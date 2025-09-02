https://sarabic.ae/20250902/بوتين-يلتقي-مع-لوكاشينكو-في-بكين--عاجل-1104431059.html
بوتين يلتقي لوكاشينكو في بكين- عاجل
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وأكد أنه "لا يمكن لأي دولة أن تحل محل بيلاروسيا بالنسبة لروسيا". 02.09.2025
بوتين يلتقي لوكاشينكو في بكين- عاجل
16:13 GMT 02.09.2025 (تم التحديث: 16:19 GMT 02.09.2025)
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وأكد أنه "لا يمكن لأي دولة أن تحل محل بيلاروسيا بالنسبة لروسيا".
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في بكين: "المهم هو أن تكون نتيجة عملنا المشترك واضحة. سبق أن ذكرتُ ذلك، من منظور النمو الاقتصادي وتحسين هيكل الاقتصاد. ففي النهاية، نبذل جهودًا كبيرة، ونقوم بذلك بفعالية عالية".
وأضاف: "لقد قلتم إنه لا يمكن لأحد أن يحل محل روسيا بالنسبة لنا، بيلاروسيا. وأريد أن أقول إنه لا يمكن لأحد أن يحل محل بيلاروسيا بالنسبة لروسيا أيضًا".