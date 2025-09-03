عربي
انطلاق العرض العسكري الصيني بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية.. فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250903/انطلاق-العرض-العسكري-الصيني-بمناسبة-الذكرى-الـ80-للنصر-في-الحرب-العالمية-الثانية-فيديو-1104446067.html
انطلاق العرض العسكري الصيني بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية.. فيديو
انطلاق العرض العسكري الصيني بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية.. فيديو
سبوتنيك عربي
انطلق في ميدان تيانانمن وسط العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، عرضا عسكريا واسعا النطاق، احتفالاً بالذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T01:44+0000
2025-09-03T01:44+0000
روسيا
عرض عسكري
الصين
الرئيس الصيني شي جين بينغ
فلاديمير بوتين
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104445907_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_1d22dddc26db9ecb7854f45501c62a47.jpg
بكين – سبوتنيك. ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة أعرب فيها عن امتنانه للمحاربين القدامى، مشيداً بمساهمة الصين في إحلال السلام العالمي، قبل أن يبدأ باستعراض القوات.ويحضر العرض العسكري كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، ومن المتوقع أن يستمر العرض نحو 70 دقيقة.وكان بوتين وكيم جونغ أون قد تبادلا حديثا مقتضبا مع شي جين بينغ أثناء توجه القادة الثلاثة إلى المنصة المخصصة لمتابعة العرض في بكين، وفق ما ذكر مراسل سبوتنيك صباح الأربعاء.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104445907_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_05e5bd31a089e82cbb31563a15d5c30a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, عرض عسكري, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا, عرض عسكري, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ, فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

انطلاق العرض العسكري الصيني بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية.. فيديو

01:44 GMT 03.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.
3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
انطلق في ميدان تيانانمن وسط العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، عرضا عسكريا واسعا النطاق، احتفالاً بالذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني، ونهاية الحرب العالمية الثانية، بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".
بكين – سبوتنيك. ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة أعرب فيها عن امتنانه للمحاربين القدامى، مشيداً بمساهمة الصين في إحلال السلام العالمي، قبل أن يبدأ باستعراض القوات.
ويحضر العرض العسكري كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، ومن المتوقع أن يستمر العرض نحو 70 دقيقة.
وكان بوتين وكيم جونغ أون قد تبادلا حديثا مقتضبا مع شي جين بينغ أثناء توجه القادة الثلاثة إلى المنصة المخصصة لمتابعة العرض في بكين، وفق ما ذكر مراسل سبوتنيك صباح الأربعاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала