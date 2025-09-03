https://sarabic.ae/20250903/الكرملين-روسيا-والصين-وكوريا-الديمقراطية-تتعاون-لصالحها-وليس-ضد-أحد-1104459951.html
الكرملين: روسيا والصين وكوريا الديمقراطية تتعاون لصالحها وليس ضد أحد
الكرملين: روسيا والصين وكوريا الديمقراطية تتعاون لصالحها وليس ضد أحد
أكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية ليست موجهة ضد الآخرين، مشيرا إلى أن التعاون لمصالحها.
الكرملين: روسيا والصين وكوريا الديمقراطية تتعاون لصالحها وليس ضد أحد
09:51 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 10:13 GMT 03.09.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية ليست موجهة ضد الآخرين، مشيرا إلى أن التعاون لمصالحها.
وقال بيسكوف للصحفيين: "إن علاقات روسيا مع شركائها في الشرق، وخاصةً مع جمهورية الصين الشعبية، ودول أخرى، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتفاعل في إطار الصيغ المتعددة الأطراف مثل شنغهاي للتعاون، بريكس وغيرها ، تُدار لصالحها، وليس ضد أحد".
وأضاف: "المبدأ هو لصالح شعوب بلداننا، وليس ضد دول ثالثة" .
وأكد بيسكوف أن الرئيس بوتين دعا كيم جونغ أون لزيارة موسكو مجددًا، موضحا أنه "سيتم الاتفاق على ذلك لاحقًا".
وأعرب بيسكوف عن أن تكون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول "المؤامرات" مجازية وليس بالمعنى الحرفي.
وقال: "لا أحد يخطط لأي شيء، ولا أحد لديه الرغبة أو الوقت".
وأشار إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أدلى بالعديد من التصريحات السيئة حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا يمكن أخذ رأيه في الاعتبار.
وينهي بوتين زيارة تستمر أربعة أيام للصين، اليوم الأربعاء. وشارك رئيس الدولة في قمة منظمة شانغهاي للتعاون وفي الاحتفالات بالذكرى 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، كما عقد سلسلة من الاتصالات الثنائية مع قادة العالم.
شارك بوتين وكيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، إلى جانب رؤساء دول أخرى، في احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية.
وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى.