمة منظمة شانغهاي للتعاون وفي الاحتفالات بالذكرى 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، كما عقد سلسلة من الاتصالات الثنائية مع قادة العالم.وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى.أوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصينبمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو

https://sarabic.ae/20250903/بوتين-يدعو-كيم-جونغ-أون-لزيارة-روسيا-1104455037.html

الصين

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الصين, كوريا الشمالية