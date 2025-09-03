بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250903/بوتين-يدعو-كيم-جونغ-أون-لزيارة-روسيا-1104455037.html
بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسيا
بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسيا
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، لزيارة روسيا. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T08:17+0000
2025-09-03T09:00+0000
روسيا
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104454877_0:258:2726:1791_1920x0_80_0_0_190ceebd1da2f01f963866c2bcb0efcf.jpg
وقال بوتين، مخاطبًا كيم جونغ أون، بينما كان الرئيس الروسي يرافق نظيره الكوري بعد انتهاء المحادثات: "تفضل بزيارتنا".في وقت سابق، أجرى الزعيمان محادثات ثنائية بمشاركة وفود، استمرت لأكثر من ساعة ونصف. بعد ذلك، واصلا محادثاتهما المنفردة التي استمرت قرابة ساعة.وناقش الزعيمان، من بين أمور أخرى، تطوير العلاقات الثنائية.تصريحات بوتينتصريحات كيم جونغ أونشارك بوتين وكيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، إلى جانب رؤساء دول أخرى، في احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية. وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى.أوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصينبمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو
https://sarabic.ae/20250903/بوتين-وكيم-جونغ-أون-يستقلان-سيارة-واحدة-إلى-مكان-المحادثات-في-الصين--1104449469.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104454877_0:2:2726:2047_1920x0_80_0_0_4b6a9e4deba7ec87c0b3d29fa93e5825.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية

بوتين يدعو كيم جونغ أون لزيارة روسيا

08:17 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 09:00 GMT 03.09.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين و زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، لزيارة روسيا.
وقال بوتين، مخاطبًا كيم جونغ أون، بينما كان الرئيس الروسي يرافق نظيره الكوري بعد انتهاء المحادثات: "تفضل بزيارتنا".

وتمنى زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية للرئيس الروسي الصحة والنجاح، ودعا بوتين إلى اجتماع قريب.

في وقت سابق، أجرى الزعيمان محادثات ثنائية بمشاركة وفود، استمرت لأكثر من ساعة ونصف. بعد ذلك، واصلا محادثاتهما المنفردة التي استمرت قرابة ساعة.
وناقش الزعيمان، من بين أمور أخرى، تطوير العلاقات الثنائية.
تصريحات بوتين
أعرب الرئيس عن سعادته بحصوله على فرصة عقد اجتماع منفصل مع نظيره الكوري الشمالي.
قال بأنه ستتاح لهما الفرصة لمناقشة العلاقات الثنائية في جميع الأبعاد وفي جميع المجالات.
وفي الآونة الأخيرة، اكتسب التفاعل بين البلدين طابعاً قائماً على الثقة والتحالف.
شاركت روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في النضال المشترك ضد النازية والفاشية.
أكد بوتين على دور الجيش الكوري الشعبي في تحرير مقاطعة كورسك .
لن ننسى أبدًا التضحيات التي قدمتها قواتكم المسلحة وعائلات جنودكم. أود أن أشكركم باسم الشعب الروسي على هذه المشاركة في النضال المشترك ضد النازية الجديدة الحديثة... أرجو منكم نقل أحر عبارات الامتنان إلى جميع أبناء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في بكين - سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي
تصريحات كيم جونغ أون
وأشار زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية إلى أنه سعيد بالحصول على فرصة للقاء بوتين على انفراد ومناقشة تطوير وآفاق العلاقات الثنائية.
تتطور في جميع الجوانب بعد إبرام الاتفاقية بين البلدين في يونيو/حزيران من العام الماضي.
إذا كانت بيونغ يانغ قادرة على مساعدة موسكو بأي شكل من الأشكال، فإنها ستفعل ذلك بالتأكيد، فهذا واجب أخوي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
بوتين: لن ننسى مشاركة كوريا الديمقراطية في محاربة النازية الجديدة
05:40 GMT
شارك بوتين وكيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، إلى جانب رؤساء دول أخرى، في احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني في الحرب العالمية الثانية.
وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى.
أوشاكوف: زعماء روسيا والصين وكوريا الشمالية لم تكن لديهم أي نية للتآمر في الصين
بمشاركة الرئيس بوتين.. عرض عسكري ضخم في الصين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала