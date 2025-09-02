https://sarabic.ae/20250902/بوتين-يعقد-سلسلة-من-اللقاءات-الثنائية-في-الصين-1104435954.html

بوتين يعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية في الصين

بوتين يعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية في الصين

سبوتنيك عربي

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، ورئيس... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-02T17:42+0000

2025-09-02T17:42+0000

2025-09-02T17:42+0000

روسيا

العالم

الصين

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104434959_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_5491361bec3053ee575e922e5d9e5ae4.jpg

لقاء الرئيس بوتين مع الرئيس البيلاروسيأشار بوتين إلى أن نتائج العمل المشترك بين موسكو ومينسك واضحة، بما في ذلك فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي. وأكد أن "الكثير من العمل يُنجز، وبفعالية عالية".بدوره، أعرب لوكاشينكو عن سعادته بلقاء بوتين. وأشار إلى أنه لا يمكن لأحد أن يحل محل روسيا في بيلاروسيا، لذا فإن محادثات اليوم بالغة الأهمية.وأيد بوتين رأي نظيره البيلاروسي، وقال: "لقد قلتَ إنه بالنسبة لنا، بيلاروسيا، لا يمكن لأحد أن يحل محل روسيا. وأود أن أقول إنه لا يمكن لأحد أن يحل محل بيلاروسيا بالنسبة لروسيا أيضًا".كما ناقش الرئيسان بإيجاز مبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الحوكمة العالمية، وأشاد الرئيسان بمقترح رئيس جمهورية الصين الشعبية.لقاء الرئيس بوتين مع الرئيس الصربيالتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وقال بوتين: "نرى ونحترم المسار السياسي الخارجي المستقل، الذي تنتهجه صربيا بقيادة الرئيس فوتشيتش. ويسعدني أن تتاح لي الفرصة اليوم للتحدث عن القضايا الثنائية والإقليمية، كما نفعل دائمًا عندما تتاح لنا الفرصة للتحدث إليكم شخصيًا".كما أشار الرئيس الروسي إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد انخفاضًا طفيفًا في عام 2024، لكنه يشهد الآن اتجاهًا إيجابيًا. وأكد أن مهمة موسكو وبلغراد تتمثل في تعزيز هذا الاتجاه.كما أعرب فوتشيتش عن امتنانه لروسيا على دعمها في الحفاظ على وحدة أراضي صربيا وموقفها الودود تجاه شعبها، وأكد على أهمية التعاون رفيع المستوى مع موسكو في جميع المجالات بالنسبة لبلغراد، معربًا عن أمله في تعزيز هذا التعاون وتوسيع نطاقه.وقال فوتشيتش: "أود أن أقول لجميع الشركات الروسية الراغبة في المشاركة في مشاريع البنية التحتية في صربيا، مرحبًا بكم. بما في ذلك السكك الحديدية الروسية، و"روساتوم"، بالطبع، والعديد غيرها".استغرقت المحادثات أكثر من ساعة.لقاء الرئيس بوتين مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكياناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، روبرت فيكو، الوضع في أوكرانيا، واستفزازات الدول الأوروبية، والقضايا الاقتصادية.قال بوتين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو: "نقدّر بشدة السياسة الخارجية المستقلة التي تنتهجها أنت وفريقك وحكومتك. هذه السياسة تسفر عن نتائج إيجابية. وأعني في المقام الأول، بالطبع، المؤشرات الاقتصادية".وقال: "هذا هو جوهر الصراع، ومن هنا نشأته. وهذا ليس سلوكنا العدواني، بل سلوك عدواني من الجانب الآخر. وليس لدينا أي هدف سوى حماية مصالحنا".وفي السياق ذاته، قال فيكو: "نحن مهتمون جدًا بتوحيد العلاقات بين جمهورية سلوفاكيا وروسيا الاتحادية. وأودّ اقتراح عقد اجتماع وجلسة للجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن. علينا البحث عن فرص لتعميق وتوسيع تعاوننا، وإيجاد مجالات للتعاون الوثيق".لقاء الرئيس بوتين مع رئيس الوزراء الباكستانيأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن موسكو تقدر العلاقات التي تطورت بين روسيا وباكستان.وقال بوتين: "لا بد لي من الإشارة إلى أن باكستان كانت ولا تزال شريكتنا. ونحن نقدر العلاقات التي تطورت بين بلدينا".وأكد بوتين أنهما اتفقا خلال الاجتماع الأخير على تعزيز العلاقات بين البلدين، وأوضح أن "بعض المواقف قد تغيرت، لكن للأسف، انخفض حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل طفيف".وأوضح بوتين أن هذا حدث نتيجة ظروف موضوعية، وأن الانخفاض في المؤشر طفيف. ومع ذلك، اعتبر الرئيس هذا مؤشرًا جيدًا للدول لتحليل الوضع والعمل على حله.وأعرب بوتين عن أمله في أن تتمكن باكستان من التغلب على جميع الصعوبات التي واجهتها البلاد جراء الكوارث، قائلا: "نأمل بشدة أن تتمكن بلادكم، تحت قيادتكم، من التغلب على جميع الصعوبات والمشاكل. ونتقدم بأحر التعازي للشعب الباكستاني بأكمله في ضحايا الفيضانات".وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الباكستاني: "اسمحوا لي أيضا أن أشكركم على كلماتكم الداعمة لباكستان. كما أشكركم على محاولتكم المساعدة في تحقيق التوازن (في الوضع) في المنطقة".ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين في 31 أغسطس/ آب الجاري، في زيارة تستغرق 4 أيام. وزار الرئيس بوتين مدينة تيانجين، حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.ويواصل بوتين، اليوم الثلاثاء، عمله في العاصمة الصينية، حيث التقى العديد من الزعماء العالميين، كما سيشارك الرئيس الروسي في احتفالات بكين بالذكرى الثمانين للنصر في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية.فيتسو: سلوفاكيا ستصوت ضد خطة الاتحاد الأوروبي للتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسيبوتين: روسيا تقدر السياسة الخارجية المستقلة لسلوفاكيا... فيديو

https://sarabic.ae/20250902/بوتين-يلتقي-مع-لوكاشينكو-في-بكين--عاجل-1104431059.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الصين, أخبار العالم الآن