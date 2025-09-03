https://sarabic.ae/20250903/بوتين-يدعو-كيم-جونغ-أون-لزيارة-روسيا-1104455037.html

بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسيا

بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، لزيارة روسيا. 03.09.2025

وقال بوتين، مخاطبًا كيم جونغ أون، بينما كان الرئيس الروسي يرافق نظيره الكوري بعد انتهاء المحادثات: "تفضل بزيارتنا".في وقت سابق، أجرى الزعيمان محادثات ثنائية بمشاركة وفود، استمرت لأكثر من ساعة ونصف. بعد ذلك، واصلا محادثاتهما المنفردة التي استمرت قرابة ساعة.وناقش الزعيمان، من بين أمور أخرى، تطوير العلاقات الثنائية.تصريحات بوتينتصريحات كيم جونغ أونشارك بوتين وكيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، إلى جانب رؤساء دول أخرى، في احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية. وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى.أوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصينبمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو

