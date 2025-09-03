عربي
الكرملين: روسيا والصين وكوريا الديمقراطية تتعاون لصالحها وليس ضد أحد
الكرملين: روسيا والصين وكوريا الديمقراطية تتعاون لصالحها وليس ضد أحد
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية ليست موجهة ضد الآخرين، مشيرا إلى أن التعاون لمصالحها. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T09:51+0000
2025-09-03T10:13+0000
روسيا
الصين
كوريا الشمالية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104445907_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_1d22dddc26db9ecb7854f45501c62a47.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "إن علاقات روسيا مع شركائها في الشرق، وخاصةً مع جمهورية الصين الشعبية، ودول أخرى، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتفاعل في إطار الصيغ المتعددة الأطراف مثل شنغهاي للتعاون، بريكس وغيرها ، تُدار لصالحها، وليس ضد أحد".وأكد بيسكوف أن الرئيس بوتين دعا كيم جونغ أون لزيارة موسكو مجددًا، موضحا أنه "سيتم الاتفاق على ذلك لاحقًا".وقال: "لا أحد يخطط لأي شيء، ولا أحد لديه الرغبة أو الوقت".وأشار إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أدلى بالعديد من التصريحات السيئة حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا يمكن أخذ رأيه في الاعتبار.وينهي بوتين زيارة تستمر أربعة أيام للصين، اليوم الأربعاء. وشارك رئيس الدولة في قمة منظمة شانغهاي للتعاون وفي الاحتفالات بالذكرى 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، كما عقد سلسلة من الاتصالات الثنائية مع قادة العالم.وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى.أوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصينبمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو
الكرملين: روسيا والصين وكوريا الديمقراطية تتعاون لصالحها وليس ضد أحد

09:51 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 10:13 GMT 03.09.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.
3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية ليست موجهة ضد الآخرين، مشيرا إلى أن التعاون لمصالحها.
وقال بيسكوف للصحفيين: "إن علاقات روسيا مع شركائها في الشرق، وخاصةً مع جمهورية الصين الشعبية، ودول أخرى، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والتفاعل في إطار الصيغ المتعددة الأطراف مثل شنغهاي للتعاون، بريكس وغيرها ، تُدار لصالحها، وليس ضد أحد".

وأضاف: "المبدأ هو لصالح شعوب بلداننا، وليس ضد دول ثالثة" .

وأكد بيسكوف أن الرئيس بوتين دعا كيم جونغ أون لزيارة موسكو مجددًا، موضحا أنه "سيتم الاتفاق على ذلك لاحقًا".

وأعرب بيسكوف عن أن تكون تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول "المؤامرات" مجازية وليس بالمعنى الحرفي.

وقال: "لا أحد يخطط لأي شيء، ولا أحد لديه الرغبة أو الوقت".
وأشار إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أدلى بالعديد من التصريحات السيئة حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا يمكن أخذ رأيه في الاعتبار.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسيا
08:17 GMT
وينهي بوتين زيارة تستمر أربعة أيام للصين، اليوم الأربعاء. وشارك رئيس الدولة في قمة منظمة شانغهاي للتعاون وفي الاحتفالات بالذكرى 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، كما عقد سلسلة من الاتصالات الثنائية مع قادة العالم.

شارك بوتين وكيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، إلى جانب رؤساء دول أخرى، في احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية.

وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى.
أوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين
بمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو
