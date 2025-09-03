https://sarabic.ae/20250903/أوشاكوف-زعماء-روسيا-والصين-وكوريا-الشمالية-لم-تكن-لديهم-أي-نية-للتآمر-في-الصين-1104452579.html
أوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين
أوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ وكيم جونغ أون، لم تكن لديهم أي نية لـ"نسج مؤامرات"... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T07:37+0000
2025-09-03T07:37+0000
2025-09-03T07:37+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104445907_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_1d22dddc26db9ecb7854f45501c62a47.jpg
وقال أوشاكوف: "أود أن أقول إنه لم يكن أحدٌ يدبر أي شيء، ولم يكن أحدٌ يحيك أي شيء، ولم تكن هناك أي مؤامرات. علاوةً على ذلك، لم يكن أحدٌ يفكر في هذا الأمر، ولم يكن أيٌّ من هؤلاء القادة الثلاثة يفكر في ذلك".وتابع: "أعتقد أن ترامب قال على سبيل المزاح إن هؤلاء الثلاثة (زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية) يتآمرون ضد الولايات المتحدة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، روسيا والصين وكوريا الشمالية بالتخطيط لـ"مؤامرة" ضد الولايات المتحدة. في وقت سابق، شارك بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالاتٍ بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والانتصار في الحرب العالمية الثانية. وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبالٍ رسميٍّ في قاعة الشعب الكبرى.
https://sarabic.ae/20250903/بمشاركة-الرئيس-بوتين-عرض-عسكري-ضخم-في-الصين--للذكري-الـ80-للنصر-في-الحرب-العالمية-الثانية-فيديو-1104446789.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104445907_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_05e5bd31a089e82cbb31563a15d5c30a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, روسيا
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, روسيا
أوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ وكيم جونغ أون، لم تكن لديهم أي نية لـ"نسج مؤامرات" خلال المراسم في الصين.
وقال أوشاكوف: "أود أن أقول إنه لم يكن أحدٌ يدبر أي شيء، ولم يكن أحدٌ يحيك أي شيء، ولم تكن هناك أي مؤامرات. علاوةً على ذلك، لم يكن أحدٌ يفكر في هذا الأمر، ولم يكن أيٌّ من هؤلاء القادة الثلاثة يفكر في ذلك".
وأضاف في مقابلة مع الصحفي في "قناة روسيا 1" بافيل زاروبين: "نحن أيضًا قرأنا على شبكات التواصل الاجتماعي".
وتابع: "أعتقد أن ترامب قال على سبيل المزاح إن هؤلاء الثلاثة (زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية) يتآمرون ضد الولايات المتحدة".
وتابع أوشاكوف: "أستطيع أن أقول لكم إن الجميع يدركون الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة والإدارة الحالية للرئيس ترامب والرئيس ترامب شخصيًا في الوضع الدولي الحالي".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، روسيا والصين وكوريا الشمالية بالتخطيط لـ"مؤامرة" ضد الولايات المتحدة.
في وقت سابق، شارك بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالاتٍ بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والانتصار في الحرب العالمية الثانية. وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبالٍ رسميٍّ في قاعة الشعب الكبرى.