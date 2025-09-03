https://sarabic.ae/20250903/بوتين-وكيم-جونغ-أون-يستقلان-سيارة-واحدة-إلى-مكان-المحادثات-في-الصين--1104449469.html
بوتين: لن ننسى مشاركة كوريا الديمقراطية في محاربة النازية الجديدة
بوتين: لن ننسى مشاركة كوريا الديمقراطية في محاربة النازية الجديدة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تنسى أبدًا مشاركة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مكافحة النازية الجديدة المعاصرة. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T05:40+0000
2025-09-03T05:40+0000
2025-09-03T06:23+0000
روسيا
الصين
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104450382_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_e2be10e748ef398763eb858b093f577c.jpg
وقال بوتين في اجتماع مع كيم جونغ أون: "في الآونة الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين بلدينا طابعا خاصا من الثقة والودية، والتحالف".وأضاف: "أود أن أشير إلى أننا لن ننسى أبدا التضحيات التي قدمتها قواتكم المسلحة وعائلات جنودكم. نيابة عن الشعب الروسي، أود أن أشكركم على مشاركتكم في المعركة المشتركة ضد النازية الجديدة الحديثة".وطلب الرئيس الروسي من كيم جونغ أون أن ينقل أحر تعابير الامتنان لشعب كوريا الديمقراطية بأكمله.قال الرئيس الروسي في اجتماع مع كيم جونغ أون: "أنا سعيد للغاية لإتاحة الفرصة لي لعقد اجتماع منفصل معك على هامش أحداث اليوم".وأضاف: "شاركنا في الاحتفالات التي أقامها أصدقاؤنا الصينيون. أريد أن أشير إلى أن جميع الأحداث كانت رائعة وعلى مستوى عال".ومن جهته أكد كيم جونغ أون، أنه "إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لمساعدة روسيا، فسنفعل ذلك بالتأكيد، وسنعتبره واجبا أخويا".أكد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، بدأ في بكين، مؤكدا أنهما توجها إلى مكان إجراء المحادثات في سيارة واحدة.بعد حفل استقبال بمناسبة الذكرى 80 للانتصار على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، استقل فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون نفس السيارة، وتوجها للمحادثاث بحسب الكرملين.في وقت سابق، شارك بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالاتٍ بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والانتصار في الحرب العالمية الثانية. وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبالٍ رسميٍّ في قاعة الشعب الكبرى.
https://sarabic.ae/20250903/الرئيس-الصيني-العالم-يواجه-مرة-أخرى-خيارا-بين-السلام-والحرب-1104448009.html
الصين
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104450382_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_bd5815a3b367b42740b1ce63ffbff32d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
روسيا, الصين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية
بوتين: لن ننسى مشاركة كوريا الديمقراطية في محاربة النازية الجديدة
05:40 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 06:23 GMT 03.09.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تنسى أبدًا مشاركة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مكافحة النازية الجديدة المعاصرة.
وقال بوتين في اجتماع مع كيم جونغ أون: "في الآونة الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين بلدينا طابعا خاصا من الثقة والودية، والتحالف".
وأكد بوتين أن جيش كوريا الديمقراطية قاتل ببطولة في مقاطعة كورسك، مشيرا إلى أن القوات الخاصة لكوريا الديمقراطية شاركت في تحرير كورسك بالامتثال الكامل للاتفاق بين البلدين.
وأضاف: "أود أن أشير إلى أننا لن ننسى أبدا التضحيات التي قدمتها قواتكم المسلحة وعائلات جنودكم. نيابة عن الشعب الروسي، أود أن أشكركم على مشاركتكم في المعركة المشتركة ضد النازية الجديدة الحديثة".
وطلب الرئيس الروسي من كيم جونغ أون أن ينقل أحر تعابير الامتنان لشعب كوريا الديمقراطية بأكمله.
قال الرئيس الروسي في اجتماع مع كيم جونغ أون: "أنا سعيد للغاية لإتاحة الفرصة لي لعقد اجتماع منفصل معك على هامش أحداث اليوم".
وتابع: "ويسعدني أن تتاح لنا الفرصة للحديث عن علاقاتنا الثنائية، وفي جميع الأبعاد وجميع الاتجاهات".
وأضاف: "شاركنا في الاحتفالات التي أقامها أصدقاؤنا الصينيون. أريد أن أشير إلى أن جميع الأحداث كانت رائعة وعلى مستوى عال".
ومن جهته أكد كيم جونغ أون، أنه "إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لمساعدة روسيا، فسنفعل ذلك بالتأكيد، وسنعتبره واجبا أخويا".
وأشار إلى أن العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ تتطور من جميع الجوانب بعد إبرام معاهدة بين الدولتين في يونيو 2024.
أكد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، بدأ في بكين، مؤكدا أنهما توجها إلى مكان إجراء المحادثات في سيارة واحدة.
بعد حفل استقبال بمناسبة الذكرى 80 للانتصار على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، استقل فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون نفس السيارة، وتوجها للمحادثاث بحسب الكرملين.
في وقت سابق، شارك بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالاتٍ بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والانتصار في الحرب العالمية الثانية. وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبالٍ رسميٍّ في قاعة الشعب الكبرى.