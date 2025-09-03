بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسيا
08:17 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 09:00 GMT 03.09.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين و زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون
© Sputnik . Sergey Bobylev/
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، لزيارة روسيا.
وقال بوتين، مخاطبًا كيم جونغ أون، بينما كان الرئيس الروسي يرافق نظيره الكوري بعد انتهاء المحادثات: "تفضل بزيارتنا".
وتمنى زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية للرئيس الروسي الصحة والنجاح، ودعا بوتين إلى اجتماع قريب.
في وقت سابق، أجرى الزعيمان محادثات ثنائية بمشاركة وفود، استمرت لأكثر من ساعة ونصف. بعد ذلك، واصلا محادثاتهما المنفردة التي استمرت قرابة ساعة.
وناقش الزعيمان، من بين أمور أخرى، تطوير العلاقات الثنائية.
تصريحات بوتين
أعرب الرئيس عن سعادته بحصوله على فرصة عقد اجتماع منفصل مع نظيره الكوري الشمالي.
قال بأنه ستتاح لهما الفرصة لمناقشة العلاقات الثنائية في جميع الأبعاد وفي جميع المجالات.
وفي الآونة الأخيرة، اكتسب التفاعل بين البلدين طابعاً قائماً على الثقة والتحالف.
شاركت روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في النضال المشترك ضد النازية والفاشية.
أكد بوتين على دور الجيش الكوري الشعبي في تحرير مقاطعة كورسك .
لن ننسى أبدًا التضحيات التي قدمتها قواتكم المسلحة وعائلات جنودكم. أود أن أشكركم باسم الشعب الروسي على هذه المشاركة في النضال المشترك ضد النازية الجديدة الحديثة... أرجو منكم نقل أحر عبارات الامتنان إلى جميع أبناء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
تصريحات كيم جونغ أون
وأشار زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية إلى أنه سعيد بالحصول على فرصة للقاء بوتين على انفراد ومناقشة تطوير وآفاق العلاقات الثنائية.
تتطور في جميع الجوانب بعد إبرام الاتفاقية بين البلدين في يونيو/حزيران من العام الماضي.
إذا كانت بيونغ يانغ قادرة على مساعدة موسكو بأي شكل من الأشكال، فإنها ستفعل ذلك بالتأكيد، فهذا واجب أخوي.
شارك بوتين وكيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، إلى جانب رؤساء دول أخرى، في احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية.
وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى.