الرئيس الصيني: العالم يواجه مرة أخرى خيارا بين السلام والحرب

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن الإنسانية تجد نفسها مرة أخرى أمام خيار مصيري بين السلام والحرب وبين الحوار والمواجهة. 03.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال الرئيس الصيني، في افتتاح احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية: "اليوم، يجب على العالم بأسره أن يتخذ قرارًا في مواجهة التناقضات القائمة بين السلام والحرب، والحوار أو المواجهة".وأشار إلى أن "التاريخ يذكرنا بأن مصائر البشرية كلها مرتبطة ارتباطا وثيقا".ووفقا له "فقط من خلال التعامل مع بعضنا البعض على قدم المساواة، والعيش في وئام ودعم ومساعدة بعضنا البعض، ستتمكن جميع البلدان والشعوب من ضمان الأمن المشترك، والقضاء على الأسباب الجذرية للحروب ومنع تكرار المآسي التاريخية".وقال جين بينغ: "الشعب الصيني يقف بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ وتقدم الحضارة الإنسانية، ويلتزم بطريق التنمية السلمية، ويعمل مع شعوب جميع البلدان لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".وأضاف: "لطالما كان جيش التحرير الشعبي الصيني جيشًا بطوليًا، يعتمد عليه الحزب والشعب كل الاعتماد. يجب على جميع الجنود أداء واجبهم المقدس، والإسراع في بناء جيش من الطراز العالمي، والحفاظ بثبات على السيادة الوطنية والوحدة الوطنية وسلامة أراضيها، وتقديم دعم استراتيجي للنهضة العظيمة للأمة الصينية، وتقديم إسهامات أكبر في السلام والتنمية العالميين".وقال الرئيس: "باسم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، واللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، ومجلس الدولة، والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، واللجنة العسكرية المركزية، أعبّر عن تقديري واحترامي لقدامى المحاربين في حرب المقاومة، والرفاق القدامى، والوطنيين والقادة الذين شاركوا في تلك الحرب، وكذلك لأبناء الشعب الصيني داخل البلاد وخارجها الذين قدّموا إسهامات عظيمة لتحقيق النصر في حرب المقاومة".ونظمت الصين عرضا عسكريا ضخما في ميدان تيانانمن وسط مدينة بكين، اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة الذكرى الـ8 للحرب العالمية الثانية والنصر على اليابان.وألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة أعرب فيها عن امتنانه للمحاربين القدامى، مشيرًا إلى مساهمة الصين في إحلال السلام العالمي، ثم بدأ جولة لتفقد القوات المشاركة في العرض.بدأت حرب المقاومة الصينية ضد العدوان الياباني عام 1931 بغزو جيشها لمنشوريا. وفي عام 1937، شنّ العدو هجومًا شاملًا، فاشتدت الحرب، وأصبحت لاحقًا جزءًا من الحرب العالمية الثانية.في عام 2014، قررت السلطات الصينية اعتبار الثالث من سبتمبر عطلة وطنية رسمية. وفي عام 2015، أُقيم لأول مرة عرض عسكري ضخم في ميدان تيانانمن احتفالًا بهذه المناسبة.بوتين يصل بكين للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للانتصار على اليابان.. فيديو

