https://sarabic.ae/20250903/بوتين-يصل-بكين-للمشاركة-في-احتفالات-الذكرى-الـ80-للانتصار-على-اليابان-فيديو-1104445721.html
بوتين يصل بكين للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للانتصار على اليابان.. فيديو
بوتين يصل بكين للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للانتصار على اليابان.. فيديو
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى العرض العسكري في العاصمة الصينية بكين وذلك بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T00:58+0000
2025-09-03T00:58+0000
2025-09-03T01:25+0000
فلاديمير بوتين
الصين
العرض العسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104445561_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_5dd45dc1d3e6a5ce41f92a7eb8a3cdcf.jpg
بكين –سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "وصل إلى بكين المشاركة في العرض العسكري الذي يقام في ساحة تيانانمن.وفي زيارة وُصفت بغير المسبوقة، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة تستمر أربعة أيام في الصين، حيث شارك في قمم منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين شمال البلاد، وبعد أن اكتمل برنامج عمله انتقل اليوم إلى العاصمة الصينية، بكين.وفي بكين سيشارك الرئيس الروسي في فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، ويتصدّر الضيوف في العرض العسكري المقرر بهذه المناسبة.وعلى هامش الحدثين الكبيرين، في تيانجين وبكين، عقد الرئيس الروس سلسلة من اللقاءات مع عدد كبير من زعماء الدول.وتشهد بكين مراسم احتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في حرب الشعب الصيني لمقاومة العدوان الياباني، وكذلك في الحرب العالمية الثانية، حيث تتخللها فعاليات عسكرية ضخمة يشارك فيها عدد من قادة الدول الأجنبية المدعوين إلى المناسبة.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104445561_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_2f64ea3cb0fb5d0369ed894c6f8d3771.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, الصين, العرض العسكري, روسيا
فلاديمير بوتين, الصين, العرض العسكري, روسيا
بوتين يصل بكين للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للانتصار على اليابان.. فيديو
00:58 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 01:25 GMT 03.09.2025)
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى العرض العسكري في العاصمة الصينية بكين وذلك بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.
بكين –سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "وصل إلى بكين المشاركة في العرض العسكري الذي يقام في ساحة تيانانمن.
وفي زيارة وُصفت بغير المسبوقة، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
جولة تستمر أربعة أيام في الصين، حيث شارك في قمم منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين شمال البلاد، وبعد أن اكتمل برنامج عمله انتقل اليوم إلى العاصمة الصينية، بكين.
وفي بكين سيشارك الرئيس الروسي في فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، ويتصدّر الضيوف في العرض العسكري المقرر بهذه المناسبة.
وعلى هامش الحدثين الكبيرين، في تيانجين وبكين، عقد الرئيس الروس سلسلة من اللقاءات مع عدد كبير من زعماء الدول.
وتشهد بكين مراسم احتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في حرب الشعب الصيني لمقاومة العدوان الياباني، وكذلك في الحرب العالمية الثانية، حيث تتخللها فعاليات عسكرية ضخمة يشارك فيها عدد من قادة الدول الأجنبية المدعوين إلى المناسبة.