عربي
انطلاق العرض العسكري الصيني بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية.. فيديو
بوتين يصل بكين للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للانتصار على اليابان.. فيديو
بوتين يصل بكين للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للانتصار على اليابان.. فيديو
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى العرض العسكري في العاصمة الصينية بكين وذلك بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.
بكين –سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "وصل إلى بكين المشاركة في العرض العسكري الذي يقام في ساحة تيانانمن.وفي زيارة وُصفت بغير المسبوقة، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة تستمر أربعة أيام في الصين، حيث شارك في قمم منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين شمال البلاد، وبعد أن اكتمل برنامج عمله انتقل اليوم إلى العاصمة الصينية، بكين.وفي بكين سيشارك الرئيس الروسي في فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، ويتصدّر الضيوف في العرض العسكري المقرر بهذه المناسبة.وعلى هامش الحدثين الكبيرين، في تيانجين وبكين، عقد الرئيس الروس سلسلة من اللقاءات مع عدد كبير من زعماء الدول.وتشهد بكين مراسم احتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في حرب الشعب الصيني لمقاومة العدوان الياباني، وكذلك في الحرب العالمية الثانية، حيث تتخللها فعاليات عسكرية ضخمة يشارك فيها عدد من قادة الدول الأجنبية المدعوين إلى المناسبة.
بوتين يصل بكين للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للانتصار على اليابان.. فيديو

00:58 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 01:25 GMT 03.09.2025)
3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية.
3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى العرض العسكري في العاصمة الصينية بكين وذلك بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.
بكين –سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "وصل إلى بكين المشاركة في العرض العسكري الذي يقام في ساحة تيانانمن.
وفي زيارة وُصفت بغير المسبوقة، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جولة تستمر أربعة أيام في الصين، حيث شارك في قمم منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين شمال البلاد، وبعد أن اكتمل برنامج عمله انتقل اليوم إلى العاصمة الصينية، بكين.
وفي بكين سيشارك الرئيس الروسي في فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، ويتصدّر الضيوف في العرض العسكري المقرر بهذه المناسبة.
وعلى هامش الحدثين الكبيرين، في تيانجين وبكين، عقد الرئيس الروس سلسلة من اللقاءات مع عدد كبير من زعماء الدول.
وتشهد بكين مراسم احتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في حرب الشعب الصيني لمقاومة العدوان الياباني، وكذلك في الحرب العالمية الثانية، حيث تتخللها فعاليات عسكرية ضخمة يشارك فيها عدد من قادة الدول الأجنبية المدعوين إلى المناسبة.
