بوتين: روسيا تحترم المسار السياسي المستقل الذي تنتهجه صربيا بقيادة فوتشيتش

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تحترم المسار السياسي المستقل، الذي تنتهجه صربيا بقيادة رئيسها ألكسندر فوتشيتش.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، في الصين: "نرى ونحترم المسار السياسي الخارجي المستقل الذي تنتهجه صربيا بقيادة الرئيس فوتشيتش. ويسعدني أن تتاح لي الفرصة اليوم للتحدث عن القضايا الثنائية والإقليمية، كما نفعل دائمًا عندما تتاح لنا الفرصة للتحدث إليكم شخصيًا".وأكد بوتين أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وصربيا تجلب نتائج إيجابية لكل من موسكو وبلغراد، قائلا: "شراكتنا الاستراتيجية مفيدة للطرفين وتحقق نتائج إيجابية لكل من روسيا وصربيا".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أهمية التعاون رفيع المستوى مع موسكو بالنسبة لبلغراد، معربا عن أمله في أن تتاح فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين.وقال: "التعاون رفيع المستوى مع روسيا في جميع المجالات بالغ الأهمية بالنسبة لصربيا. وآمل أن تتاح لنا الفرصة ليس فقط للحفاظ على تعاوننا، بل أيضًا لتعزيزه وزيادته".ودعا فوتشيتش الشركات الروسية، بما فيها السكك الحديدية الروسية و"روساتوم"، للمشاركة في مشاريع البنية التحتية في البلاد.ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الصين في 31 آب / أغسطس، في زيارة تستغرق 4 أيام. وقد زار تيانجين، حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.ويواصل بوتين، اليوم الثلاثاء، عمله في العاصمة الصينية حيث التقى العديد من الزعماء العالميين. كما يشارك الرئيس الروسي في احتفالات بكين بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.فيتسو: سلوفاكيا ستصوت ضد خطة الاتحاد الأوروبي للتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسيبوتين: روسيا تقدر السياسة الخارجية المستقلة لسلوفاكيا... فيديو

