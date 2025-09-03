https://sarabic.ae/20250903/أوشاكوف-زعماء-روسيا-والصين-وكوريا-الشمالية-لم-تكن-لديهم-أي-نية-للتآمر-في-الصين-1104452579.html

أوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين

أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية، فلاديمير بوتين وشي جين بينغ وكيم جونغ أون، لم تكن لديهم أي نية لـ"نسج مؤامرات"...

وقال أوشاكوف: "أود أن أقول إنه لم يكن أحدٌ يدبر أي شيء، ولم يكن أحدٌ يحيك أي شيء، ولم تكن هناك أي مؤامرات. علاوةً على ذلك، لم يكن أحدٌ يفكر في هذا الأمر، ولم يكن أيٌّ من هؤلاء القادة الثلاثة يفكر في ذلك".وتابع: "أعتقد أن ترامب قال على سبيل المزاح إن هؤلاء الثلاثة (زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية) يتآمرون ضد الولايات المتحدة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في تعليقه على عرض عسكري في بكين، روسيا والصين وكوريا الشمالية بالتخطيط لـ"مؤامرة" ضد الولايات المتحدة. في وقت سابق، شارك بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالاتٍ بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والانتصار في الحرب العالمية الثانية. وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبالٍ رسميٍّ في قاعة الشعب الكبرى.

