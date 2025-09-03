https://sarabic.ae/20250903/بوتين-وكيم-جونغ-أون-يستقلان-سيارة-واحدة-إلى-مكان-المحادثات-في-الصين--1104449469.html

بوتين: لن ننسى مشاركة كوريا الديمقراطية في محاربة النازية الجديدة

بوتين: لن ننسى مشاركة كوريا الديمقراطية في محاربة النازية الجديدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لن تنسى أبدًا مشاركة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مكافحة النازية الجديدة المعاصرة. 03.09.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

الصين

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

وقال بوتين في اجتماع مع كيم جونغ أون: "في الآونة الأخيرة، اكتسبت العلاقات بين بلدينا طابعا خاصا من الثقة والودية، والتحالف".وأضاف: "أود أن أشير إلى أننا لن ننسى أبدا التضحيات التي قدمتها قواتكم المسلحة وعائلات جنودكم. نيابة عن الشعب الروسي، أود أن أشكركم على مشاركتكم في المعركة المشتركة ضد النازية الجديدة الحديثة".وطلب الرئيس الروسي من كيم جونغ أون أن ينقل أحر تعابير الامتنان لشعب كوريا الديمقراطية بأكمله.قال الرئيس الروسي في اجتماع مع كيم جونغ أون: "أنا سعيد للغاية لإتاحة الفرصة لي لعقد اجتماع منفصل معك على هامش أحداث اليوم".وأضاف: "شاركنا في الاحتفالات التي أقامها أصدقاؤنا الصينيون. أريد أن أشير إلى أن جميع الأحداث كانت رائعة وعلى مستوى عال".ومن جهته أكد كيم جونغ أون، أنه "إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لمساعدة روسيا، فسنفعل ذلك بالتأكيد، وسنعتبره واجبا أخويا".أكد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، بدأ في بكين، مؤكدا أنهما توجها إلى مكان إجراء المحادثات في سيارة واحدة.بعد حفل استقبال بمناسبة الذكرى 80 للانتصار على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، استقل فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون نفس السيارة، وتوجها للمحادثاث بحسب الكرملين.في وقت سابق، شارك بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانب رؤساء دول آخرين، في احتفالاتٍ بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والانتصار في الحرب العالمية الثانية. وحضر زعيما روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن وحفل استقبالٍ رسميٍّ في قاعة الشعب الكبرى.

