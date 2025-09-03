https://sarabic.ae/20250903/انطلاق-العرض-العسكري-الصيني-بمناسبة-الذكرى-الـ80-للنصر-في-الحرب-العالمية-الثانية-فيديو-1104446067.html
انطلاق العرض العسكري الصيني بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية.. فيديو
انطلاق العرض العسكري الصيني بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية.. فيديو
سبوتنيك عربي
انطلق في ميدان تيانانمن وسط العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، عرضا عسكريا واسعا النطاق، احتفالاً بالذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد...
بكين – سبوتنيك. ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة أعرب فيها عن امتنانه للمحاربين القدامى، مشيداً بمساهمة الصين في إحلال السلام العالمي، قبل أن يبدأ باستعراض القوات.ويحضر العرض العسكري كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، ومن المتوقع أن يستمر العرض نحو 70 دقيقة.وكان بوتين وكيم جونغ أون قد تبادلا حديثا مقتضبا مع شي جين بينغ أثناء توجه القادة الثلاثة إلى المنصة المخصصة لمتابعة العرض في بكين، وفق ما ذكر مراسل سبوتنيك صباح الأربعاء.
انطلق في ميدان تيانانمن وسط العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، عرضا عسكريا واسعا النطاق، احتفالاً بالذكرى الثمانين لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني، ونهاية الحرب العالمية الثانية، بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك".
بكين – سبوتنيك. ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ
كلمة أعرب فيها عن امتنانه للمحاربين القدامى، مشيداً بمساهمة الصين في إحلال السلام العالمي، قبل أن يبدأ باستعراض القوات.
ويحضر العرض العسكري كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، ومن المتوقع أن يستمر العرض نحو 70 دقيقة.
وكان بوتين وكيم جونغ أون قد تبادلا حديثا مقتضبا مع شي جين بينغ أثناء توجه القادة الثلاثة إلى المنصة المخصصة لمتابعة العرض في بكين، وفق ما ذكر مراسل سبوتنيك صباح الأربعاء.