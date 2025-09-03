أوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250903/أوشاكوف-زعماء-روسيا-والصين-وكوريا-الشمالية-لم-تكن-لديهم-أي-نية-للتآمر-في-الصين-1104452579.html
أوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين
أوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ وكيم جونغ أون، لم تكن لديهم أي نية لـ"نسج مؤامرات"... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T07:37+0000
2025-09-03T07:37+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104445907_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_1d22dddc26db9ecb7854f45501c62a47.jpg
وقال أوشاكوف: "أود أن أقول إنه لم يكن أحدٌ يدبر أي شيء، ولم يكن أحدٌ يحيك أي شيء، ولم تكن هناك أي مؤامرات. علاوةً على ذلك، لم يكن أحدٌ يفكر في هذا الأمر، ولم يكن أيٌّ من هؤلاء القادة الثلاثة يفكر في ذلك".وتابع: "أعتقد أن ترامب قال على سبيل المزاح إن هؤلاء الثلاثة (زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية) يتآمرون ضد الولايات المتحدة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، روسيا والصين وكوريا الشمالية بالتخطيط لـ"مؤامرة" ضد الولايات المتحدة. في وقت سابق، شارك بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالاتٍ بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والانتصار في الحرب العالمية الثانية. وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبالٍ رسميٍّ في قاعة الشعب الكبرى.
https://sarabic.ae/20250903/بمشاركة-الرئيس-بوتين-عرض-عسكري-ضخم-في-الصين--للذكري-الـ80-للنصر-في-الحرب-العالمية-الثانية-فيديو-1104446789.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104445907_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_05e5bd31a089e82cbb31563a15d5c30a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, روسيا
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, روسيا

أوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين

07:37 GMT 03.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.
3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ وكيم جونغ أون، لم تكن لديهم أي نية لـ"نسج مؤامرات" خلال المراسم في الصين.
وقال أوشاكوف: "أود أن أقول إنه لم يكن أحدٌ يدبر أي شيء، ولم يكن أحدٌ يحيك أي شيء، ولم تكن هناك أي مؤامرات. علاوةً على ذلك، لم يكن أحدٌ يفكر في هذا الأمر، ولم يكن أيٌّ من هؤلاء القادة الثلاثة يفكر في ذلك".

وأضاف في مقابلة مع الصحفي في "قناة روسيا 1" بافيل زاروبين: "نحن أيضًا قرأنا على شبكات التواصل الاجتماعي".

وتابع: "أعتقد أن ترامب قال على سبيل المزاح إن هؤلاء الثلاثة (زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية) يتآمرون ضد الولايات المتحدة".

وتابع أوشاكوف: "أستطيع أن أقول لكم إن الجميع يدركون الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة والإدارة الحالية للرئيس ترامب والرئيس ترامب شخصيًا في الوضع الدولي الحالي".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس دولة كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونج أون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
بمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكري الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو
03:25 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، روسيا والصين وكوريا الشمالية بالتخطيط لـ"مؤامرة" ضد الولايات المتحدة.
في وقت سابق، شارك بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالاتٍ بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والانتصار في الحرب العالمية الثانية. وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبالٍ رسميٍّ في قاعة الشعب الكبرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала